纾缓便秘｜日本爆红排毒清宿便法 营养师教白萝卜加1物煮汤 缓解便秘超有效

【肠道健康/便秘】天气寒冷容易便秘，想改善便秘，除了多摄取蔬果，还有甚么好方法？有营养师分享，日本近期流行一种「排毒清宿便法」，只需用白萝卜搭配一种食材煮汤，即可达到清肠排毒的效果；按照特定步骤食用，更能有效缓解便秘、有益肠道健康。

日本料理研究家兼营养师松嶋优子（松嶋ゆうこ）在女子SPA平台指出，冬季因饮水量减少、活动量下降，女性更容易出现脱水及便秘问题，长期便秘更容易诱发大肠癌，因此维持规律排便至关重要。她表示，白萝卜是冬季餐桌上不可或缺的食材，无论是关东煮、打边炉等料理都十分适合，也是排毒、清除体内废物的好选择。

纾缓便秘｜如何制作白萝卜梅干汤？

纾缓便秘｜白萝卜梅干汤制作方法：

准备至少一整根白萝卜，连皮使用，因外皮营养丰富。 将白萝卜切成约2cm厚的圆片，放入以昆布高汤煮沸的大量热水中炖煮。 待白萝卜煮至软透后，加入1至2颗捣碎的梅干。

白萝卜梅干汤食用方式：

先喝一碗白萝卜煮出的汤汁； 接著吃下梅干，并继续饮用汤汁，直到再也喝不下为止，部分人可能在此时便产生便意。 汤汁饮用至极限后，开始食用煮软的白萝卜； 持续食用白萝卜，依白萝卜大小，通常需吃4片以上、直至感受到明显便意。

松嶋优子指，若在进食过程中出现与日常便意不同、类似腹痛的感觉，即为身体准备排出的前兆，可安心准备如厕。她建议选择没有外出进食计划的周末，在轻断食后直接尝试食用白萝卜梅干汤，期间避免摄取其他食物。她提醒，效果因人而异，有人仅喝汤汁即见效，也有人在食用后按摩腹部才产生便意。但根据她的个人经验，食用约3片白萝卜后便有反应；而改吃调味萝卜干与白萝卜沙律，也可达到类似的清肠效果。

纾缓便秘｜为甚么白萝卜可防便秘、清肠排毒？

白萝卜正值产季，不仅价格实惠，其含约95%为水分，每100克仅含18大卡，低热量却能带来饱足感。它富含有助于美白的维他命C与膳食纤维，相当有益。此外，白萝卜中的消化酵素，如淀粉酶能改善饮食过量引起的胃胀，帮助调节肠道功能；磨成泥的白萝卜则有助缓解宿醉不适。若搭配梅干的天然果酸，更能促进肠道代谢，协助排出多余废物，达到清肠与排毒的效果。

大便少于几次算便秘？

衞生署资料显示，便秘通常指排便习惯出现改变，包括排便变得不频繁，每周少于3次，粪便太硬，粪便太小，以及很难排便。便秘成因包括：

不良的饮食习惯，例如饮水不足或食物中缺乏纤维质

一些药物的副作用

一些消化系统疾病或全身性的疾病，如糖尿病及甲状腺功能减退

大多数便秘问题都不用看医生，但出现以下的情况，须立即求医：

便秘情况近期才出现

便秘情况严重，或出现痛楚

便秘持续3周或以上

大便有血，无论在坐厕中或卫生纸上发现

要预防便秘，衞生署建议：

多吃高纤维质的食物，每天要吃3-4份 (6-8両) 或以上蔬菜、2至3份水果 (如橙、雪梨等) 。可选用高纤维的谷物类食物，如麦包、麦皮、红米饭等。如患有糖尿病，宜先咨询家庭医生或营养师。

要有充足的流质，如开水、清汤、果汁。

每天有适量的运动，可协助肠脏蠕动。

作息定时，养成定时大便的习惯。可在早上起来先喝水以增加便意，或在早餐后上厕。

如长者需用便盆、便椅等，须注意安全和私隐。

资料来源：《女子SPA》、衞生署

