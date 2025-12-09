Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

常感冒/肌肉痛/皮肤干？6大症状自测冬天健康风险 专家教补充营养增强免疫力

保健养生
冬天反复感冒、皮肤干燥、精神不济等小毛病十分滋扰，虽然未至于太过影响生活，却足以破坏心情，尤其是年尾圣诞加跨年一连串庆祝活动和聚会，大家都不希望因为身体小状况而扫兴。有保健专家指出，这些身体不适与缺乏特定营养素有关，并分享提升免疫力和身心活力的营养补充重点。

常感冒/肌肉痛/皮肤干？6大症状自测冬天健康风险

根据英媒《Daily Mail》报道，自然疗法保健专家Erin Viljoen表示，身体常出现小毛病往往代表了免疫力不足。她提出6种在冬季常见的小病小痛，所反映的健康问题及可能缺乏的一些特定营养素。

冬季常见毛病｜1. 持续疲劳和低能量

熬夜、聚会和饮酒累积的疲惫，如果之后几晚提早睡也没有缓解，可能代表体内缺乏维他命D、铁、维他命B12或叶酸。冬季日照时间缩短，导致身体能吸收的维他命D大大减少。铁对于肌肉和组织的氧气供应至关重要，维他命B12和叶酸也是红血球生成的重要元素。这些营养素对维持能量水平非常重要，缺乏了会导致身体机能下降，容易疲劳和精力不足。

冬季常见毛病｜2. 情绪变化或情绪低落

如果注意到情绪发生明显的变化，例如持续低落，可能意味著身体缺乏维他命D、Omega-3脂肪酸和维他命B群，这些营养素对于维持思维清晰十分关键。当中以维他命D尤其重要，帮助产生「快乐荷尔蒙」血清素；鱼类和亚麻籽中富含的Omega-3是维持大脑功能的重要营养，有助减轻忧郁症状；维他命B6、B12和叶酸也有改善情绪，减轻压力和焦虑感的作用。

冬季常见毛病｜3. 常感冒难断尾

感冒和流感在冬天更容易传播，如果经常生病又好得慢，可能表示体内缺乏维持免疫系统的关键营养素，包括维他命D、锌和铁，令身体难以有效地抵抗病毒：维他命D调节免疫功能，锌强效抗氧化，帮助身体抵抗细菌和病毒，铁则有助生成健康的红血球，并将氧气输送到全身。

冬季常见毛病｜4. 肌肉酸痛或关节疼痛

没有做甚么剧烈运动，但每天早上醒来却觉得像健身后一样浑身酸痛。「周身痛」不一定是老化，也可能因为缺乏维他命D或镁，两者含量过低都可能导致肌肉痉挛、关节疼痛和僵硬感。钙的吸收需要维他命D，对于维持强健骨骼非常重要。至于镁，则有助于肌肉功能和放松。如果疼痛持续不消减，可以考虑服用营养补充剂。

冬季常见毛病｜5. 皮肤干燥 头发和指甲易断

冬季皮肤干燥脱屑、指甲脆弱易折的情况时有发生，通常是维他命D、锌或Omega-3缺乏的迹象。维他命D能够帮助皮肤再生和保湿，锌促进健康皮肤细胞更新和伤口愈合，Omega-3脂肪酸能够帮助皮肤从内部保水，并增强弹性。

冬季常见毛病｜6. 手脚冰冷

如果待在室内都经常手冻脚冻，可能代表缺乏铁、碘或硒元素，影响了体温调节和血液循环。体内红血球负责将氧气输送到全身，而铁是生成红血球的关键；碘和硒则对甲状腺健康至关紧要。缺乏任何一种都会影响新陈代谢和体温调节，导致四肢冰冷。

