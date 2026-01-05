小寒2026｜寒气入侵惹心脏危机 推介14种养生汤水食物 5类人不宜吃羊腩煲驱寒补身
【小寒节气2026】1月5日是二十四节气中的「小寒」。注册中医师古铠纶接受《星岛头条》访问表示，小寒虽未及最寒冷的阶段，但依然要注重保暖及防寒，守护阳气，避免刺激心脏和肺部等脏腑，引发不适。他推介多款温和滋补的食材及暖身汤水，并分享如何吃羊腩煲不怕燥热上火。
小寒2026｜寒气入侵惹心脏危机 中医推介14种养生汤水+食材
小寒2026｜养生防寒原则 小心4类毛病
古铠纶医师表示，「小寒」是二十四节气中倒数第二个节气，通常在每年1月5日或6日交节。《月令七十二候集解》解释：「月初寒尚小，故云。」意思是虽然天气已非常寒冷，但尚未达到极致，因此称为「小寒」；真正的严寒高峰会在之后的「大寒」出现。此时北风凛冽、阴气盛极，阳气深藏于内，自然界万物闭藏，人体也处于「封藏」状态，肾气最旺而阳气内守。若调摄不当，寒邪易乘虚而入，引发多种疾病。
根据中医「天人相应」的养生观，小寒期间的养生总则应以「藏」为主，顺应冬藏之令，做到早睡晚起、避寒就温；同时注重补肾助阳，因冬季属水，对应五脏之肾，肾为先天之本，主藏精，是人体阳气的根本。此外，还需固护阳气，避免过度劳累或大量出汗导致阳气外泄，并注意调畅情志，以防冬季情绪低落影响心神。
此阶段最容易受损的脏腑包括肾、肺、脾与心：
- 肾受寒则可能出现腰腿发冷、频繁夜尿。
- 肺容易因冷空气刺激而咳嗽、鼻塞或感冒。
- 脾若吃太多生冷或难消化的食物，可能导致腹胀、拉肚子或食欲变差。
- 本身有心血管问题的人，尤其长者，在寒冷天气下更容易出现胸闷、心慌等不适，需格外留意保暖与休息。
小寒2026｜5类人不宜吃火锅羊腩煲 驱寒暖身变上火
在小寒时大家喜欢打边炉或吃羊腩煲来驱寒暖身，这确实符合中医「寒者热之」的原则。羊肉性温味甘，入脾肾经，能温中健脾、补肾壮阳、益气养血，是冬季温补佳品。但食用时仍需注意搭配，建议加入白萝卜、马蹄、豆腐等清润食材，以平衡其燥热之性；同时避免过量使用辛辣佐料或饮酒，以免助火伤阴。若食后出现口干、便秘、长暗疮等「上火」症状，应减量或暂停。
特别要提醒的是，阴虚火旺（如潮热盗汗、舌红少苔）、实热内盛（如咽喉肿痛、发烧）、湿热体质（面油多、大便黏滞）以及高血压、痛风患者，皆不宜多食羊肉火锅，以免加重病情。
小寒2026｜10款养生温补食材推介
他建议小寒宜选择温补、滋肾、健脾的食物。以下推荐的食材可搭配使用，既补阳又防燥，有助滋阴润燥，达到阴阳平衡。
1. 羊肉
- 性味甘温，补肾壮阳，温中暖下
2. 栗子
- 性味甘温，补肾强筋，健脾养胃
3. 黑豆
- 性味甘平，补肾活血，利水解毒
4. 黑芝麻
- 性味甘平，补肝肾，润肠通便
5. 核桃仁
- 性味甘温，补肾固精，温肺定喘
6. 糯米
- 性味甘温，补中益气，健脾暖胃
7. 生姜
- 性味辛温，散寒解表，温中止呕
8. 大枣
- 性味甘温，补中益气，养血安神
9. 桂圆
- 性味甘温，补心脾，益气血
10. 山药
- 性味甘平，健脾补肺，固肾益精
小寒2026｜4款驱寒补身汤水推介
古铠纶医师介绍了4款适合小寒时养生驱寒饮用的汤水和茶饮。
1. 当归生姜羊肉汤
- 材料：羊肉500g、当归15g、生姜30g（切片）、枸杞子10g
- 份量：可供3-4人食用
- 功效：温肾助阳、养血散寒、缓急止痛，尤适合阳虚血弱所致的手脚冰冷、面色苍白、经期腹痛或产后体虚者。
- 做法：羊肉洗净切块，焯水去腥；与当归、生姜、枸杞一同放入砂锅，加清水约2000ml，大火煮沸后转小火慢炖2小时，加少许盐调味即可。
- 宜忌：适合虚寒体质者；阴虚火旺（如口干舌燥、潮热盗汗）、实热证（如发烧、咽喉肿痛）或感冒期间者忌服。
2. 栗子淮山猪骨汤
- 材料：栗子200g、干淮山30g、猪脊骨500g、陈皮5g（清水泡软）、红枣6枚（去核）
- 份量：约3-4人份
- 功效：健脾益肾、益气养胃、强筋健骨，适用于脾肾两虚引起的疲倦乏力、食欲不振、大便不成形或病后体弱者。
- 做法：猪骨焯水备用；栗子去壳，淮山略洗；将所有材料放入煲内，加水约2000ml，武火煮滚后转文火煲1.5-2小时，加盐调味。
- 宜忌：一般人群皆可适量饮用；但腹胀明显、消化不良或感冒期间者应暂缓，因栗子较难消化，易加重胀气。
3. 黑豆核桃杜仲猪腰汤
- 材料：黑豆50g（提前浸泡4小时）、核桃仁30g、杜仲15g（可用盐水炒制品）、猪腰1对、生姜3片
- 份量：2-3人饮用为宜
- 功效：补肾强腰、固精缩尿、乌发养血，特别适合肾阳不足所致的腰膝酸软、夜尿频多、耳鸣、头发早白或男性精力减退者。
- 做法：猪腰剖开去除白色筋膜（腺体），切薄片后用盐及米酒搓洗去腥，再焯水；黑豆、杜仲、核桃稍洗；全部材料加水约1800ml，大火煮沸后转小火炖2小时，加盐调味即可。
- 宜忌：适合肾虚寒者；高尿酸血症、痛风急性发作期、湿热下注（如小便黄赤、阴囊潮湿）者不宜。
4. 桂圆红枣茶
- 材料：桂圆肉（龙眼干）10g、红枣5枚（去核）、生姜2薄片
- 份量：1-2人份，每日1次为宜
- 功效：补心脾、益气血、温中散寒，能改善气血不足导致的手脚冰冷、失眠健忘、面色萎黄或女性月经过少。
- 做法：将所有材料洗净，放入保温杯以沸水冲泡，闷20分钟；或置小锅中加水500ml，小火煮15分钟代茶饮用。
- 宜忌：适合气血虚寒者；糖尿病患者慎用（因含天然糖分）；阴虚火旺或正在上火（如口疮、便秘）者应减量或避免。
小寒2026｜5类食物寒凉损脾胃宜少吃
小寒天气寒冷，身体需要保存热能与抵抗力，因此饮食上应避免吃太多寒凉或刺激性强的食物。例如：
- 冰品及冷饮：会让肠胃突然受冷，容易引起腹痛、腹泻，特别是本身肠胃比较敏感的人。
- 苦瓜、西瓜、绿豆：这些食物在夏天吃有助清热解暑，但到了冬天，它们的「凉性」反而会让身体更难保暖，不利于恢复体力和抵御寒冷。
- 蟹、螺、生蚝等海鲜：多数性偏寒，加上含有较高水分，吃多了可能让关节不适（尤其有风湿或旧伤的人），也可能导致消化不良或拉肚子。
- 油炸、重口味或过于甜腻的食物：不仅难消化，还容易让身体产生更多湿气，出现疲倦、胀气、喉咙有痰等情况。
- 太咸的食物：摄取过多盐分会增加肾脏负担，影响身体调节水分的能力，可能导致水肿、血压升高，对心血管健康也不利。
古医师表示，这些食物并非完全不能吃，但在小寒这段特别寒冷的时期，建议尽量少吃或暂时避免，以帮助身体更好地储备能量、维持温暖与稳定状态。
小寒2026｜日常起居养生建议 3部位重点保暖
他提醒，除了注意饮食，小寒时节的日常起居也非常重要。天气寒冷、日照时间短，身体需要更多休息来储备能量，因此建议晚上早点睡觉，早上不用太早起床，最好等太阳出来、气温稍暖再外出活动，这样有助于保持体力和稳定免疫力。
保暖是关键，尤其要顾好3个部位：头部散热快，出门记得戴帽子，特别是老人和小孩；背部容易受风寒，穿衣服要确保背部不露风，可加背心或保暖内衣；双脚一冷，全身都容易觉得冷，所以应穿厚袜子、保暖鞋，避免赤脚踩地。
运动方面，选择温和、不剧烈的项目比较合适，例如散步、太极拳、八段锦或简单的伸展操。运动到身体微微发热、稍微出汗就可以，千万不要运动到大汗淋漓，否则反而容易著凉或感到疲累。此外，冬天光照少，人容易情绪低落、提不起劲。建议白天多到户外晒晒太阳，帮助心情放松，减少「冬季忧郁」的感觉。
