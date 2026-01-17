医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？

如何在超市健康旅购食物？有日媒邀请4位医生分享20种绝不吃的超市食物，当中除了包括火腿、香肠等加工食物及油炸食物外，一些蔬菜，甚至香蕉竟然也榜上有名？

医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，超市不少食物其实有机会影响健康，如果在日常生活经常不加思索地进食这些食物，恐对身体造成负担。报道邀请了4位医生分享以下绝不吃的超市食物：

医生绝不吃的超市食物：

1. 烤肉

牛肉和猪肉等红肉属于2A类致癌风险类别，这意味著它们可能对人类致癌。宇田岛大辅医生（歌岛大辅）指，每日摄取量每增加100-120克，中风风险就会增加11%。此外，食用烧焦的食物也存在风险。烧焦的肉含有致癌物质丙烯酰胺。这种物质容易与细胞、骨骼和神经中的蛋白质发生不良反应，可能导致身体异常。即使是优质肉类，也存在这种风险。

2. 火腿与香肠

香肠和火腿是常见的美味配菜，也存在致癌风险。在致癌风险分类中，加工肉类属于最高级别第一类，这一类别对人类具有致癌性。宇田岛大辅医生指，辐射、烟草也属于第一类。虽然目前不清楚少量食用是否会产生不良影响，但注意不要过量食用。

3. 香蕉

香蕉富含膳食纤维，一直被认为是健康的水果，但牧田医生却指，香蕉是所有水果中含糖量最高的，会升高血糖，导致糖尿病和肥胖。此外，青木医生指出，进口水果尤其需要谨慎，长时间在船上运输的进口水果可能含有杀菌剂，如邻苯二甲酸二辛酯、噻苯隆和咪唑啉酮。东京都公共卫生研究所进行的动物实验表明，这些杀菌剂具有致癌性、致畸性和内分泌干扰作用。

4. 预切蔬菜

预切蔬菜方便快捷即食，但青木博士担心它们可能有潜在危险。他指，预切蔬菜在生产过程中有时会添加微量的次氯酸钠以防止变色并进行杀菌消毒。这种物质含剧毒，实验表明，每公斤体重摄入0.012克次氯酸钠即可致死。据估计，人类的致死剂量为一茶匙。考虑到这种风险，食用预切蔬菜时务必注意控制摄入量。

5. 浓缩果汁

许多果汁声称含有每日所需的蔬菜量，但它们并不包含每日所需蔬菜的所有营养成分。

6. 明太子

青木教授指，明太子鲜艳的粉红色通常是透过添加亚硝酸钠这种增色剂来实现的。亚硝酸钠能稳定地使食品呈现美丽的粉红色。然而，它会与肉类和其他食品中的仲胺发生反应，生成致癌物质——亚硝胺。

7. 不同颜色的腌菜

腌萝卜和腌姜这类颜色鲜艳的腌菜通常含有被称为焦油染料的色素。青木教授指，自2010年以来，欧盟已在此类染料上贴上警告标签，指出其可能对儿童发育和大脑有害。英国的一项研究也称，这种成分会导致儿童多动症。

8. 乌冬与意粉

宇田岛大辅医生表示，乌冬是面条中精制碳水化合物的典型代表，一些报告指出，大量食用乌冬会提高空腹血糖水平，并导致胰岛素抗性。石原医生也提醒大家，意粉酱的盐分含量很高，往往会导致比普通白饭更高的盐摄入量。

9. 白饭

宇田岛医生指出，主食白饭也需要谨慎食用。有论文指出，每多吃一碗白饭，患糖尿病的风险就会增加11%。白米饭中的碳水化合物会被分解成葡萄糖，其作用与白糖类似。

10. 鲜奶油

宇田岛医生说，鲜奶油含有大量饱和脂肪酸。它并非动物脂肪那种稀薄的液态形式，而是黏稠的固态形式。饱和脂肪酸会增加血液中的三酸甘油酯和胆固醇水平，从而增加心肌梗塞和其他疾病的风险。

11. 甜面包和蛋糕

宇田岛医生说，摄取过多糖分对健康有害，它还会增加死于心肌梗塞和其他疾病的风险。

12. 人造奶油

人造奶油几乎是每家每户冰箱里的必备品。它也常用于制作甜点。但石原医生说，人造奶油中含有的反式脂肪酸很容易令低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）增加。这会导致动脉粥样硬化，进而引发多种疾病，例如心肌梗塞、脑梗塞和阿兹海默症。

13. 零卡路里饮品

含糖饮品，尤其是含有人工甜味剂的零卡路里饮料值得关注。石原医生说，他常避免饮用阿斯巴甜，这种甜味剂常见于零卡路里饮料中，因为它会导致过量进食，并增加糖尿病和骨质疏松症的风险。

14. 罐装烧酎调酒

石原医生指，高酒精含量的罐装烧酎调酒最危险。它会麻痺中枢神经系统，导致许多人失去控制，变得具有攻击性或暴力倾向。罐装烧酎调酒比啤酒便宜，很受年轻人欢迎，但一些医生甚至建议将高酒精含量的罐装烧酎调酒作为危险毒品进行管制。

15. 油炸食品

忙碌或是不想煮饭的时候，许多人会选择超市里贩售的油炸食品。不仅肉类原料不新鲜，而且油炸用的油中富含晚期糖基化终产物（AGEs），会加速食物老化。刚炸好的食物可以立即食用，但那些在货架上放了半天甚至一天的食物氧化程度更高，尤其是打折的剩菜剩饭。

16. 棕色酱汁

大阪烧、炒面和咖哩酱等棕色酱汁中都含有焦糖色素，这种色素是通过加热淀粉制成的。根据颜色深浅，焦糖色素被编号为1、2、3和4，其中3号和4号含有致癌物。

17. 罐装水果

石原医生说，罐装或瓶装水果根本不知道水果的产地。有时候，它们浸泡在大量的农药中，而且浸泡它们的糖浆里也含有大量的糖。为了防腐，里面还添加了许多添加剂。

18. 居酒屋小吃

在居酒屋里，人们很容易被咸味或高脂肪食物所吸引，因为它们与冰镇酒水堪称绝配。石原医生说，如果真的想吃，就选择一些简单的，比如毛豆或醋菜。

19. 薯条

牧田医生解释，碳水化合物类食物在摄氏120度以上的高温下加热会产生一种名为丙烯醯胺的致癌物质。虽然等级不高，但研究表明，每周食用两次以上炸薯条的人死亡风险更高。

20. 薯片

不仅是薯片，所有油炸零食都含有丙烯酰胺。油炸后，随著时间的推移，油脂会氧化，逐渐变成不健康的油脂。这就是非油炸零食如此受欢迎的原因。

