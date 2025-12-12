常闻臭屁味竟防失智？研究揭或降阿兹海默症风险 改善记忆力/运动功能

香味令人心情愉悦，但原来臭味也有实际功效！有外国研究指，一种臭味原来有助逆转脑退化，保护老化神经细胞，可能有助于预防阿兹海默症，认知功能包括记忆力/运动功能改善5成，到底甚么臭味成「护脑」关键密码呢？

常闻臭屁味竟防失智？研究揭或降阿兹海默症风险

据外媒《Independent》报道，一项发表于权威期刊《美国国家科学院院刊》的研究指，人体放屁时产生的微量硫化氢，虽带有腐败鸡蛋恶臭味，或可助对抗脑退化症。

主要研究员Bindu Paul博士解释：「我们的新数据明确揭示衰老、神经退化和细胞信号传导之间的关联，而硫化氢参与了这一过程。」这种气体透过「化学硫化」过程去协助细胞与大脑之间的信息传递。科学家观察到大脑的「硫化水平」会随年龄增长及阿兹海默症患者病情而自然下降。

防脑退化｜动物实验揭惊人成果 认知功能改善50%

研究团队对经过基因改造、模拟人类患上阿兹海默症的老鼠进行实验，部分老鼠被注射一种名为NaGYY的新型化合物，能在体内缓慢释放硫化氢分子。12周后为「注射组」及「未注射组」老鼠进行行为测试，发现：

「注射组」记忆力和运动功能改善50%

「注射组」能记住迷宫中平台位置

「注射组」的整体活动能力更为活跃

研究团队表明，引入硫化氢可以逆转阿兹海默症的行为后果，但研究人员还想进一步探究大脑如何对这种气体分子产生化学反应。

防脑退化｜破解「臭味」护脑机制

另外研究也发现，硫化氢发挥护脑机制的关键在于一种常见的酶——糖原合成酶激酶3β（GSK3β）：

正常情况 ：大脑硫化氢水平充足时，GSK3β能正常发挥信号传导功能。

：大脑硫化氢水平充足时，GSK3β能正常发挥信号传导功能。 异常情况：当硫化氢不足时，GSK3β会异常地与大脑中的Tau蛋白过度结合。Tau蛋白会导致神经细胞内部形成团块，最终阻塞神经细胞沟通，导致细胞死亡，这正是阿兹海默症认知恶化的根本原因之一。

研究员Matt Whiteman博士指，通过纠正大脑中的硫化氢水平，是可以成功逆转阿兹海默症的部分状况。研究作者Solomon Snyder博士总结，这项发现为药物研发指明新方向，研究团队正著眼于开发以此机制为基础的新型神经保护疗法。

