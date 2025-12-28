高血压救星！研究揭这件事每天做至少2分钟 降血压效果媲美药物

【高血压/降血压运动】高血压是常见的都市病之一，除了服药控制血压外，有专家分享一个超简单的降血压练习，每天只需做至少2分钟，并配合1个小道具，即有效控制和改善血压，降血压效果甚至可媲美药物。

高血压救星！每天做1件事2分钟 降血压效果媲美药物

物理治疗师「三个字SunGuts」发布Facebook影片引述2022年发表在《journal of human hypertension》的一项研究指，高血压人士日常如进行长期「握力训练」，可达到惊人的降血压效果。研究结果显示，患者的收缩压（上压）平均降低约6.7mmHg，舒张压（下压）则降低约4.5mmHg。事实上，这样的降血压幅度，已经可媲美部分降血压药物的效果。研究表明，持续进行握力训练8周以上，就能产生明显的降血压效果。练习的准备也非常简单，只需要一颗弹力球。

降血压握力训练3步骤：

弹力球降血压步骤：

毋须太过用力，使用3成的力气手握弹力球。 持续握著2分钟，然后休息1分钟。 重复以上动作4组，然后换另一边手进行训练。

握力训练为何有助降血压？

SunGuts解释，原理在于握力训练属于「等长肌肉收缩」训练的一种。持之而恒地进行这类练习，有助提升血管弹性，令血液流动更畅通，因而达到降低血压之效，是一种自然的生理调节方式。

他强调，虽然研究反映这项训练的降血压效果明显，但并不能以此取代高血压药物。他提醒，正在服用药物的患者务必遵照医嘱，不可擅自停药。弹力球降血压简单易做、门槛较低，可以作为辅助技巧，帮助身体降血压。

如何为之高血压/高血压前期？

根据香港2020-22年度人口健康调查显示，本港15至84岁非住院人口之中，有29.5%患有高血压；15至84岁人口平均每日进食的盐分达8.4g，是世衞建议的每日食盐总摄入量的168%。根据衞生署资料，如果血压上升并持续处于高水平，可能会引致中风、冠心病、心脏衰竭、慢性肾病严重的健康问题，甚至导致早逝。

成年人收缩压持续处于140mmHg或以上，或舒张压持续处于90mmHg，便是患上高血压。

若收缩压处于120至139mmHg之间，或舒张压处于80至89mmHg之间，则属于前期高血压，应多加注意。

高血压可导致哪些严重并发症？

高血压对本港成年人十分普遍，然而很多患者并不知道自己有高血压，甚至有调查发现半数患者并不自知。这是由于高血压很多时并没有症状，小部分患者会有头痛、头晕和疲倦等现象。患上高血压而不加以治疗或控制，可导致严重后果、甚或致命，包括：

冠心病和心脏病发作

心脏衰竭

中风

视网膜血管病变

肾衰竭

