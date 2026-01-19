Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医学奇迹？33岁男子手术醒后「忘记母语」流利讲西班牙语 原来患1神经疾病

更新时间：11:44 2026-01-19 HKT
发布时间：11:44 2026-01-19 HKT

手术后会说第2语言原来并非医学奇迹、而是患上罕见病？美国一名男子发现自己在手术麻醉中醒来后，会暂时「忘记母语」，更可流利地讲西班牙语，而相当「诡异」的是他从未真正学会这门语言，这个现象原来竟与他患上一种极罕见的神经系统疾病有关？

医学奇迹？33岁男子手术醒后「忘记母语」流利讲西班牙语 

据外媒报道，33岁的美国男子Stephen Chase的奇特经历始于19岁那年，他因美式足球受伤而接受了右膝手术。当他从麻醉中醒来时，竟然可以自然地用流利的西班牙语与护士交谈，整个过程持续了约20分钟，然后才恢复说英语。他强调首次手术后的流利程度已达到「母语级」，而第一次发生时不太记得自己说了西班牙语，因为他在脑海中正常说话，只记得医护不停反问他为何不说英语，让他感到非常困惑。

流利状态持续1小时 如拥有短暂「超能力」

Stephen的经历让他本人及医护都感到困惑，因为在首次事发前，他的西班牙语水平非常「有限」，只在学校上过「入门级」课程，而沟通能力也大概只懂得从1数到10以及几个基本短句。他推测，这种现象可能与他童年经历有关，他从小在西班牙裔社区长大，经常听到周遭的人说西班牙语，虽然听不懂，但大脑可能在不知不觉中储存了这些语言资讯。

Stephen指，这种「怪事」在往后的10多年间反复发生，无论是运动创伤手术，还是近期的鼻中膈手术，醒来后的第一语言总是说西班牙语，这种流利状态通常在醒来后的一小时内消退，犹如拥有短暂的「超能力」，他认为「大脑储存著我们无法利用的信息，这很有趣。」由于事件重复发生，他现在都会在手术前告知医护人员，让他们有所准备。

报道指，Stephen的症状很可能与「外语综合症」（Foreign Language Syndrome, FLS）有关，这是一种极其罕见的神经系统疾病。甚么是外语综合症？

 

根据美国国家医学图书馆的资料，FLS的特征是患者会突然、非自愿地从母语转换到使用第二语言，但这种状态只会持续一段有限时间，这与「外国口音综合症」（Foreign Accent Syndrome）不同，后者只是说话口音改变，语言本身不变。

医学文献指，FLS的确切成因尚不清楚，过去记载的案例极少，不足十几宗。它通常在以下情况后出现：

  1. 严重头部创伤
  2. 中风
  3. 脑肿瘤
  4. 全身麻醉
  5. 巨大心理压力

由于Stephen的案例总是在全身麻醉后发生，部分人认为，这可能是麻醉药对大脑功能的短暂影响，因为麻醉药或导致苏醒期谵妄（Postoperative Delirium, POD），从而出现短暂意识混乱等精神认知障碍。

资料来源：Times of IndiaLadbible

