小寒2026｜寒气入侵惹心脏危机 推介14种养生汤水食物 5类人不宜吃羊腩煲驱寒补身

【小寒节气2026】1月5日是二十四节气中的「小寒」。注册中医师古铠纶接受《星岛头条》访问表示，小寒虽未及最寒冷的阶段，但依然要注重保暖及防寒，守护阳气，避免刺激心脏和肺部等脏腑，引发不适。他推介多款温和滋补的食材及暖身汤水，并分享如何吃羊腩煲不怕燥热上火。

古铠纶医师表示，「小寒」是二十四节气中倒数第二个节气，通常在每年1月5日或6日交节。《月令七十二候集解》解释：「月初寒尚小，故云。」意思是虽然天气已非常寒冷，但尚未达到极致，因此称为「小寒」；真正的严寒高峰会在之后的「大寒」出现。此时北风凛冽、阴气盛极，阳气深藏于内，自然界万物闭藏，人体也处于「封藏」状态，肾气最旺而阳气内守。若调摄不当，寒邪易乘虚而入，引发多种疾病。

根据中医「天人相应」的养生观，小寒期间的养生总则应以「藏」为主，顺应冬藏之令，做到早睡晚起、避寒就温；同时注重补肾助阳，因冬季属水，对应五脏之肾，肾为先天之本，主藏精，是人体阳气的根本。此外，还需固护阳气，避免过度劳累或大量出汗导致阳气外泄，并注意调畅情志，以防冬季情绪低落影响心神。

此阶段最容易受损的脏腑包括肾、肺、脾与心：

肾受寒则可能出现腰腿发冷、频繁夜尿。

肺容易因冷空气刺激而咳嗽、鼻塞或感冒。

脾若吃太多生冷或难消化的食物，可能导致腹胀、拉肚子或食欲变差。

本身有心血管问题的人，尤其长者，在寒冷天气下更容易出现胸闷、心慌等不适，需格外留意保暖与休息。

返回目录

在小寒时大家喜欢打边炉或吃羊腩煲来驱寒暖身，这确实符合中医「寒者热之」的原则。羊肉性温味甘，入脾肾经，能温中健脾、补肾壮阳、益气养血，是冬季温补佳品。但食用时仍需注意搭配，建议加入白萝卜、马蹄、豆腐等清润食材，以平衡其燥热之性；同时避免过量使用辛辣佐料或饮酒，以免助火伤阴。若食后出现口干、便秘、长暗疮等「上火」症状，应减量或暂停。

特别要提醒的是，阴虚火旺（如潮热盗汗、舌红少苔）、实热内盛（如咽喉肿痛、发烧）、湿热体质（面油多、大便黏滞）以及高血压、痛风患者，皆不宜多食羊肉火锅，以免加重病情。

返回目录

他建议小寒宜选择温补、滋肾、健脾的食物。以下推荐的食材可搭配使用，既补阳又防燥，有助滋阴润燥，达到阴阳平衡。

1. 羊肉

性味甘温，补肾壮阳，温中暖下

2. 栗子

性味甘温，补肾强筋，健脾养胃

3. 黑豆

性味甘平，补肾活血，利水解毒

4. 黑芝麻

性味甘平，补肝肾，润肠通便

5. 核桃仁

性味甘温，补肾固精，温肺定喘

6. 糯米

性味甘温，补中益气，健脾暖胃

7. 生姜

性味辛温，散寒解表，温中止呕

8. 大枣

性味甘温，补中益气，养血安神

9. 桂圆

性味甘温，补心脾，益气血

10. 山药

性味甘平，健脾补肺，固肾益精

返回目录

古铠纶医师介绍了4款适合小寒时养生驱寒饮用的汤水和茶饮。

1. 当归生姜羊肉汤

材料：羊肉500g、当归15g、生姜30g（切片）、枸杞子10g

份量：可供3-4人食用

功效：温肾助阳、养血散寒、缓急止痛，尤适合阳虚血弱所致的手脚冰冷、面色苍白、经期腹痛或产后体虚者。

做法：羊肉洗净切块，焯水去腥；与当归、生姜、枸杞一同放入砂锅，加清水约2000ml，大火煮沸后转小火慢炖2小时，加少许盐调味即可。

宜忌：适合虚寒体质者；阴虚火旺（如口干舌燥、潮热盗汗）、实热证（如发烧、咽喉肿痛）或感冒期间者忌服。

2. 栗子淮山猪骨汤

材料：栗子200g、干淮山30g、猪脊骨500g、陈皮5g（清水泡软）、红枣6枚（去核）

份量：约3-4人份

功效：健脾益肾、益气养胃、强筋健骨，适用于脾肾两虚引起的疲倦乏力、食欲不振、大便不成形或病后体弱者。

做法：猪骨焯水备用；栗子去壳，淮山略洗；将所有材料放入煲内，加水约2000ml，武火煮滚后转文火煲1.5-2小时，加盐调味。

宜忌：一般人群皆可适量饮用；但腹胀明显、消化不良或感冒期间者应暂缓，因栗子较难消化，易加重胀气。

3. 黑豆核桃杜仲猪腰汤

材料：黑豆50g（提前浸泡4小时）、核桃仁30g、杜仲15g（可用盐水炒制品）、猪腰1对、生姜3片

份量：2-3人饮用为宜

功效：补肾强腰、固精缩尿、乌发养血，特别适合肾阳不足所致的腰膝酸软、夜尿频多、耳鸣、头发早白或男性精力减退者。

做法：猪腰剖开去除白色筋膜（腺体），切薄片后用盐及米酒搓洗去腥，再焯水；黑豆、杜仲、核桃稍洗；全部材料加水约1800ml，大火煮沸后转小火炖2小时，加盐调味即可。

宜忌：适合肾虚寒者；高尿酸血症、痛风急性发作期、湿热下注（如小便黄赤、阴囊潮湿）者不宜。

4. 桂圆红枣茶

材料：桂圆肉（龙眼干）10g、红枣5枚（去核）、生姜2薄片

份量：1-2人份，每日1次为宜

功效：补心脾、益气血、温中散寒，能改善气血不足导致的手脚冰冷、失眠健忘、面色萎黄或女性月经过少。

做法：将所有材料洗净，放入保温杯以沸水冲泡，闷20分钟；或置小锅中加水500ml，小火煮15分钟代茶饮用。

宜忌：适合气血虚寒者；糖尿病患者慎用（因含天然糖分）；阴虚火旺或正在上火（如口疮、便秘）者应减量或避免。

返回目录

小寒天气寒冷，身体需要保存热能与抵抗力，因此饮食上应避免吃太多寒凉或刺激性强的食物。例如：

冰品及冷饮：会让肠胃突然受冷，容易引起腹痛、腹泻，特别是本身肠胃比较敏感的人。

苦瓜、西瓜、绿豆：这些食物在夏天吃有助清热解暑，但到了冬天，它们的「凉性」反而会让身体更难保暖，不利于恢复体力和抵御寒冷。

蟹、螺、生蚝等海鲜：多数性偏寒，加上含有较高水分，吃多了可能让关节不适（尤其有风湿或旧伤的人），也可能导致消化不良或拉肚子。

油炸、重口味或过于甜腻的食物：不仅难消化，还容易让身体产生更多湿气，出现疲倦、胀气、喉咙有痰等情况。

太咸的食物：摄取过多盐分会增加肾脏负担，影响身体调节水分的能力，可能导致水肿、血压升高，对心血管健康也不利。

古医师表示，这些食物并非完全不能吃，但在小寒这段特别寒冷的时期，建议尽量少吃或暂时避免，以帮助身体更好地储备能量、维持温暖与稳定状态。

返回目录

他提醒，除了注意饮食，小寒时节的日常起居也非常重要。天气寒冷、日照时间短，身体需要更多休息来储备能量，因此建议晚上早点睡觉，早上不用太早起床，最好等太阳出来、气温稍暖再外出活动，这样有助于保持体力和稳定免疫力。

保暖是关键，尤其要顾好3个部位：头部散热快，出门记得戴帽子，特别是老人和小孩；背部容易受风寒，穿衣服要确保背部不露风，可加背心或保暖内衣；双脚一冷，全身都容易觉得冷，所以应穿厚袜子、保暖鞋，避免赤脚踩地。

运动方面，选择温和、不剧烈的项目比较合适，例如散步、太极拳、八段锦或简单的伸展操。运动到身体微微发热、稍微出汗就可以，千万不要运动到大汗淋漓，否则反而容易著凉或感到疲累。此外，冬天光照少，人容易情绪低落、提不起劲。建议白天多到户外晒晒太阳，帮助心情放松，减少「冬季忧郁」的感觉。

返回目录

延伸阅读：冬天饮热朱古力暖身又怕肥？营养师推介13款低脂/无糖/低糖朱古力饮品

---

相关文章：

医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？

室内袜推介｜日本《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 超保暖/不易起毛球！

手脚冰冷｜女性更容易手冻脚冻 医生教吃3大暖身食物 从内暖到外摆脱「冻柑」

日本实测6大暖身饮品 姜茶不是最保暖？第1名暖足1小时！咖啡越饮越冻？