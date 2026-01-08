保暖方法｜冬天盖厚被仍越睡越冻 医生教3招盖被法 睡前做1事保暖改善睡眠

【保暖方法】每到冬天，许多人会选择盖上厚被，却有时发现越盖反而越冷？有医生分享3招盖被技巧，其中睡前多做一件事，就能更有效保暖并改善睡眠品质。

保暖方法｜冬天盖厚被仍越睡越冻 恐引发3大健康问题

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指出，许多人一到冬天便本能地换上最厚的棉被，并直接盖到天亮。然而从医学与睡眠生理的角度看，棉被的正确使用方式比单纯厚度更重要。事实上，棉被的主要功能并非发热，而是留住人体新陈代谢产生的热能，并帮助排出多余湿气。如果在寒冷夜晚盖上过厚的棉被，反而可能引发以下3个问题，影响睡眠品质：

湿气累积，越睡越冷：夜间人体仍会不自觉地排汗，若棉被过厚且不透气，会使水气滞留，而湿气会加速热能传导，导致后半夜更加寒冷。 干扰体温自然调节：过厚的棉被会造成体温过高，导致翻身次数增加、浅眠易醒，甚至促使心跳加快与交感神经过度活跃。 对长者及心血管族群造成健康影响：过厚的棉被可能引起突然的闷热、出汗，导致睡梦中掀被，使身体反复暴露于冷热温差中。这种剧烈的温度波动，对心血管的负担甚至比单纯寒冷更为危险。

保暖方法｜医生教3招盖被法 睡前做1事保暖改善睡眠

黄轩医生表示，冬天盖被的最大原则是分层、可调节、保持空气流通，比起单盖一条超厚的棉被，更能有效保暖且更安全。让棉被温度维持在30-33°C，是保持睡眠稳定的理想区间，从内到外的盖被配置建议如下：

3招盖被法：

贴身层：选择纯棉或天丝材质的透气床单 保温层：选择羽绒、羊毛或科技纤维的主棉被 调节层：选择可半夜掀或盖的薄毯或被单

他提醒，以下3大族群在棉被使用上需特别注意：

小孩： 怕热且容易踢被，建议使用薄被搭配睡袋式保暖。

怕热且容易踢被，建议使用薄被搭配睡袋式保暖。 长者： 末梢循环较差，不必选最厚的被子，但脚部务必加强保暖。

末梢循环较差，不必选最厚的被子，但脚部务必加强保暖。 心脏病/高血压/糖尿病患者：避免闷热出汗，建议选用中等厚度、透气性佳的被子。

除了针对族群的建议，他也分享一个睡前1小时进行的小技巧，能立刻提升冬季睡眠品质：

开启抽湿机或微幅通风

换上干燥的棉被

切勿冰冷著身体直接进入被窝

保暖方法｜选购、使用冬天被6大贴士

消委会建议，消费者选购及使用冬天被时，可参考以下小贴士：

日常使用时外加被套／袋，并定期清洗被套／袋以保持清洁衞生及减少尘螨滋生；

按护理标签上的建议方法进行洗濯及保养。无论是何种被芯材质，都不建议以高温烘干，以免破坏填充物纤维。清洗后应尽快从洗衣机取出，并彻底晾干被芯填充物才将被子收藏，以防潮湿引起霉菌或异味；

频繁清洗被子或会影响其性能，应尽量控制洗濯次数，尤其是羽绒被与蚕丝被，宜按需要或每次换季时洗濯；

定期轻拍或适当日晒被子，可帮助填充物恢复弹性，以维持蓬松度。羽绒、蚕丝、羊毛被不宜被阳光直射或长时间曝晒，应选择阴凉通风处风干；

婴幼儿应选择适度保暖的被，以免因身体闷热导致出汗，引发热痱、痕痒不适等问题；

长者体温调节能力一般较弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是购买冬天被时首要的考量。被子亦不宜太重，以方便长者自行整理及家人清洗。

资料来源：重症科医生黄轩、衞生署

