营养师实测连吃7日牛油果 身体现这明显变化 公开1日三餐餐单

牛油果虽然是超级食物的一种，但有指每日食用会长胖。美国一位营养师就亲身试验连续1周、一日三餐吃牛油果，当中发现身体出现1个明显变化，有助促进减肥。此外，牛油果还有哪些多种好处？

营养师实测连吃7日牛油果 身体现一明显变化

据外媒《Prevention》报道，美国注册营养师Lauren Manaker分享自己进行了「一周牛油果挑战」实测，每日摄取一份牛油果，特意在不同食物内加入牛油果同吃，并记录其对心脏、消化及整体健康的影响。

实测内容：

实验时间：7日

每日份量：一份标准份量牛油果（等于1/3颗中型牛油果）

食用方式：在沙律、汤、鸡蛋等食物内加入牛油果同吃

观察指标：身体精力、消化功能、饱腹感、皮肤与头发变化

营养师一日餐单：

早餐：将牛油果捣碎，涂在全麦面包上，撒上贝果调味料

午餐：将牛油果切片，加入沙律或谷物碗内

晚餐：将牛油果打成牛油果蓉，制成牛油果蓉忌廉意粉

【同场加映】牛油果功效/好处：

持久饱腹感成最大亮点 有效降低零食欲望

Lauren Manaker指，这次实验加深了她对牛油果的了解，其中最明显的改变是「饱腹感」：饱腹的持续时间延长，下午吃零食的欲望大幅降低。虽然短短一周的时间不足以产生长期变化，但她的整体感觉良好，消化系统规律，这或许要归功于牛油果的丰富膳食纤维。虽然皮肤与头发在一周内未见明显变化，但推测当中的维他命E和其他营养成分或具长期益处。

她总结，每天食用牛油果是美味且有益，长期更可能促进心脏与消化健康；牛油果在膳食中十分百搭，可以轻松融入各种菜式，且不会让人感到乏味，更鼓励大众将牛油果纳入日常饮食。

牛油果的4大健康益处

Lauren Manaker分析，牛油果富含维他命、矿物质和健康脂肪，对健康有以下益处：

1. 有益心脏健康

牛油果有丰富单元不饱和脂肪，主要成分为油酸（与橄榄油相同）；不但可降低坏胆固醇（LDL），提升好胆固醇（HDL），更可以控制血压，维持理想的钠钾比例。

2. 改善消化系统

每份牛油果提供3克膳食纤维，对消化系统至关重要；不但可增加粪便体积、预防便秘，同时作为益生元滋养肠道好菌；健康的肠道菌丛与免疫力、情绪密切相关。

3. 促进皮肤、眼睛和大脑健康

牛油果中的单元不饱和脂肪与植物化合物，可保持皮肤水分弹性。当中的叶黄素与玉米黄素可抵御蓝光伤害，降低老年性黄斑部病变和白内障的风险；而叶黄素或对大脑有潜在益处。

4. 预防糖尿病

近期研究表明，墨西哥女性经常食用牛油果或可降低2型糖尿病风险。另外，牛油果碳水化合物含量低，升糖指数极低，对血糖水平的影响很小，有助全日稳定血糖；当中的纤维和单元不饱和脂肪或有助于提高胰岛素敏感性。

牛油果营养成分多 2类人需慎吃

Lauren Manaker表示，每50克牛油果（标准一份）大约含有：

卡路里：80大卡

脂肪：7克（其中饱和脂肪仅1克）

总碳水化合物：4克（膳食纤维占3克，糖分少于1克）

蛋白质：1克

钠：5毫克

钾：240毫克

镁：15毫克

其他植物化合物：叶黄素、玉米黄素、酚类

尽管牛油果对大多人安全，但并非适合所有人，以下族群应注意：

乳胶过敏者：或对牛油果产生过敏反应，如口腔痕痒等症状。 服用抗凝血药物者：牛油果富含维他命K，可助血液凝固，有可能影响药效。服用此类药物者应咨询医生是否可以食用牛油果。

资料来源：《Prevention》

延伸阅读：牛油果暗藏3大健康陷阱 吃错方式恐越吃越肥 营养师推荐2大最佳食法

---

相关文章：

18种绿色食物好处多 降脂/排毒/清肠/控糖！吃牛油果可降胆固醇？

专家严选10大最强通血管食物 护心血管降血压防中风 牛油果/洋葱不入三甲？

8类「健康」食物越吃越伤身？恐致糖尿病心血管病 牛油果1原因上榜

高血脂易致脂肪肝/中风/心脏病 专家拆解4大食物脂肪影响 为何橄榄油/牛油果可护血管?