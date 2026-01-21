冬天穿衣保暖仍感冒？医生教3招保暖技巧 这样分层穿衣更有效暖身

【保暖贴士】天气转冷，许多人习惯紧闭门窗或穿上厚重外套来保暖，却仍容易感冒。有医生分享3种方法，不仅有助于保暖，还能增强抵抗力以预防感冒，其中1种分层穿衣法比单穿厚衣物更为有效。

冬天穿衣保暖仍感冒？医生教3招保暖技巧

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指出，每年冬季，常听闻患者抱怨明明穿得厚重、门窗紧闭，却仍反复感冒。许多人抗寒的第一反应是将门窗紧密封闭，认为室内温暖便能安心，但问题在于病毒与细菌也同样喜好这样的环境。研究显示，在通风不良的室内空间，空气中的病原体浓度会持续累积，导致呼吸道黏膜的防御力下降，一旦人多聚集，感染机率便随之攀升。若在密闭环境中使用瓦斯热水器、煤气炉或炭火，风险不仅是感冒，更可能引发一氧化碳中毒，出现头晕、恶心、全身无力等症状。

他表示，若使用电热毯或电暖器本身虽无直接危害，但身体长期依赖此外部热源来维持温暖，人体自身的产热与体温调节机能会逐渐怠惰，加上持续加热易使环境空气变得干燥，则会导致鼻腔干涩、喉咙痛，晨起时声音沙哑，甚至流鼻血。有研究显示，干燥的空气反而更有利于呼吸道病毒的存活与传播。

医生教3招保暖技巧 这样分层穿衣比厚衣服也有效

黄轩医生表示，冬季真正该防范的从来不只是低温，而是太闷、太干、太少动，保暖的目的是让身体更具能力面对寒冷。当为身体保留一些空气流通、适度活动与自我调节的空间，感冒的机会会减少。因此，他也分享了3个冬季保暖的实用方法：

保暖贴士｜1. 分层穿衣

与其穿著一件厚重到难以活动的衣物，不如透过以下方式搭配，活动量大时可减少，静止久坐则增添，以避免流汗后著凉：

内层：选择吸汗、透气材质

中层：注重保暖功能，可选择毛衣材质、羽绒材质

外层：具备防风、防雨材质

保暖贴士｜2. 多运动

冬季缺乏活动容易导致免疫力下降，因此无需过度激烈跑步，保持规律、适度的活动即可，包括散步、快走、太极、八段锦，均有助提升免疫细胞反应，降低上呼吸道感染机率，并帮助身体适应低温环境。

保暖贴士​​​​​​​｜3. 开窗通风

冬季许多人对开窗通风感到抗拒，但事实上无需全天开窗，仅需定时换空气即可。建议选择中午或气温较高时段，每日进行2至3次，每次10至15分钟。开窗时可暂时离开房间，或采取分区轮流开窗的方式。同时也建议保持室内温度在22至24°C，湿度维持在40%至60%之间。

资料来源：重症科医生黄轩

专家履历：黄轩

胸腔暨重症专科医师、中西医国际医师亦是微创胸腔内视镜手术专家。

