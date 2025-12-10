猪油不是最邪恶？比拼4种动物油脂升胆固醇风险 冠军竟是早餐常见食物？

不少动物油脂含有饱和脂肪，容易导致胆固醇堵塞血管。有医生指出，各种动物油脂的「邪恶程度」其实亦有差距，例如部分动物油脂其实也含有一定比例的护心不饱和脂肪酸，当中竟然有2类动物油脂比猪油更易增加胆固醇？

猪油不是最邪恶？比拼4种动物油脂升胆固醇风险

减重医生萧捷健在Facebook专页发文指，有些人不吃猪油改吃牛油，认为会比较养生和健康。但很多人直觉最伤害心血管的猪油，其实比起牛油还稍微好一点。他列出了不同动物油的升胆固醇指数（Cholesterol-Saturated Fat Index, CSI）作出比较。

计算CSI公式＝0.05 × 胆固醇（mg）＋ 1.01 × 饱和脂肪酸（g）

哪种动物油易致胆固醇上升？

1. 牛油

CSI：约47-50

饱和脂肪最高，应尽量少摄取。相比之下，草饲牛油含有较多的Omega-3、共轭亚麻油酸（CLA）和维他命K2，营养价值比谷饲牛油较好。牛油发烟点150°C，不适合油炸之类的高温烹调。

2. 牛脂肪

CSI：约45-48

饱和脂肪较高，影响心血管健康的风险也较大。发烟点200°C，适合高温烹调。

3. 猪油

CSI：约40-45

单元不饱和脂肪高，饱和脂肪适中。发烟点190°C，适合中高温烹调，例如半煎炸。

4. 鸡油

CSI：35-38

饱和脂肪含量最低，单元及多元不饱和脂肪丰富，比例大约65-70%，主要是油酸（oleic acid）和亚油酸（linoleic acid），油酸也是橄榄油的主要成分。鹅油、鸭油与鸡油的组成比例一样。发烟点190°C，适合中高温烹调。

1招健康摄取油脂 死亡风险减27%

萧医生表示，同是动物油，家禽油比起猪牛的脂肪更不容易增加胆固醇，反映了改吃白肉的好处；而且即使猪油比牛油健康，也不代表它是好油，可放任自己天天吃猪油捞饭。

他引述《美国医学会杂志》（JAMA）的一项12万人的研究，发现只要把每天吃的10g饱和脂肪，大约是1汤匙的牛油或猪油，换成多元不饱和脂肪，例如鱼油和坚果，死亡率显著降低27%。而如果烹调菜肴时真的增添一点动物油的香气，他建议优先选择鸡油，其次是猪油。如果要吃牛油，则选择草饲牛油。

