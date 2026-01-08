大肠癌饮品｜每早空肚喝这饮品易致癌！患大肠癌风险增89% 改喝3类饮品降风险

【大肠癌饮品】早餐饮品要慎选！有医生警告，某些早餐饮品可能助长癌细胞生长，其中1种饮品更可能使大肠癌风险增加达89%，到底早餐应喝甚么才能保护肠道、预防癌症？

大肠癌饮品｜每早空肚喝这饮品易致癌！患大肠癌风险增89%

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指，大肠癌并非突然发生，而是与日常饮食习惯密切相关。许多人以为早餐不吃没关系，但空腹饮用一杯高糖能量果昔或星冰乐等高糖饮品，其实是肠道健康的隐形地雷。

为何高糖饮品对大肠健康有所影响？他解释，其中的精制糖、高果糖糖浆会使血糖急速上升；人工甜味剂可能改变肠道菌相；而乳制品与脂肪则会延长肠道发炎的时间。在空腹状态下，这些成分缺乏食物缓冲，直接刺激肠黏膜，进而引发一连串反应：

胰岛素急遽飙升

慢性低度发炎

肠道菌相失衡

肠黏膜自我修复能力下降

细胞突变机率升高

他表示，多项大型流行病学研究已指出，长期摄取高糖饮料与大肠癌风险显著上升有关，尤其对男性及年轻时便养成此习惯者，风险更高，而每日摄取含糖饮品超过10年者，其大肠癌发生率可能高出近89%。当出现以下症状时，往往已非早期大肠癌，首次确诊即为第三或第四期的情况并不少见：

粪便带血，常被误认为痔疮

不明原因体重下降

长期腹胀、排便习惯改变

医生教喝3大饮品护肠 连喝30天就见效

黄轩医生指出，改善肠道健康无需依赖补品、排毒或极端饮食。只需连续30天，将早晨第一杯饮品替换为以下3种，即有助显著降低发炎指标，如CRP、IL-6、改善胰岛素阻抗，并逐步恢复肠道菌相稳定：

黑咖啡（不加糖、不加奶）

无糖茶

白开水

大肠癌有何常见征状？

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，按最新公布数据显示一年录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。根据本港癌症网上资源中心资料，早期的大肠癌有机会完全无症状。如有征兆，身体则可能出现以下变化：

大肠癌症状：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）、粪便形状改变（幼条状）、大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

身体出现贫血征状：手脚冰冷、疲倦、心跳加速、气喘、面色苍白、头晕

大肠癌风险因素：

饮食纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉

缺乏体能活动、肥胖

饮酒和吸烟

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」

过往有大肠瘜肉

直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：重症科医生黄轩、癌症网上资料中心、香港癌症资料统计中心

