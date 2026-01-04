脸部老化恐藏脑退化警号！研究指1部位多皱纹易患失智 外貌较年长风险高61%

【防脑退化/失智】脸上长皱纹可能不只是老化痕迹，更有机会是大脑健康响起警号！一项新研究指出，脸上1个部位多皱纹比较容易患上失智症，外貌看起来比实际年龄年长的人，患病风险更高61%。脸部老化成为预测脑部健康的重要线索，当中有3大族群最高危。

脸部老化恐藏脑退化警号！1部位多皱纹易患失智

根据《Daily Mail》报道，中国的研究人员进行了2项独立研究，发现外貌较年长的人在12年内被诊断出患有失智症的风险也会增加60%以上；而鱼尾纹（眼周皱纹）最多的人出现失智症机率是少鱼尾纹者的2倍之多。

第1项研究：外貌较年长风险高61% 3大族群最高危

在第1项研究中，研究人员分析了英国生物银行中超过19.5万名、60岁及以上英国人的健康数据，追踪长达12年，参与者需回答「别人认为你看起来比实际年龄年轻、年长还是相仿？」的问题，研究人员发现外貌与失智风险存在显著关联（一拼考虑年龄、健康状况和生活方式等因素后）：

与看起来年轻的人相比，看起来年长的人患失智症的风险高61%；

血管性失智症的风险升高最为显著，高达55%；

未明确分型的失智症患者患病风险也升高了74%。

以下3大族群皆属高危：

肥胖族群 夏季户外活动时间较长的族群 具有较高阿兹海默症遗传风险

研究人员分析，外貌年龄较大的人有可能是吸烟者或缺乏运动的男性，他们表现出更高的忧郁症状和其他健康问题；另外更发现，外表年龄较大的人思考能力表现较差，在处理速度和执行功能测试中的得分较低，反应时间也较慢。普遍认为，老化和皱纹会增加失智风险，这可能源于共同致病机制（Common Pathogenic Mechanisms），即脸部老化可以直观地反映人体内部的生物年龄及脑部疾病各种年龄相关疾病的易感性。看起来比实际年龄老，不仅是指皮肤表面的皱纹或晒斑，更是人体系统生物年龄的可见指标。

第2项研究：多鱼尾纹较易患失智症

在第2项研究中，研究人员采用不同的方法，收集了约600名长者的照片，由50名评估员根据照片猜测年龄；研究人员同时使用专门的成像技术（specialized imaging）客观地计算和测量皱纹，包括眼周的鱼尾纹；另外更进行了皱纹对比测试，对比皱纹与周围皮肤的可见度或显著性。研究发现：

外表年龄每比实际年龄大1岁，患认知障碍的机率就会增加10%。

鱼尾纹的参数，特别是总数和对比度，与认知障碍的相关性最强。

鱼尾纹最多的人，其认知能力受损机率是鱼尾纹最少的人的2倍以上。

鱼尾纹直观地反映了皮肤的生物韧性，如果这片薄而脆弱的区域出现明显的衰老迹象，则可能表明人体的修复机制，例如胶原蛋白的生成和抗氧化防御，在包括大脑在内的整个系统中都出现了问题。

老化过程会引发一系列生理反应，包括神经系统影响、心血管疾病及多种癌症等等，都具有共同的潜在因素——慢性发炎和细胞老化。慢性疾病以及累积的压力、DNA损伤、发炎和荷尔蒙变化都会在人的脸上有所体现。研究结果表明，脸部老化可能是这种全身性发炎过程的一个可见表现。

