48岁谢安琪自揭6度「爆肺」复发率可超过5成 解构发作时4大征兆

【气胸/爆肺】谢安琪昨（1月1日）凭《50/50》一曲夺得「叱咤十大第二位」的奖项，她其后接受访问时自揭健康状况不佳，最近2至3年内更多次「爆肺」（气胸），甚至一星期前还在留医。事实上，气胸通常突然病发，而且复发率最高可达5成以上。

48岁谢安琪自揭6度爆肺 一星期前才出院

48岁的谢安琪在叱咤颁奖礼后台接受媒体访问时透露，早前因病入院留医，直至一星期前才出院，但仍然失声，只好每日针灸一小时希望能够「开声」，能够上台唱歌。谢安琪提到，自己的左肺多年来曾4次爆肺，但这2、3年连右肺都爆了2次。

谢安琪坦言，多次爆肺除了影响她唱歌和呼吸，想要维持好状态去跑步、做运动都有困难。早前在大马开演唱会，要一个人唱足2小时，也感到吃力。不过她表示，自己很努力地去应付，又以中西合壁去治疗，身边的团队也无微不至地照顾她，经常提醒她要饮水。

气胸是甚么？为何会突然「爆肺」？

根据本港医管局资料，「爆肺」的正式学名为气胸。肺部与肋骨之间的空间为胸膜腔。一般而言，胸膜腔存有少量胸腔积液。一旦肺部表面组织出现破裂，肺内空气就会由肺破裂位置走进胸膜腔，胸膜腔内会异常地积存了空气，肺部就会受到压迫，这情况就是气胸。气胸分为4大类：

原发性气胸：身型高瘦的年青男士属高危人士，因为男性发育时，骨骼发育得比较快，肺部只能跟著骨骼拉长，肺胸膜会变得比较薄，肺的顶部会容易出现小肺气泡，增加肺表面破裂而令空气进入胸膜腔的风险。

继发性气胸：慢性肺病患者是高危人士，如慢性阻塞性肺病等，他们的肺气泡压力较大，容易破裂，形成气胸。

外伤性气胸。

因医疗并发症引起的气胸。

气胸症状｜复发率可超过5成 解构发作时4大征兆

气胸的症状以急性为主，通常在半小时至一小时内突然病发：

感到突如其来的单边胸痛

呼吸困难

干咳

深呼吸时痛感更加明显

如果气胸仍然细小则未必有任何症状，但一出现症状就应该立即求医。虽然致死的可能性不高，但不应掉以轻心。出现第一次气胸后，复发机率相当高。患过一次原发性气胸，复发率为2-3成；一次继发性气胸后，复发率更达4成。如果患气胸2次或以上，则有逾5成的复发率。

预防气胸｜爆肺康复后注意4件事 预防复发

气胸康复者需要好好注意生活习惯，尤其是刚刚复原的时候，应避免以下行为和活动，以预防再次「爆肺」：

远离烟草，因为吸烟会增加气胸机会超过20倍。

康复后7-14日内避免搭飞机，因为飞机舱在空中时气压会比平时低，令刚复原的病人容易复发。

避免潜水活动，因为潜水会令肺内空气急剧膨胀而引致气胸复发。

康复不久便进行要用力憋气的活动，如举重、吹乐器、搬重物等，或剧烈运动都有可能增加复发风险。

有些情况医生亦会建议病人做胸腔微创手术，以减低复发的机率，例如已经是第1次气胸的病人，不论是同一边肺部或另外一边，尤其是原发性气胸。其他可能需要手术的因素包括：第1次原发性气胸但已造成生命威胁；病人从事飞机师或潜水相关职业；两边肺部左右同时气胸；气胸未能自行复原；肺部持续漏气；妇女怀孕时气胸。手术后复发率可大幅降至大约1-3%。

