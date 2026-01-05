伤肾食物｜医生公开3大「最毒养生食物」 常吃恐致肾衰竭 冠军竟是这类咖啡？

【伤肾食物】养生食物竟伤肾？有医生指出，有3种常见的养生食物其实隐含毒素，长期摄取恐导致肾衰竭，其中冠军竟是1类咖啡？

伤肾食物｜医生公开3大「最毒养生食物」 常吃恐致肾衰竭

肾脏科医生洪永祥在个人Facebook专页分享，一名50岁男子注重养生，平日不抽烟喝酒且每天晨跑。然而，他有一个习惯，喜欢每天喝黑咖啡。他认为超级市场咖啡豆品质不佳，咖啡店购买又太贵，因此常在特价时购入大包装咖啡豆存放。某日，他发现自己的尿液泡泡变多且久久不散，脚踝也开始水肿。他起初以为是运动过度所致，直到某次跑步时突然晕倒被送医。经过检查后发现，他肾丝球过滤率（eGFR）已降至10以下，确诊为慢性肾衰竭五期。

由于该男子没有糖尿病、高血压、痛风等常见导致肾衰竭的疾病，医生详细询问后，发现他长期接触存放在家中橱柜、已明显变色却舍不得丢弃的咖啡豆。男子疑惑表示：「洪医生，我以为咖啡泡煮加热就安全了。」医生直言，这类变质咖啡豆可能含有的「赭曲毒素」，需要超过280°C的高温才会分解，而一般冲煮咖啡的最高温度仅约100°C，根本无法消除其毒性。

洪永祥医生指出，以下3大种常见的养生食物可能隐藏毒素，对肾脏伤害极大：

哪些「养生」食物恐伤肾？

第3名：五谷粉与即溶燕麦

许多人早上习惯冲泡一杯五谷粉，认为十分健康。然而，这类粉末状食品极易受潮，一旦包装夹链未密封好，或使用沾湿的汤匙舀取，整罐产品就可能变质。不少病人自认饮食清淡、注重养生，一问之下才发现，每天饮用的竟是已存放半年的五谷粉。

第2名：红曲、坚果、干豆类

许多长辈相信红曲能降血脂，每天食用红曲粉。但若红曲发酵过程不当，可能产生橘霉素（Citrinin），这种毒素与赭曲毒素类似，对肾脏的伤害同样严重。此外，家中橱柜深处存放过久的花生、薏仁、绿豆，甚至煮中药后剩余的干货，只要开封后未冷藏，一个月内几乎必然发霉。由于毒素往往是无色的，当肉眼看到霉菌茸毛时，内部毒素浓度可能早已超标数百倍。

第1名：低价咖啡豆

咖啡豆从采收、运输到储存，只要任一环节湿度超过18.5%，赭曲毒素便可能快速滋生。风险最高的莫过于大包装、无品牌、来源不明的廉价咖啡豆。许多低成本咖啡为节省成本使用这类豆，再以深度烘焙掩盖霉味。消费者以为喝到的是焦香，实则可能是霉菌代谢的气味。更值得注意的是，已研磨的咖啡粉受潮速度比完整豆子快十倍，风险更高。

为何赭曲毒素是肾脏宿敌？ 医生教5招防毒护肾

洪永祥医生表示，根据发表于《Toxins》期刊的研究，赭曲毒素具有高度的亲肾性。这意味著该毒素进入人体后，会特别针对肾脏积累并造成伤害。它会引发严重的氧化压力，直接破坏肾丝球的过滤结构。偏好温暖潮湿的环境，最适生长温度约为25°C，且在湿度高于18.5%时便容易滋生；若相对湿度超过85%，生长更为迅速，此外，根据《Journal of Toxicology》的数据显示，赭曲毒素在人体内的半衰期长达35至50天。还有医学研究发现，赭曲毒素A会累积于肾脏细胞中，并透过以下机制造成损害：

引发细胞发炎反应与纤维化：毒素会激活NLRP3发炎小体，导致细胞焦亡，属于一种伴随强烈发炎的程序性细胞死亡，并促进肾脏组织纤维化。 干扰正常细胞代谢与功能：肾小管细胞受损后，过滤功能下降，使代谢废物的排除效率变差。 长期累积造成慢性进展性损伤：在某些特定地区，赭曲毒素暴露与一种地方性慢性肾脏病密切相关。因此，当环境或食物出现霉变时，这不仅是气味不佳的问题，更可能对肾脏造成实质且长远的负担。

洪医生也指出，只要日常做好以下五件事，就能有效避免霉菌毒素侵害肾脏、预防肾病：

少量购买：不要因价格便宜而购买大包装食物，尤其是咖啡、坚果、杂粮等易变质品项。建议只买一周内能吃完的份量。 密封与善用冰箱：厨房环境容易孳生霉菌，建议干货、中药材、开过的咖啡豆，务必使用密封容器保存并放入冰箱。虽然低温无法杀灭霉菌，但能显著抑制其生长与毒素产生。 断舍离变质食物：只要发现坚果外壳裂开、米粒变黑，或闻到一丝不寻常的气味，如陈旧油味，请立即丢弃。切勿试图剔除坏掉部分，因为肉眼看不见的霉菌孢子可能已遍布整体。 善用除湿机：经常使用除湿机，将环境湿度维持在60%以下，这是霉菌最不易生长的条件。 定期清洁环境霉斑：针对厨房、浴室等潮湿处的霉斑，可用稀释白醋或含氯漂白水溶液直接涂抹，待作用后擦干并保持通风。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏科医生洪永祥、医管局

延伸阅读：肾病年杀逾1700名港人 专家推荐6种护肾水果 吃这种患肾病风险降16%

---

相关文章：

医生盘点5大伤肾酱料排行榜 冠军被封「肾脏终结者」 常吃恐致洗肾高血压

如何吃油改善肾病？ 医生揭5大护肾重点 这种油脂「一口都不能吃」！

38岁男子患肾衰竭4期 医生教吃3类食物 不靠药8个月后改善肾功能

吃这种面包易水肿伤肾？ 医生揭3款不咸食物极高钠 学3招护肾排钠