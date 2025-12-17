双脚痕痒未必因香港脚 或患3大致命疾病 持续不理恐需洗肾

双脚痕痒如果只是「脚痕医脚」，很可能无法从根本解决问题。有专家警告，皮肤痕痒难止，未必因为香港脚、湿疹等皮肤问题，可能是其他更严重的疾病所致，包括肾病。如果忽视痕痒症状，不找出病因和积极处理，有机会恶化致须要洗肾或引发其他并发症。

双脚痕痒未必因香港脚 或患3大致命疾病

根据英媒《Mirror》报道，偶尔出现皮肤痕痒很常见，天气寒冷干燥或者昆虫叮咬都是良性因素，但专家表示，有3种大病都可能导致皮肤持续痒个不停，而且病情越严重，痕痒的症状也越加剧。

1. 肝病

「肝脏基金会」资料指出，痕痒是肝病的症状之一。患者身体任何部位都可能发痒，但最常见于手臂、腿部、手掌或脚底，有些人全身都会发痒。肝病引起的痕痒程度不一，从轻微到剧烈都有可能。

如果是由肝脏问题引起的痕痒，皮肤上不会出现皮疹或昆虫叮咬的迹象，但持续抓痒可能会抓伤皮肤。当病情越严重，痕痒也越会剧烈；当天气变热、洗热水澡时、晚上，或者穿某些衣服的时候，痕痒难耐的情况会更严重。虽然肝病为何引发痕痒的确切原因尚未清楚，但被认为与多种因素有关，包括血液中胆汁酸的积聚，以及疾病引发血液中其他成分，如组织胺、血清素、雌激素和碱性磷酸酶(ALP)的变化。

脂肪肝是日益普遍的肝脏问题。肠胃肝脏科专科医生施婉珍指出，生活节奏急速和不健康饮食习惯，可导致肝脏细胞中积聚过多的脂肪，如果脂肪肝持续恶化，还有可能发展为肝纤维化、肝硬化，甚至肝癌。惟脂肪肝早期通常没有明显的症状，所以容易被忽视。然而，随著病情的进展，可能会出现以下症状：

疲倦和虚弱感

轻微或持续的上腹部不适或压力感：可能由于肝脏肿大、肝脓疡等并发症引起

肝脏肿大

黄疸：属于严重的症状，是由于肝脏功能受损，导致胆红素排泄不正常

2. 糖尿病

根据糖尿病患者组织《Diabetes.co.uk》资料，皮肤痕痒可能是糖尿病的征兆，尤其是当其他糖尿病症状都同时出现。病人的脚部、腿部和脚踝觉得痒是很常见的情况，长期高血糖是原因之一。在某些情况下，皮肤痕痒也可能是糖尿病并发症引起的，例如神经损伤或肾脏疾病。

除了皮肤痕痒，据本港医管局资料，部分糖尿病者也可能在患病初期出现以下征状：

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

女性或会出现阴部发痒

3. 肾病

根据《Kidney Care UK》协会指，约有一半的晚期肾病患者，以及「几乎所有」接受透析或保守治疗的肾衰竭患者，都饱受皮肤痕痒的困扰。随著肾功能恶化，患者可能会感觉皮肤越来越痒。皮肤干燥、高温、透析不足及血钙水平升高，都可能引发或加剧患者的皮肤痕痒问题。

根据医管局资料，肾病及慢性肾衰竭在初期阶段时征状并不明显，可能会出现以下症状：

小便症状：带血 / 茶色尿（血尿）；带泡沫（蛋白尿）；混浊（尿感染）；小便赤痛、频密；小便感困难、不畅顺；排出小沙石；多尿、尿量减少、夜尿

其他症状：腰腹疼痛、足踝或眼皮浮肿、血压高

