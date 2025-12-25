白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防脑退化

【防癌食物】萝卜又有「平民人参」之美誉，营养丰富又养生。而大部分人进食萝卜时，大多都只爱吃萝卜的肥大根部，但其实萝卜有1个部位常被丢弃，其β-胡萝卜素甚至比起白色根部超过2300倍，可防脑退化、癌症和护心。到底是哪个部位的营养价值爆标？

防癌食物｜白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍

食安专家韦恩近日在Facebook个人专页发文分享，不少人买萝卜后，一般都会把萝卜叶子切走，但其实萝卜叶的营养素压倒性地超越白色部分（萝卜根部），萝卜叶具以下营养价值：

防癌食物｜萝卜叶的营养价值（对比白色根部）

蛋白质：约5倍

膳食纤维：2倍

钾：约1.5倍

钙：约7倍

镁：约2.5倍

铁：约7倍

叶酸：约4倍

维他命C：约4倍

β-胡萝卜素（维他命A）：超过2300倍

韦恩指，虽然萝卜叶较粗，但稍加处理后，也可变得好吃，大家不妨试试以下方式：

用盐腌渍

切碎快炒

煮汤

打成汁

防癌食物｜β-胡萝卜素对健康的6大益处

营养师高敏敏曾分享，胡萝卜素是维他命A的前驱物，对健康也大有益处：

维持眼睛健康 ：保持良好的夜间视力、预防眼部病娈

：保持良好的夜间视力、预防眼部病娈 抗老化 ：天然的抗氧化剂，可预防认知障碍

：天然的抗氧化剂，可预防认知障碍 护肤美容 ：提升肌肤抗紫外线能力、维持黏膜健康

：提升肌肤抗紫外线能力、维持黏膜健康 提升保护力 ：强化免疫力、预防感冒

：强化免疫力、预防感冒 促进骨骼及牙齿发育

预防心血管疾病、癌症

防癌食物｜17款食物的β-胡萝卜素排行榜

高敏敏指，β-胡萝卜素的建议摄取量男女有别，男性每日可摄取3600μg β-胡萝卜素，女性可摄取3000μg β-胡萝卜素。她更分享了17款食物的β-胡萝卜素排行榜（排名由低至高，以每100克计）：

第17名：青花菜 35ug

第16名：芋头 40ug

第15名：结球莴苣 64ug

第14名：玉米 106ug

第13名：空心菜 791ug

第12名：番茄 1015ug

第11名：橘甜椒 1231ug

第10名：油菜 1851ug

第9名：南瓜 1981ug

第8名：韭菜 2633ug

第7名：地瓜叶 3523ug

第6名：山茼蒿 3286ug

第5名：菠菜 3698ug

第4名：芥蓝菜 4377ug

第3名：红苋菜 4905ug

第2名：红肉蕃薯 6285ug

第1名：胡萝卜 11274ug

资料来源：食安专家韦恩、营养师高敏敏

