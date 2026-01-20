大寒2026｜告别手脚冰冷 中医推介2款暖身足浴方 14款养生食材+汤水温补不上火

【大寒节气2026】「大寒」（1月20日）是二十四节气中的最后一个节气，亦是最寒冷的时候。注册中医师刘洁莹接受《星岛头条》访问提醒，此时的养生重点正是防寒保暖，她分享2道有效暖身驱寒的泡脚足浴药方，身体温暖自然睡得更好。她又推介多款适合此时食用的温补食材和汤水，帮助大家养生防病。

刘洁莹医师指，此节气称为「大寒」，是因为这段时间是一年中最寒冷的时候。古人说：「寒气之逆极，故谓大寒。」这时候气温降到最低，常伴随霜冻、冰雪和强烈冷空气。虽然天气极寒，但其实阳气已在地下悄悄萌动——因为从冬至开始，春天的生机就悄悄萌芽了，而大寒正是冬天藏得最深、春天快要来临的关键时刻。

大寒养生的核心原则是「藏精固本、温补脾肾、防寒保暖、静养少动」。根据《黄帝内经》，冬天要早睡晚起，避寒就温，让身体充分储备能量。这个时节最容易受影响的是「肾」和「脾」—— 肾主藏精，寒邪最易伤肾阳，可能出现腰膝冷痛、疲倦、夜尿多；而寒湿困脾，则会导致食欲差、腹胀、大便稀溏。此外，心肺也需特别留意，尤其老年人，寒冷容易使血脉收缩，诱发心血管或呼吸道问题。

大寒是一年中最寒冷的节气，刘洁莹医师建议，此时养生应以「温补肾阳、健脾益气、藏精养血」为主。除了常见的羊肉、黑豆、山药、红枣等食材外，还有许多适合冬季进补的食材：

鹅肉：性温味甘，能益气补虚、暖胃生津，特别适合体弱怕冷或病后调理者。

枸杞子：虽性平，却能滋补肝肾、明目润肺，是平和而有效的冬季调养佳品。

当归：辛甘性温，擅长补血活血、调经止痛，常与羊肉、生姜搭配，对女性血虚手脚冰冷尤有帮助。

陈皮：辛香温燥，能理气健脾、化解滋补食材的腻滞，适量加入汤粥中可助消化。

桂圆：甘温养心脾，适合失眠、健忘或面色苍白者，但上火或血糖偏高者应酌量使用。

黑木耳：性平，可以用来补气养血、润肺通便。

总括而言，大寒饮食宜选择温性或平性、营养丰富且易消化的食物，并根据个人体质灵活搭配。若有口干、便秘、喉咙痛等「上火」症状，则应减少温热食材摄取，或搭配少量滋阴润燥之品以求平衡，才能真正达到「冬藏精、春不温病」的养生目的。

天气寒冬，饮一碗热汤可暖身。刘洁莹中医师推介4款适合大寒的温补汤水，有助增强抵抗力，预防感冒，改善疲倦。

1. 黄芪党参乌鸡汤

材料：乌鸡1只（约600g）、黄芪20g、党参15g、红枣8粒、姜4片

份量：3-4人

功效：益气固表、温补脾肾、增强免疫力。特别适合容易疲倦、怕冷、气短、经常感冒的人。

做法：乌鸡切块焯水备用；所有材料洗净，放入砂锅，加清水约2公升；大火煮沸后转小火慢煲1.5-2小时，加盐调味即可。

宜忌：适合气虚体弱、冬季易感者；但感冒发烧、实热上火（如喉咙痛、口疮）或高血压未控制者慎用。

2. 五指毛桃茯苓鸡汤

材料：鸡半只、五指毛桃30g、茯苓20g、淮山30g、姜3-4片、红枣5粒

份量：3-4人

功效：健脾补气、祛湿暖胃、益肺舒筋。五指毛桃有「南黄芪」之称，香气独特、性味平和，补而不燥，特别适合冬季想温补又怕上火的人。此汤能提升体力、改善疲倦、增强抵抗力，且不易引发口干喉痛。

做法：鸡肉切块焯水备用；五指毛桃、茯苓、淮山稍冲洗；所有材料放入砂锅，加清水约2公升；大火煮沸后转小火慢煲1.5小时，加盐调味即可。

宜忌： 适合大多数人，尤其气虚乏力、容易感冒、脾胃偏弱者；但感冒发烧、急性肠胃炎或舌苔厚腻（湿热明显）期间暂不宜。

3. 莲子芡实猪肚汤

材料：猪肚1个（约500g）、莲子30g、芡实30g、淮山30g、姜5片

份量：3-4人

功效：健脾暖胃、收敛止泻、补虚养身。适合脾胃虚寒、食欲差、大便不成形或病后调理者。

做法：猪肚用面粉+白醋反复搓洗干净，焯水切条；莲子、芡实、淮山稍浸泡；所有材料入锅，加水2公升，小火煲2小时，加盐调味。

4. 巴戟杜仲猪骨汤

材料：猪脊骨500g、巴戟天15g、杜仲15g、栗子100g、姜4片

份量：3-4人

功效：补肾壮阳、强筋健骨、温经止痛。特别适合腰膝冷痛、夜尿频多、精神疲乏、性功能减退或中老年人冬季保健。栗子加入可增强健脾补肾之力，使汤更甘香。

做法：猪骨焯水备用；巴戟、杜仲稍冲洗（杜仲可剪断或拍碎以便出味）；所有材料放入砂锅，加清水约2公升；大火煮沸后转小火煲1.5-2小时，加盐调味即可。

宜忌：适合肾阳虚者（常见怕冷、腰酸、脚软、小便清长）；但阴虚火旺（如潮热盗汗、口干舌红）、高血压未控、或感冒发热期间不宜。

刘洁莹医师表示，大寒是一年中最寒冷的节气，此时养生应以「温、补、藏」为原则，尽量避免食用以下6类食物：

生冷食物：会直接损伤脾阳，影响消化功能。 寒凉性蔬果：如西瓜、冬瓜等，容易加重体内寒气，不利阳气潜藏。 绿豆：虽有清热解毒之效，但性寒，冬季过食会干扰身体闭藏机制。 海带、紫菜等咸寒海产：过量可能导致腹泻或水肿。 油炸食品：质地油腻难消化，易助湿生痰，阻碍脾胃运化。 过量酒精：虽然短暂暖身，却会耗散阳气与津液，使身体外热内寒，反而更虚弱。

总括而言，大寒时节饮食宜温热、滋补、易消化，少食生冷寒凉与刺激之物，才能顺应自然节律，固护肾阳，为春天的到来储存能量。

刘洁莹医师表示，浸脚是大寒时节非常好的养生方法，但要注意细节。水温建议控制在40至45°C之间，浸泡时间15至20分钟，泡到微微出汗即可，千万不要泡太久以免耗气。最好在睡前1小时进行，泡完立刻擦干双脚、穿上袜子，避免寒气从脚底入侵，环境也要避风保暖。但以下情况不宜泡脚：脚部有伤口或感染、严重静脉曲张、孕妇，以及心脏病或高血压未稳定的人。糖尿病患者更要小心水温，避免烫伤。

1. 温阳驱寒足浴药方

材料：艾叶30g、生姜30g（拍碎）、红花10g

功效：温经散寒、活血通络，改善手脚冰冷、经痛、关节冷痛。

用法：药材煮沸10分钟，倒入泡脚桶，水温调至适宜后浸泡15分钟。

2. 安神助眠足浴药方

材料：合欢皮15g、夜交藤20g、桂枝10g、酸枣仁10g

功效：养心安神、调和营卫，适合失眠、多梦、焦虑者。

用法：药材煮沸10分钟，倒入泡脚桶，水温调至适宜后浸泡15分钟。

受访专家：注册中医师 刘洁莹

顾问中医师，香港大学中医全科学士，香港中医药管理委员会注册中医师。主要精通临床方向包括针灸、妇科、儿科、痛症、内科和肿瘤科。

---

