长寿饮食｜64岁长寿专家公开饮食秘诀 每早必饮1款长寿养生汤 有望活到100岁

【长寿饮食/长寿秘诀】好多人以为，长寿养生一定要日日戒口及吃得清淡。有专家提出，不戒口也可吃得健康，只要每天早上喝1碗汤，就可降低慢性病发病率、减轻发炎，延长寿命。

64岁长寿专家公开秘诀 每天早上必饮1碗汤

64岁的Dan Buettner是世界知名的长寿专家、畅销书作家，也是拥有79.5万粉丝的Instagram网红；他曾花了数十年时间走访世界各地最长寿的地方，总结出健康秘诀在于日常饮食。根据《Daily Mail》报道，Dan Buettner指曾获医生称赞为「所见过最健康的病人」，他认为很大程度上归功于他推崇的植物性饮食。他推荐每天早上喝1碗汤，可防慢性病和发炎。

撒丁岛蔬菜汤是甚么？有助防止慢性病/减轻发炎

Dan Buettner每天早上都会饮用撒丁岛蔬菜汤（Sardinian minestrone），这是一种用豆类熬制的蔬菜汤，他会在菜汤淋上橄榄油，搭配半个牛油果，打造一份简单、耐饿又营养满分的早餐。

撒丁岛蔬菜汤食谱

材料 去皮干蚕豆 半杯

干蔓越莓豆 半杯

干鹰嘴豆 1/3杯

特级初榨橄榄油 7汤匙

黄洋葱/白洋葱 1个（切碎）

红萝卜 2条（去皮切碎）

芹菜茎 2条（切碎）

蒜末 2茶匙

碎番茄 3.5杯（罐头）

薯仔 3个（去皮切丁）

茴香 1.5杯（切碎）

意大利平叶欧芹 1/4杯（切碎）

罗勒叶（切碎）

萨丁尼亚米型面、以色列古斯米 2⁄3杯

盐 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

罗马绵羊奶芝士 1/4 杯（磨碎） 步骤 将蚕豆、蔓越莓豆、鹰嘴豆放入大碗，加水浸泡过夜。沥干水分并冲洗干净，备用。 在大汤锅中倒入3汤匙橄榄油，中高火加热。加入洋葱、红萝卜、芹菜，翻炒约5分钟至软身、未变黄。加入蒜末，炒香约20秒。 加入碎番茄、薯仔、茴香、欧芹、罗勒及已沥干的豆类。倒入足够清水（约6-8杯），水量需盖过食材约2.5cm。 大火煮沸后转小火，开盖慢炖约1.5小时，直至豆类软身。若汤汁过稠，可适量加水。 加入米型面及古斯米、盐及黑胡椒。若汤汁过少，可追加最多2杯水。继续开盖小火煮约10分钟，直至面食变软。 在每个汤碗中倒入1汤匙橄榄油。将汤分装到碗中，并在每个碗上撒上1汤匙磨碎的绵羊奶芝士。

撒丁岛蔬菜汤小贴士

可换成不同种类的豆：斑豆代替蔓越莓豆；大白豆/白腰豆代替蚕豆。

可以在炒香料及蔬菜时，加入一茶匙茴香籽。

可添加其他新鲜蔬菜，如栉瓜、椰菜、四季豆、椰菜花或西兰花。

加一、两匙番茄酱，增加番茄风味。

自古罗马时代起，意大利蔬菜汤（Minestrone）一直深受欢迎。传统做法是用当地各种蔬菜熬煮，再慢炖数个小时。几个世纪以来，当地居民每天都会食用不同版本的蔬菜浓汤，将豆类、蔬菜和谷物巧妙搭配。他指，富含豆类、绿叶蔬菜和原型淀粉的饮食与降低慢性病发病率、减轻发炎以及显著延长寿命密切相关。

长寿养生宜平衡习惯、饮食与社交

Dan Buettner警告，随著快餐文化侵蚀，许多有益的传统饮食习惯正在消失。但他认为长寿哲学不止简单一碗汤，而长寿也非建立在极端养生方式上，而是建立在「可持续」的习惯、天然食物和有意义的人际关系之上。

Dan Buettner 日常饮食原则：

午餐：他不会严格控制饮食，会选择吃任何想吃的水果、想吃多少就吃多少，会照常吃其他想吃的食物。

晚餐：他每天都会外出用餐，因为他深信「人际关系与营养同样重要」，维持社交联系是长寿的众多秘诀之一。

资料来源：《Daily Mail》

