白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防脑退化
更新时间：10:49 2025-12-25 HKT
【防癌食物】萝卜又有「平民人参」之美誉，营养丰富又养生。而大部分人进食萝卜时，大多都只爱吃萝卜的肥大根部，但其实萝卜有1个部位常被丢弃，其β-胡萝卜素甚至比起白色根部超过2300倍，可防脑退化、癌症和护心。到底是哪个部位的营养价值爆标？
防癌食物｜白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍
食安专家韦恩近日在Facebook个人专页发文分享，不少人买萝卜后，一般都会把萝卜叶子切走，但其实萝卜叶的营养素压倒性地超越白色部分（萝卜根部），萝卜叶具以下营养价值：
防癌食物｜萝卜叶的营养价值（对比白色根部）
- 蛋白质：约5倍
- 膳食纤维：2倍
- 钾：约1.5倍
- 钙：约7倍
- 镁：约2.5倍
- 铁：约7倍
- 叶酸：约4倍
- 维他命C：约4倍
- β-胡萝卜素（维他命A）：超过2300倍
韦恩指，虽然萝卜叶较粗，但稍加处理后，也可变得好吃，大家不妨试试以下方式：
- 用盐腌渍
- 切碎快炒
- 煮汤
- 打成汁
防癌食物｜β-胡萝卜素对健康的6大益处
营养师高敏敏曾分享，胡萝卜素是维他命A的前驱物，对健康也大有益处：
- 维持眼睛健康：保持良好的夜间视力、预防眼部病娈
- 抗老化：天然的抗氧化剂，可预防认知障碍
- 护肤美容：提升肌肤抗紫外线能力、维持黏膜健康
- 提升保护力：强化免疫力、预防感冒
- 促进骨骼及牙齿发育
- 预防心血管疾病、癌症
防癌食物｜17款食物的β-胡萝卜素排行榜
高敏敏指，β-胡萝卜素的建议摄取量男女有别，男性每日可摄取3600μg β-胡萝卜素，女性可摄取3000μg β-胡萝卜素。她更分享了17款食物的β-胡萝卜素排行榜（排名由低至高，以每100克计）：
- 第17名：青花菜 35ug
- 第16名：芋头 40ug
- 第15名：结球莴苣 64ug
- 第14名：玉米 106ug
- 第13名：空心菜 791ug
- 第12名：番茄 1015ug
- 第11名：橘甜椒 1231ug
- 第10名：油菜 1851ug
- 第9名：南瓜 1981ug
- 第8名：韭菜 2633ug
- 第7名：地瓜叶 3523ug
- 第6名：山茼蒿 3286ug
- 第5名：菠菜 3698ug
- 第4名：芥蓝菜 4377ug
- 第3名：红苋菜 4905ug
- 第2名：红肉蕃薯 6285ug
- 第1名：胡萝卜 11274ug
