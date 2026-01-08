长寿必吃5大抗衰老水果 营养师吁1种果皮不要丢 营养丰富可作4大用途

【长寿水果】不少水果营养丰富，均有助长寿健康。有长寿专家兼营养师推介了5款「厨房必备」的水果，其中一种水果去皮吃肉后，果皮更不要丢，可用作制作沙律酱、果酱及泡茶等功用，营养丰富！

长寿必吃5大抗衰老水果 苹果/莓果也上榜

据外媒《CNBC》报道，长寿专家兼营养师富冈美智子（Michiko Tomioka）撰文分享，自己从小在奈良果园、农场中成长，深明水果是季节、传统、庆典、医药的重要组成部分，是人类最有效的健康长寿资源之一。富冈美智子指，她的厨房每日必备的5种「免疫力水果」，并分享独家食用秘诀：

长寿水果｜1. 苹果

营养功效： 富含维他命C、膳食纤维、钾及多酚，更含有助于肠道健康的益生元与益生菌，与大脑和免疫功能密切相关；同时具有抗癌特性。

富含维他命C、膳食纤维、钾及多酚，更含有助于肠道健康的益生元与益生菌，与大脑和免疫功能密切相关；同时具有抗癌特性。 食用秘诀：苹果皮富含膳食纤维，富冈美智子建议连皮食用。可将苹果切片加入沙律同吃，亦可以烤制或炖汤，或自制苹果酱食用。

长寿水果｜2. 柑橘类（柚子、柠檬、橙）

营养功效： 柑橘家族富含维他命C、A、叶酸及类黄酮。类黄酮与类胡萝卜素可保护细胞并增强免疫系统；维他命C促进植物性铁吸收，对素食者尤为重要。果皮含叶酸、核黄素、硫胺素、钙等营养素。

柑橘家族富含维他命C、A、叶酸及类黄酮。类黄酮与类胡萝卜素可保护细胞并增强免疫系统；维他命C促进植物性铁吸收，对素食者尤为重要。果皮含叶酸、核黄素、硫胺素、钙等营养素。 食用秘诀：宜食用整颗水果而非只喝果汁；以橙汁为例，因为缺乏纤维，易令血糖飙升。富冈美智子建议将橙皮及橙汁制成沙律酱、果酱、烘焙食品或泡茶。将柑橘类水果切片，加入沙律可增添风味与色彩。

长寿水果｜3. 莓果

营养功效： 草莓、蓝莓、黑莓、覆盆子、蔓越莓或枸杞等热量低，却富含维他命及纤维、以及花青素等强效抗氧化剂。蓝莓促进大脑与心脏健康，枸杞富含β-胡萝卜素，有助护眼。

草莓、蓝莓、黑莓、覆盆子、蔓越莓或枸杞等热量低，却富含维他命及纤维、以及花青素等强效抗氧化剂。蓝莓促进大脑与心脏健康，枸杞富含β-胡萝卜素，有助护眼。 食用秘诀：当季新鲜莓果宜直接食用；冷冻有机莓果适合制成沙冰；枸杞干可作为零食或配料。

长寿水果｜4. 柿

营养功效： 柿富含维他命A、C、膳食纤维、钾、单宁及多酚，研究证实有助控制胆固醇与血压；并促进眼睛和皮肤健康。

柿富含维他命A、C、膳食纤维、钾、单宁及多酚，研究证实有助控制胆固醇与血压；并促进眼睛和皮肤健康。 品种区分： 富有柿（非涩型，成熟即可食用）、哈奇亚柿（需完全成熟或干燥后食用）。

富有柿（非涩型，成熟即可食用）、哈奇亚柿（需完全成熟或干燥后食用）。 食用秘诀：把涩柿晒成柿干作为零食；会用于和菓子或炖煮蔬菜。制成柿叶茶具消炎功效，风味醇厚，带有泥土的芬芳。

长寿水果｜5. 无花果

营养功效： 无花果含丰富膳食纤维、维他命、矿物质、植物雌激素，有益女性健康；另含有无花果蛋白酶，有助消化蛋白质，是理想的饭后水果；有助控制胆固醇、减轻炎症。

无花果含丰富膳食纤维、维他命、矿物质、植物雌激素，有益女性健康；另含有无花果蛋白酶，有助消化蛋白质，是理想的饭后水果；有助控制胆固醇、减轻炎症。 食用秘诀：可将新鲜或干无花果加入沙律、汤品、甜点和果酱内。另外，搭配抹茶或黑朱古力同吃，也非常美味。

长寿水果｜营养师：勿怕水果内的天然果糖

富冈美智子强调，勿惧怕水果内的天然果糖，完整的水果富含纤维、维他命与抗氧化剂，与精制糖有本质区别。不同季节的水果提供不同的营养，尽可能食用本地种植的当季蔬果，更新鲜、美味且环保。​​​​​完整食用水果，因为果皮、果肉与纤维共同减缓糖分吸收，连皮食用时优先选择有机产品。

食用水果时，最好放慢速度，细细品味，「我每吃一片苹果至少咀嚼20次，有助消化，带来饱足感。」另外，家长最好以身作则，引导孩子喜欢水果，融入日常饮食。

资料来源：《CNBC》

延伸阅读：常见果干含糖量大比拼 营养师推介5大烧脂/养颜/抗衰老之选 每天吃几多最有效？

---

相关文章：

饭气攻心恐与消化不良有关？医生教吃4种水果助消化排便/防大肠癌

推介5大冬天当造水果 这1款护心/抗炎/防失智 一文看懂怎么吃！

水果不等于高纤 24款水果纤维排行榜 牛油果比火龙果更通便？

6大春季水果大比拼 这种最低糖高纤 助抗发炎抗衰老 专家教点拣