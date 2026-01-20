Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

血糖失控可致肾功能受损！医生教饮食4招稳血糖防肾病 先吃蔬菜再吃饭未必够？

若高血糖未能妥善控制，可能引发如肾病变等并发症。为避免高血糖损害肾功能，有医师指出，日常饮食中可透过4种方法来稳定血糖、预防肾病。其中仅先吃蔬菜再吃饭并不足够，进食时还需搭配另一关键方法。

血糖失控可致肾功能受损 医生教饮食4招稳血糖防肾病

据日媒《东洋経済オンライン》报道，日本肾脏科医生上月正博指，要预防糖尿病，必须控制血糖水平，并注意日常饮食中碳水化合物的摄取。这是因为摄取过多碳水化合物容易引发血糖飙升，即餐后血糖急遽上升后又快速下降的现象。若血糖值每天反复波动，胰岛素的效能将逐渐减弱，导致血糖持续偏高。除了可能引发或加重糖尿病，血糖波动会损伤全身血管，加速动脉粥状硬化，而肾脏的微血管尤其脆弱，随著这些细小血管受损加剧，慢性肾脏病的进程也会加快。

因此，为保护肾脏必须避免摄取过量碳水化合物，以防止血糖急升，并学习以缓慢进食的方式让血糖平稳上升。控制碳水化合物的基本方法是减少米饭、面包、面条等高碳水主食的份量，同时增加肉类与蔬菜等配菜的比例。只要掌握此原则，就能减缓餐后血糖上升的速度。虽然减少碳水化合物摄取有益健康，但采取极端戒断的方式，完全不吃米饭或面包，并不是一个好建议。主食中的碳水化合物是大脑与身体必需的能量来源，对老年人而言，营养与能量摄取不足尤其危险。因此，较好的做法是将摄取量调整至比平常略少，并养成每餐适量减少主食的习惯。他提出4种制碳水化合物的饮食方法，有助稳定血糖、保护肾脏，且对慢性肾脏病患者同样适用：

 

护肾稳血糖饮食4大贴士：

1. 停止饮用含糖饮品

事实上，许多看似健康的饮品，或是家中常备的饮品，往往含有大量糖分，例如可乐、苹果气泡饮等甜味碳酸饮品、运动饮品、果汁饮品、乳酸菌饮品、纸盒包装的蔬菜汁，以及罐装甜味咖啡、茶饮和优乳酪饮品等，都隐藏著大量糖分。若每天习惯性饮用这些饮品，很容易摄取过量的碳水化合物。

相反地，如果发现自己不自觉地喝了含糖饮品，只要将其替换为无糖选择，例如茶、水或黑咖啡，就能大幅降低碳水化合物的摄入量。对于肾脏病患者，以及担心糖尿病、脂肪肝和肥胖问题的人来说，戒除含糖饮料应作为减少碳水化合物摄取的第一步。

2. 避免食用甜面包、点心与甜品

减少糖分摄取的常用方法是从容易调整的食物著手，而米饭、面包这类主食的减量空间有限，因此最好先从日常零食与甜点开始控制，例如家中常备的饼干、米饼、馒头、布丁、果冻、小蛋糕，以及甜面包和泡芙等。

然而，强制完全戒除可能令人感到痛苦，因此建议为自己订立一些弹性规则，重点在于避免过量摄取。换句话说，要避免暴饮暴食，不如采取一些小措施，例如每周允许自己享受一次、在工作顺利时作为奖励，或是只吃一半并将剩余部分冷冻保存。

3. 细嚼慢咽

近年来，先吃蔬菜再吃饭的饮食方式广受欢迎，能避免血糖急速上升，对身体较有益处。然而，如果进食速度过快，这种顺序进食方法的效果便会大打折扣。假如在十分钟左右就吃完一餐，即使先吃蔬菜，它们也会在胃中迅速与其他食物混合，难以发挥稳定血糖的作用。

因此，若想有效减缓餐后血糖上升，首要关键是放慢进食速度，建议将一餐的时间控制在30至40分钟左右，这不仅能帮助血糖平稳，还能增加饱足感，避免过量摄取。除了以慢食取代快食作为基本原则，仍需要保持先吃蔬菜再吃肉类或鱼类，最后吃米饭的顺序方法。

4. 摄取可溶性膳食纤维

膳食纤维可分为不溶性与可溶性两类，可溶性膳食纤维能在胃肠道中停留较长时间，对于抑制过量碳水化合物吸收、稳定血糖具有显著作用。在减少米饭、面包等主食摄取量的同时，应增加从蔬菜、海藻、菇类等食物中补充膳食纤维，例如纳豆、秋葵、山药、滑子菇、黑木耳、海带、裙带菜等。

他表示，这些饮食习惯对于维持与改善健康非常有益，不仅适用于担心肾功能下降的人，即使肾功能尚未明显受损或没有其他健康问题的人，也同样能从中获益。因此，他建议大家尽早开始培养这些习惯，并将其融入日常生活，这不仅有助于延长肾脏的健康寿命，也能为整体健康奠定长远基础。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

  1. 小便带血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便带泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混浊（尿感染）
  4. 小便赤痛、频密
  5. 小便感困难、不畅顺
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量减少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮肿
  10. 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

  1. 糖尿病
  2. 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎
  3. 高血压
  4. 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《东洋経済オンライン》医管局

