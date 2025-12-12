Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

推介5大冬天当造水果 这1款护心/抗炎/防失智 一文看懂怎么吃！

保健养生
更新时间：16:05 2025-12-12 HKT
发布时间：16:05 2025-12-12 HKT

【冬天当造水果】 12月是不少水果的当造季节，有营养师推介了5款冬日当造水果指南，这些时令水果不仅美味，更蕴含丰富的营养价值，部分更有保护心血管、调节血糖、提升免疫力等功效，当中有部分连糖尿病人也适合吃？

推介5大冬天当造水果 这1款护心/抗炎/防失智

营养师杨斯涵近日在个人Facebook专页分享了5种时令水果，包括士多啤梨、橙、柑、番石榴、释迦（俗称番鬼荔枝）的健康益处及进食份量。她更提醒糖尿病患者每日水果摄取应以2份为上限，并要留意水果的升糖指数：

 

 

冬天水果｜1. 士多啤梨

  • 份量：每份约11粒（未处理170克）。

  • 营养：富含维他命C、膳食纤维及多酚类化合物，如花青素与鞣花酸。

士多啤梨健康益处：

  • 护心/降胆固醇：研究显示，补充士多啤梨粉有助降低代谢症候群患者的总胆固醇及LDL坏胆固醇，并改善血管舒张功能。

  • 改善认知功能：针对老年人的研究发现，摄取士多啤梨能改善认知处理速度；对中年超重者亦有助减少记忆干扰、改善情绪。

  • 抗氧化/抗炎：慢性发炎是不少疾病的根源，士多啤梨具有强大的抗炎能力，能降低体内发炎因子（如TNF-α、IL-6），提升血液总抗氧化能力。

冬天水果｜2. 橙

  • 份量：每份约1颗（未处理170克）或果汁100毫升。

  • 营养：维他命C的极佳来源，富含橙皮苷、叶酸与钾。

橙健康益处

  • 调节血压：连续4周饮用橙汁，有助显著降低舒张压，并改善微血管内皮反应性，提升血管弹性，改善心血管功能。

  • 改善脂肪肝：2024年研究指出，代谢相关脂肪肝患者每日食用400克完整橙（非果汁），4周后肝脏脂肪变性盛行率显著降低。

  • 预防肾结石：橙汁能提高尿液中的柠檬酸浓度及pH值，有助抑制草酸钙与尿酸结石形成。

冬天水果｜3. 柑（茂谷柑）

  • 份量：每份约1颗（未处理165克）。

  • 营养：富含维他命C及特有的多甲氧基黄酮，如川陈皮素、橘皮素。

柑健康益处：

  • 调节代谢：川陈皮素能活化AMPK路径，加速脂肪燃烧、抑制脂肪生成，有助预防肥胖与胰岛素阻抗。

  • 护眼/增强免疫/强骨：维他命A含量为苹果的50倍以上，有助维护夜间视力及呼吸道黏膜健康。柑的果肉含有较高浓度的β-隐黄素，降低骨质疏松风险。

  • 保护神经：川陈皮素能透过血脑屏障，有助改善记忆障碍，并减少与阿兹海默症相关的蛋白沉积。

冬天水果｜4. 番石榴

  • 份量：每份去蒂去籽160克（约8分碗）。

  • 营养：维他命C含量极高，为奇异果的2倍、橙的4倍；是常见的「超级水果」。

番石榴健康益处：

  • 稳定血糖：番石榴叶的萃取物能抑制肠道葡萄糖吸收，作用类似降糖药物，长期摄取有助改善胰岛素敏感性。

  • 改善血脂血压：高血压患者餐前食用番石榴12周，收缩压平均下降9mmHg，总胆固醇降低近10%，好胆固醇则上升8%。

  • 舒缓经痛：临床试验显示，番石榴叶萃取物在减轻原发性经痛的效果上，甚至优于常见止痛药布洛芬。

  • 保护皮肤：研究显示，芭乐萃取物能保护人类皮肤细胞免受氧化压力造成的损伤，有助延缓皮肤老化。

冬天水果｜5. 释迦

  • 份量：每份约1颗（未处理105克）

  • 营养：富含维他命C和多酚类化合物；但叶子与种子成分具有独特生物活性，食用时需特别注意。

释迦健康益处

  • 抗癌潜力：释迦种子及叶子萃取物中的番荔枝内酯，在研究中显示能抑制多种癌细胞生长，但高浓度具神经毒性，切勿自行食用种子。

  • 抗氧化：释迦果肉与果皮萃取物具强效自由基清除能力，有助减轻氧化压力；延缓老化及预防慢性病。

  • 肝脏保护：动物研究显示，释迦叶萃取物能减轻由化学物质引起的肝脏损伤，降低血清中的肝发炎指数（ALT, AST）。

释迦食用警告：

  • 血糖警示：释迦果实属高升糖指数水果，糖尿病患者若食用，血糖会迅速上升。

资料来源：营养师杨斯涵

延伸阅读：「超级水果」蓝莓稳血糖抗发炎 错误洗法恐令农药渗果肉 医生教正确清洗3步骤

---

相关文章：

9种蔬菜易残留农药致中毒 只用水洗也不够！必学5大洗煮蔬菜贴士

权威期刊公布10大最富营养食物 冠军食物 击败坚果/莓果夺满分 有效护肠防骨质疏松

医生推介9大低糖护肠水果 奇异果芒果上榜 柑橘这样吃功效最好

1种超级水果护眼护脑降三高 研究揭吃3个月改善认知力 营养师教怎样吃最有效？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
21小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
8小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
8小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
6小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
2小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
10小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
2025-12-11 17:00 HKT