冬天肾功能下降易失眠/水肿 专家教5招养肾益精 必吃9种黑色食物

冬季寒气易侵入人体，导致肾功能下降，可能引发失眠、水肿等不适。有专家分享5种天然养肾方法，有助滋养肾脏、补益精气，其中特别推荐多吃9种黑色食物。

冬天肾功能下降易失眠/水肿 专家教5招养肾益精

据日媒《女性セブンプラス》报道，拥有深厚中医背景的药剂师山形由香里指出，在中医理论中，冬季被视为积蓄「精气」的季节，为春季的到来预作准备。「精气」是关乎生长与生殖的能量，储藏于肾脏，而肾脏又与人体的发育、老化密切相关。当肾功能下降时，容易出现手脚冰冷、疲倦、失眠、频尿、夜尿增多及水肿等症状。

此外，在中医理论中，认为「寒邪」和「燥邪」是冬季疾病的主要成因。「寒邪」意指寒气侵入人体，超出身体所能调节的范围，导致气血运行不畅，引发手脚冰冷、头痛、畏寒、发烧、腹痛、腹泻等症状，尤其容易影响下半身。「则指身体因干燥环境而流失水分所产生的负面影响，主要源于干燥空气损伤喉咙、鼻腔等黏膜，引起感染、咳嗽、流鼻血、眼睛干涩及皮肤干燥等问题。

当肾脏受到寒邪或燥邪侵扰时，其功能会进一步减弱，冬季病症也可能更加严重。因此，为预防冬季疾病、维持健康，保护肾脏免受寒冷侵袭，并透过充分休息来调养身体至关重要。她列出以下5种保护肾脏的方法：

1. 早睡晚起

中国古典医学典籍《黄帝内经》指出，冬季宜早睡晚起，建议天黑后尽早休息，待日出后天气回暖时再起床。不仅能确保充足睡眠与休息，也能避免在日落后气温较低时活动导致身体受寒。因此，冬季适度延长睡眠时间、遵循早睡晚起的作息非常重要。若想早睡却不易入睡，可透过泡热水澡温暖身体，并穿上袜防止热量散失，帮助放松入眠。

2. 经常活动身体

冬天最好避免剧烈运动，以免消耗体力，但完全不运动会导致支撑肾脏的腿部和髋部肌肉力量减弱，反而对健康有害。与其周末进行大量剧烈运动而大汗淋漓，不如尝试在日常生活中经常活动身体，例如透过做家务时进行锻炼，或定期进行一些轻度或不会引起大量出汗的运动，包括散步、瑜伽和伸展。需注意汗水蒸发时会带走身体的热量，所以运动时出汗，一定要立即擦干，以免身体受凉。

3. 食用温热性食物

在中医理论中，食物性质分为寒、凉、平、温、热五类。冬季建议多摄取温性食物，以温补内脏、促进身体机能。温性食物通常包括寒冷季节的当令食材、产自寒冷地区的食物，以及颜色较深的种类，例如葱、大蒜、韭菜、南瓜、红萝卜及肉类。

需注意，牛蒡与白萝卜虽为冬季当令食材，但其性质偏寒凉。经加热烹调后，可转为较中性的平性，减轻寒凉影响，因此建议以炖煮、火锅等热食方式食用。

4. 摄取黑色食物

富含多酚的黑色食物有助延缓老化、增强免疫力、滋养肾脏。常见黑色食材包括黑芝麻、黑豆、红糖、黑米、黑木耳、香菇、裙带菜、紫菜、鹿尾菜等。可将这些食材融入日常饮食，例如磨碎的黑芝麻加入热牛奶、黑米混入白米饭、味噌汤中添加香菇或裙带菜、沙律中拌入羊栖菜。若将黑色食材与前述温性食物或者根茎类蔬菜或肉类一同翻炒或炖煮，效果更佳。

5. 适当摄取草药

可考虑选用八味地黄丸，这种能改善肾功能，补益整体能量、促进血液循环、温暖身体、并增强内脏功能，常用于改善疲劳、手脚冰冷、尿量减少等症状。还可以选择人参养荣汤，能透过补充营养与能量恢复体力，同时改善血液循环、增强肠胃功能，帮助营养输布全身，适用于体型消瘦、面色苍白者的畏寒、食欲不振、疲劳等问题。

即使透过饮食调整仍未改善体质者，草药也往往能发挥效果。然而，若药方不符合个人体质，不仅可能无效，甚至产生副作用。为找到适合自身的汉方，建议在服用前咨询熟悉草药的医生或药剂师。

资料来源：《女性セブンプラス》

