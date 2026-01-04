吃苦瓜可降血糖减肥？专家揭4大养生功效 必学5步骤减苦味

【降血糖/减肥饮食/苦瓜】苦的食物一般都不易被接受和喜欢，但实际上吃苦对健康更有益。有专家推荐吃苦瓜减肥，因为苦瓜非常适合控制血糖，更有4大养生功效。如果怕苦又想吃用苦瓜，不妨学习料理时的5个步骤，帮助去除苦瓜不受欢迎的味道，更易入口美味。

吃苦瓜可降血糖减肥？专家揭4大养生功效

根据日媒《Women's Health》报道，整全健康教练Ayumi Kinoshita表示，味觉并非只关乎个人口味，更是一种生理讯号，苦味是一种保护身体免受毒害的警告，更被发现能够调节与饱足感相关的荷尔蒙和血糖反应，十分重要。苦味受体不仅存在于舌头上，也存在于消化道中，适度的苦味刺激有助平衡食欲，减缓餐后血糖水平的升高，从而减少食物摄取量，避免暴饮暴食，对于减肥非常有效。

很多人努力减肥却成效不彰，很可能是因为选择的食物太甜和太松软。例如甜点、松软的面包和加了糖浆的饮品，「香甜」会导致血糖水平突然升高和下降；软身的食物也会不自觉吃得更快，咀嚼得更少，导致过量进食。Ayumi表示，现代饮食以甜味和松软为主，往往欠缺苦味。她推荐大家食用苦瓜，不但营养丰富，更被称为「蔬菜之王」，集合了4重益处。

苦瓜功效｜1. 稳定血糖水平

苦瓜中的苦味化合物和膳食纤维的组合可能有助减缓餐后血糖上升。同时，苦味可以刺激口腔和肠道的感官，减慢进食速度，加上苦瓜含糖量极低，这些因素都有助稳定血糖值。

苦瓜功效｜2. 食欲控制

苦瓜的苦味有助产生饱腹感，让人吃得更少就感到满足，自然而然地减少食量。苦瓜每100g含有约2.6g膳食纤维，高纤食物消化得比较缓慢，不容易产生饥饿感，因而能够避免暴饮暴食。

苦瓜功效｜3. 改善肠道环境

苦瓜富含水溶性和非水溶性膳食纤维，是改善肠道环境的理想食物。膳食纤维有增加粪便体积并软化粪便的效果，能够促进排便。此外，其苦味还能刺激胃酸分泌，帮助消化及预防便秘。

苦瓜功效｜4. 美容抗衰老

苦瓜富含强效抗氧化物，能够对抗导致皮肤老化的自由基。例如维他命C，对胶原蛋白生成和维持皮肤健康至关重要。苦瓜亦有强大的抗发炎和抗菌特性，能够发挥纾缓痤疮、发炎等皮肤问题，以及痕痒、皮疹等过敏症状的功效。吃苦瓜还有净化血液、减少毒素等排毒作用，使肌肤由内而外焕发光彩。

怕苦必学！5步骤去除苦瓜苦味

对于怕苦、不吃苦瓜的人，Ayumi建议从少量开始尝试。当能够逐渐适应苦味，对于食物的满足感也会随之改变，自然地摆脱暴饮暴食的问题。她提出5个料理苦瓜的步骤，能够去除苦味，帮大家克服对苦瓜抵抗心态：

小心去除籽和囊，它们是苦味最重的部分。 将苦瓜切成薄片，抹上一层薄盐，然后浸泡在水中约1分钟，有助减低苦味。 以酸味（醋、柑橘类水果）、咸味（梅子、味噌）或鲜味（发酵食品、坚果）作为配搭，可以中和苦味，更加美味。 用大火短时间快炒，除了可以减少苦味，亦能改善口感。 先少量苦瓜开始尝试，以降低心理障碍。

延伸阅读：边吃饭边喝水、血糖飙升？营养师教7招稳血糖 搭配1调味料效果翻倍

---

相关文章：

30岁女「吃苦」改善肾小球炎 医生推荐3大护肾苦味食物 苦瓜仅排第3名？

吃1种辛辣食物防大肠癌？爱吃酸护肝解毒更降血脂？专家解构中医「五味饮食」好处

舌头3大变化自测衰老征兆 越吃越咸高危！5招对抗味觉退化防高血压

中医揭4种体质更易患糖尿 易怒/体味重也是特征？推介2款降血糖汤水