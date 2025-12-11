医生严选便利店必吃餐点 1原因比自煮更健康！哪种三文治/沙律上榜？

现代人工作忙碌，便利店及超市内的熟食冷盘是「加餸」的好选择，可以节省不少备餐时间。不少人以为这类预制食物未必健康，不过有多位医生推荐了一些必吃的便利店餐点，更指出这些便利店餐点因为1原因，竟可比自煮更健康。

医生严选便利店必吃餐点 1原因比自煮更健康！

根据日媒《女性セブンプラス》报道，便利店和超市食品不只方便快捷，省却了「又煮又洗」的麻烦，眼科医生平松类提出另一个优点指，与在家做饭相比，选择预先煮好和包装的食物可以透过营养标签，更准确了解该份食物的蛋白质、脂肪和卡路里含量，有助进行营养管理。报道综合了多位不同领域的医生对便利店食物的推荐意见，他们强调挑选预制食物的原则是营养均衡、低碳水、高蛋白及高纤维，而且最好是添加剂少及加工程度低：

医生们推荐超市便利店吃甚么更健康？

1. 脑神经外科医生奥村步

超市便利店的必吃正餐：

关东煮、寿司卷、即食鸡肉、有调味的烚蛋、刺身、烧鱼（三文鱼或𫚕鱼）、蔬菜沙律、减盐蔬菜汁

他的个人经典配搭是鸡肉沙律、水煮蛋和低钠蔬菜汁。如此配搭有助抑制餐后血糖飙升，从而预防肥胖和糖尿病，还能维持食欲素分泌，下午能更高效地工作。食欲素会在血糖升高时受到抑制，因此使人在饭后感到困倦。

2. 脑神经外科医生菅原道人

超市便利店的必吃正餐：

鲭鱼罐头、水煮沙甸鱼罐头、海藻沙律、加入大量蔬菜的杂菜汤和糯麦饭团

超市便利店的心水零食：

无盐综合坚果、70%以上高可可朱古力

他重视高蛋白饮食，尽量均衡摄取蛋白质、蔬菜和健康脂肪。例如富含抗氧化维他命的蔬菜汤，有助控制血压；海藻沙律富含膳食纤维和矿物质，有助预防动脉硬化；糯麦富含膳食纤维，不只饱腹感强，对稳定血糖也有帮助；鱼肉则富含健康脂肪。

至于零食方面，70%以上朱古力含糖量低，亦富含高度抗氧化的可可黄烷醇，能改善血管内皮功能，增加脑血流量，对于预防脑退化有助益。建议选择独立包装以便控制食用量。避免火腿和香肠，当中含有大量亚硝酸盐，有致癌的风险。

3. 睡眠专科医生坪田聪

超市便利店的必吃正餐：

照烧鸡肉鸡蛋三文治、红米饭团、鳟鱼寿司、咖喱、八爪鱼西兰花罗勒沙律

超市便利店的心水零食：

乳酪、水果挞、麻花冬甩

他著重吃蛋白质提升良好睡眠质素，乳酪会特别选择高蛋白的产品，以补充高效蛋白质。

4. 眼科医生平松类

超市便利店的必吃正餐：

综合蔬菜沙律、低咖啡因咖啡和红茶

超市便利店的心水零食：

冷冻莓果、糯米团子、番薯干、希腊乳酪

他会按照想获取的营养素，如碳水化合物、蛋白质、抗氧化剂等，来决定食物。

5. 妇产科医生高尾美穗

超市便利店的必吃正餐：

烚蛋、纳豆、汤品、三文鱼饭团、笋干、黑橄榄

超市便利店的心水零食：

冷冻蓝莓和芒果、水果啫喱

她认为将少量多份食物搭配食用，例如小杯装的沙律和小菜。不易吃腻且营养均衡。烚蛋和包有大块三文鱼的饭团，则是她最常选购、能便捷地补充蛋白质之选。至于冷冻水果，作为小食不只热量低，更含有多酚，具抗氧化功效，于美容有帮助。

6. 美容皮肤科医生田中亚希子

超市便利店的必吃正餐：

鸡胸肉沙律、蟹柳鸡蛋沙律、西兰花鸡肉蛋沙律、乌冬沙律、水牛芝士沙律、烚蛋、盐曲猪肉汤、鸡肉丸汤、人参鸡汤

超市便利店的心水零食：

豆沙包

她认为便利店有很多方便补充蛋白质的选择。至于晚餐，她也不时到超市购买熟食，选择的重点是低热量和大量蔬菜。

7. 妇产科医生宋美玄

超市便利店的必吃正餐：

椰菜沙律、韩式饭卷、各种小菜和寿司

超市便利店的心水零食：

布甸

她经常吃韩式饭卷，当中包含了碳水化合物、肉类和蔬菜，能够摄取丰富的蛋白质和脂肪，营养均衡。

8. 内科医生谷本哲也

超市便利店的必吃正餐：

猪肉味噌汤、糙米饭团、纳米饭卷、蔬菜条、寿司、烧鱼、各种小菜（如金平牛蒡、凉拌羊栖菜或菠菜）、豆渣沙律

超市便利店的心水零食：

坚果、乳酪、预切水果、高可可朱古力

他多选择糙米饭团，因为糙米比精制白米含有更多的纤维和维他命，纳米饭卷也有一样的优点。另外，烤鱼是加工程度最低的食物之一，不只含有优质蛋白质，更富含EPA和DHA。至于乳酪，糖会抵消对肠道的健康益处，因此建议选择无糖版本，可加入少许蜂蜜，能摄取到额外的维他命和多酚。

9. 内科、皮肤科、眼科和抗老医学医生日比野佐和子

超市便利店的必吃正餐：

糯麦饭团、烚蛋、蔬菜沙律、烟熏鸡肉、蔬菜汤、普罗旺斯炖菜、烧番薯或番薯干、烧三文鱼或鲭鱼、烤牛肉、煮萝卜干

超市便利店的心水零食：

希腊乳酪、无盐坚果、高可可朱古力

她的挑选重点是添加剂少和加工程度低，吃预制菜式也要注意少油和加入大量蔬菜，能够补充蛋白质和膳食纤维，避免导致血糖急升。推荐的食物包括糯麦，富含水溶性膳食纤维，有助调节肠道环境，也比白米饭更有饱足感；鲭鱼和三文鱼则是富含Omega-3脂肪酸的抗衰老食物；坚果有助于调节血糖水平，富含抗氧化剂和维他命E，是很好的美肌食物；番薯富含膳食纤维，有助促进肠道蠕动。她不时会喝豆奶咖啡，一些研究发现，饮用豆奶咖啡与降低抑郁症、焦虑症和脑退化症的风险有关，咖啡则被认为有助减低心脏病和肝癌风险。

另外建议尽量选择成分表简单的食品，确保添加剂少、加工程度低。这些速食无论是多么营养健康的选择，都会为身体带来负担，一定要控制食用频率。

