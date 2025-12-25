Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防脑退化

保健养生
更新时间：10:49 2025-12-25 HKT
发布时间：10:49 2025-12-25 HKT

【防癌食物】萝卜又有「平民人参」之美誉，营养丰富又养生。而大部分人进食萝卜时，大多都只爱吃萝卜的肥大根部，但其实萝卜有1个部位常被丢弃，其β-胡萝卜素甚至比起白色根部超过2300倍，可防脑退化、癌症和护心。到底是哪个部位的营养价值爆标？

防癌食物｜白萝卜这部位常被丢弃！专家揭防癌力高2300倍

食安专家韦恩近日在Facebook个人专页发文分享，不少人买萝卜后，一般都会把萝卜叶子切走，但其实萝卜叶的营养素压倒性地超越白色部分（萝卜根部），萝卜叶具以下营养价值：

 

 

防癌食物｜萝卜叶的营养价值（对比白色根部）

  • 蛋白质：约5倍
  • 膳食纤维：2倍
  • 钾：约1.5倍
  • 钙：约7倍
  • 镁：约2.5倍
  • 铁：约7倍
  • 叶酸：约4倍
  • 维他命C：约4倍
  • β-胡萝卜素（维他命A）：超过2300倍

韦恩指，虽然萝卜叶较粗，但稍加处理后，也可变得好吃，大家不妨试试以下方式：

  • 用盐腌渍
  • 切碎快炒
  • 煮汤
  • 打成汁

防癌食物｜β-胡萝卜素对健康的6大益处

营养师高敏敏曾分享，胡萝卜素是维他命A的前驱物，对健康也大有益处：

  • 维持眼睛健康：保持良好的夜间视力、预防眼部病娈
  • 抗老化：天然的抗氧化剂，可预防认知障碍
  • 护肤美容：提升肌肤抗紫外线能力、维持黏膜健康
  • 提升保护力：强化免疫力、预防感冒
  • 促进骨骼及牙齿发育
  • 预防心血管疾病、癌症

防癌食物｜17款食物的β-胡萝卜素排行榜

高敏敏指，β-胡萝卜素的建议摄取量男女有别，男性每日可摄取3600μg β-胡萝卜素，女性可摄取3000μg β-胡萝卜素。她更分享了17款食物的β-胡萝卜素排行榜（排名由低至高，以每100克计）：

  • 第17名：青花菜 35ug
  • 第16名：芋头 40ug
  • 第15名：结球莴苣 64ug
  • 第14名：玉米 106ug
  • 第13名：空心菜 791ug
  • 第12名：番茄 1015ug
  • 第11名：橘甜椒 1231ug
  • 第10名：油菜 1851ug
  • 第9名：南瓜 1981ug
  • 第8名：韭菜 2633ug
  • 第7名：地瓜叶 3523ug
  • 第6名：山茼蒿 3286ug
  • 第5名：菠菜 3698ug
  • 第4名：芥蓝菜 4377ug
  • 第3名：红苋菜 4905ug
  • 第2名：红肉蕃薯 6285ug
  • 第1名：胡萝卜 11274ug

资料来源：食安专家韦恩营养师高敏敏

延伸阅读：医生推介6大护肾食物 必饮1种咖啡 这样喝最有效

