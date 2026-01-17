20秒通鼻塞奇招网上爆红 拳头放这位置速见效 医生拆解原理

随著天气转冷，容易出现鼻塞等症状，甚至因此影响睡眠。有网民在Threads上分享一个通鼻塞奇招，只需20秒即可有效通鼻塞，有医生在帖文中拆解原理，但表示这方法并不治本，而且时效性短。

Threads爆红通鼻塞奇招 网民：20秒太久

据网民「_1ianc」在Threads分享指，当发现自己出现鼻塞时，采取以下方式可轻松自救：

右边鼻塞：右手握拳，放到左边腋下夹著。

左边鼻塞：左手握拳，放到右边腋下夹著。

用腋下夹紧拳头大约20秒以上，即可通鼻塞。

不少网民见状亦进行实测，并纷纷表示有效，到底当中的原理是甚么？台湾耳鼻喉头颈外科张家豪医生留言指，这个原理涉及到人体的自主神经系统（Autonomic Nervous System）：

医生拆解20秒通鼻塞奇招

关键机制：当腋下的皮肤感受到压力时，会刺激该处的感觉神经。这会引起对侧交感神经的兴奋（Cutaneo-nasal reflex / Axillary pressure reflex）。 血管收缩：鼻塞的主要原因通常是鼻腔内的下鼻甲微血管充血肿胀，导致呼吸道变窄。当交感神经兴奋时，会促使血管收缩。受到压迫的腋下之对侧（另一边）鼻腔血管收缩，消肿后空间变大，鼻子就通了。

张家豪医生指，这个方法虽然有效，但通常不是治本的方法。这方法时效性短，这种神经反射带来的通畅感通常是暂时的，压力解除后一段时间可能会恢复原状。

其他网民亦纷纷在贴文下留言分享各种通鼻塞方法，当中包括「侧躺，鼻塞那边朝上，身体不要动，用力把头撑起来，视线去看你的脚」和「保持正常呼吸的频率，当你吸饱气开始吐气的时候，不断吐气，吐到快要撑不过去的时候再用鼻子慢慢吸气，鼻子就会通了」等等。

如何洗鼻纾缓鼻塞？

要正确纾缓鼻塞症状，本港耳鼻喉专科医生钟耀基曾接受《星岛头条》访问指，洗鼻能够有效缓解鼻塞症状，但并非根治鼻部问题的方法。它能帮助清除鼻腔内的黏液、细菌和致敏原，减轻鼻塞不适，但对于引起鼻塞的根本原因，如感冒、过敏等，则需要同时配合针对性的治疗。他建议以下情况可以尝试洗鼻：慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎、鼻道感染、术后护理、鼻内畸形或鼻道异物等。

洗鼻步骤：

先准备盐水或生理盐水溶液。 将头部倾斜至一侧，使一侧鼻孔向上。 用洗鼻壶将溶液慢慢注入鼻孔，让其从另一侧鼻孔或口腔流出。 然后重复清洁另一侧。

除了洗鼻外，他建议还可以通过以下方法纾缓鼻塞症状：

避开过敏原：如果对某些物质过敏，应尽量避免接触，如花粉、尘螨和动物皮毛等，以减轻因致敏原而诱发的不适症状。

保持室内空气清新：定期清洁家居和更换床上用品，减少尘螨、霉菌等滋生，减轻因以上物质而诱发的过敏反应。

饮食调理：多喝温水，喉痛时用微温盐水漱口；多吃奇异果、橙等富含维他命 C 的水果，避免辛辣油腻食物。

保持健康生活习惯：定期进行运动，增强免疫力，保持身体健康；避免熬夜，提高睡眠品质，有助于减轻过敏反应的发生和严重程度。

