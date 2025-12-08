权威期刊公布10大最富营养食物 冠军食物 击败坚果/莓果夺满分 有效护肠防骨质疏松

想健康营养满分，怎样吃才好？有国际权威期刊发表研究分析了近一万种食物的营养领值，筛选出10种最有营养的食物；广为人知的营养恩物——鸡蛋仅排第10名，蓝莓等莓果类则位列亚军；而1类食物则打败鸡蛋蓝莓、以满分称冠，成为营养密度最高的「完美」食物？

10大最富营养食物 绿叶蔬菜获评满分

台湾药剂师陈雨亭近日在个人Facebook专页引述全球顶尖科学期刊《Nature Food》发表的大规模研究，利用严谨的「食物指南2.0」（Food Compass 2.0）系统，对超过9,273种食物进行全面且严谨的评估。陈药师针对研究结果，详细分析前10名营养密度最高的食物：

10大营养密度最高食物

第10名：鸡蛋（62-54分）

代表食物：无油的全蛋，即水煮蛋或蒸蛋。

营养功效：拥有叶黄素、卵磷脂及优质蛋白质。

第9名：全谷类植物（75-80分）

代表食物：燕麦、藜麦等谷物。

营养功效：含有丰富的膳食纤维及维他命B群。

第8名：红色及橙色蔬菜（78.1分）

代表食物：番茄、南瓜。

营养功效：拥有丰富的茄红素及胡萝卜素。

第7名：海鲜类（82.2分）

代表食物：三文鱼、花甲。

营养功效：富含Omega-3脂肪酸以及维他命B群。

第6名：一般蔬菜（83.3分）

代表食物：椰菜花、红萝卜。

营养功效：富含硫辛酸盐、β-胡萝卜素等重要的营养物质。

第5名：豆类（83.4分）

代表食物：鹰嘴豆。

营养功效：具有高密度营养，提供多样性的植物蛋白、膳食纤维及多种矿物质。

第4名：坚果与种子类（88.5分）

代表食物：奇亚籽、核桃（部分品种甚至获得100分的高分）。

营养功效：拥有优质的脂肪、蛋白质及膳食纤维。

第3名：柑橘类水果（93.7分）

代表食物：橙、西柚等。

营养功效：富含维他命C及钾，属于低升糖指数（低GI）的水果，有利血糖控制。

第2名：莓果类（95.7分）

代表食物：蓝莓与草莓。

营养功效：富含花青素、维生素C及膳食纤维。值得注意的是，无论是在食物指南2.0还是1.0版本的评估系统中，莓果类都稳居水果类的第一名。

第1名：绿叶蔬菜（100分）

代表食物：菠菜、羽衣甘蓝。

营养功效：维他命K、β-胡萝卜素及叶酸的含量极高，具有预防骨质疏松等功效，丰富的膳食纤维有助肠道蠕动。

资料来源：台湾药剂师陈雨亭

