美国最新「倒金字塔」饮食指南出炉 医生解读7大改变重点 全脂乳制品也可吃？

美国政府1月7日正式公布更新的《美国人饮食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈现，强调民众应优先选择营养密度高的天然食材。有医生解读新版「倒金字塔」饮食指南，并列出其中7大重点，其中更明确指出民众也可以进食全脂乳制品。

美国最新「倒金字塔」饮食指南出炉

美国卫生与公众服务部部长小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）与农业部部长罗林斯（Brooke Rollins）于周三（7日）正式公布《2025-2030年美国人饮食指南》，并同步启用新官方网站realfood.gov，标志著美方营养政策数十年来最重大的调整。

美方最新的营养指南比以往更强调蛋白质，并发布了一张饮食「倒金字塔」图示，优先顺序被重新排列，将肉类、乳制品与健康脂肪与蔬菜、水果并列在同一层，而富含纤维的全谷类（如燕麦）则被放在最底端。

小甘迺迪强调，美国家庭应优先选择营养密度高的天然食材，包括蛋白质、乳制品、蔬菜、水果、健康脂肪与全谷类，同时大幅减少高度加工食品的摄取该指南以现代营养科学为基础，提出简明而弹性的饮食原则：

「倒金字塔」饮食指南重点：

每餐优先摄取足量蛋白质。

选择不添加糖的全脂乳制品。

全天摄取多样蔬菜与水果，注重完整形态的食物。

从肉类、海鲜、鸡蛋、坚果、种子、橄榄和牛油果等天然食物获取健康脂肪。

增加全谷物摄取，大幅减少精制碳水化合物。

限制高度加工食品、添加糖及人工添加剂的摄入。

依据年龄、性别、体型与活动量调整食物份量。

以水与无糖饮品来补充水分。

为维护健康，应限制酒精摄取。

该指南亦为婴幼儿、青少年、孕妇及哺乳妇女、老年人、慢性病患者，以及素食与纯素食者提供个别化建议，确保生命各阶段皆能获得充足营养。

医生解读7大改变重点 全脂乳制品也可吃？

家医科医生李思贤在Facebook专页发文，整理并比较2020年与2025年美国饮食指南中7大差异最明显的饮食重点，同时分析这些调整对日常饮食可能带来的影响：

「倒金字塔」饮食指南7大重点变化：

1.乳制品

2020年饮食指南： 明确建议选择脱脂或低脂的乳制品，例如牛奶、乳酪、芝士。

明确建议选择脱脂或低脂的乳制品，例如牛奶、乳酪、芝士。 「倒金字塔」新版饮食指南：明确推荐选择全脂乳制品，并指出乳制品是蛋白质、健康脂肪、维他命和矿物质的优质来源。

2.油脂与脂肪

2020年饮食指南： 建议使用植物油，例如菜籽油、粟米油、橄榄油等，并以植物油替代高饱和脂肪的油脂，包括牛油、猪油、椰子油，同时建议饱和脂肪摄取应低于总热量的10%。

建议使用植物油，例如菜籽油、粟米油、橄榄油等，并以植物油替代高饱和脂肪的油脂，包括牛油、猪油、椰子油，同时建议饱和脂肪摄取应低于总热量的10%。 「倒金字塔」新版饮食指南：重新定义健康脂肪的来源，除了橄榄油与牛油果，更明确将奶油（butter） 与牛油（beef tallow）列为可选用的油脂。虽然仍提及饱和脂肪不宜超过10%，也指出需要更多高品质研究来厘清何种脂肪最有益长期健康，并强调可透过减少高度加工食品来达成此目标。

3.加工食品与添加物

2020年饮食指南： 建议限制高添加糖、高饱和脂肪与高钠的食品及饮品，并将营养密度高的食物定义为相对于含大量添加糖、饱和脂肪及钠的食品。

建议限制高添加糖、高饱和脂肪与高钠的食品及饮品，并将营养密度高的食物定义为相对于含大量添加糖、饱和脂肪及钠的食品。 「倒金字塔」新版饮食指南：要求大幅减少高度加工食品的摄取，除了糖与盐之外，更特别点名应限制人工香料、石油基色素、人工防腐剂，以及低热量非营养性甜味剂。

4.代糖与甜味剂

2020年饮食指南： 建议两岁以下儿童避免使用低热量甜味剂，对成人则主要聚焦于减少添加糖的热量摄取。

建议两岁以下儿童避免使用低热量甜味剂，对成人则主要聚焦于减少添加糖的热量摄取。 「倒金字塔」新版饮食指南：明确建议限制非营养性甜味剂，例如阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精等。指南虽然不推荐添加糖，但代糖同样应受限制，不被视为健康饮食的一部分。

5.谷物类

2020年饮食指南： 建议摄取的谷物中，至少一半应为全谷物。

建议摄取的谷物中，至少一半应为全谷物。 「倒金字塔」新版饮食指南：强调优先选择富含纤维的全谷物，并要求大幅减少高度加工的精制碳水化合物，例如白面包、包装早餐食品、薄脆饼干等。

6.水果与果汁

2020年饮食指南： 接受各种形式的水果，包括新鲜、罐装、冷冻、果干，建议至少一半的水果摄取应来自完整水果，其余可来自100%果汁，但需限制果汁摄取量以防热量过高。

接受各种形式的水果，包括新鲜、罐装、冷冻、果干，建议至少一半的水果摄取应来自完整水果，其余可来自100%果汁，但需限制果汁摄取量以防热量过高。 「倒金字塔」新版饮食指南：更加强调摄取原始形态的完整蔬果，对果汁的态度明显趋于保守，建议100%果汁应限量饮用或加水稀释，期望进一步减少液态糖分的摄取，即使其来源为天然果汁。

7.肉类

2020年饮食指南： 建议肉类应以瘦肉或低脂形式为主，将高脂肉类视为饱和脂肪的主要来源，需限制在总热量10%以下，并建议以豆类或海鲜部分取代红肉，以降低饱和脂肪摄取。

建议肉类应以瘦肉或低脂形式为主，将高脂肉类视为饱和脂肪的主要来源，需限制在总热量10%以下，并建议以豆类或海鲜部分取代红肉，以降低饱和脂肪摄取。 「倒金字塔」新版饮食指南：正面肯定红肉作为营养密集的蛋白质来源，不再强调仅摄取瘦肉，反而指出健康脂肪广泛存在于多种天然食物中，其中明确包含肉类。新版指南的重点不再聚焦于脂肪含量，唯一条件是避免含有化学添加物与精致淀粉的加工肉品。

他表示，这次指南最根本且重要的转变，在于不再仅仅关注营养素的量化计算，例如卡路里或特定维他命，而是将焦点回归到食物本身的品质。

资料来源：U.S. Department of Health and Human Services、家医科医生李思贤

