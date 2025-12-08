17款打边炉汤底热量大比拼 番茄汤底1原因易超标！营养师推荐6款健康汤底

天气寒冷，不少人选择打边炉来暖身，但部分汤底的热量过高容易影响健康。有营养师列出17种常见的打边炉汤底热量，其中看似健康的番茄汤底，却因为1原因而容易热量超标，并推荐6款低热量的健康汤底供大家选择。

17款打边炉汤底热量大比拼 番茄汤底1原因易超标

营养师高敏敏在其Facebook专页指出，虽然打边炉不分季节，但天寒地冻打边炉格外有氛围。许多爱喝汤的人，特别喜欢那种滑顺浓郁的汤底，不知不觉就喝下好几碗。实际上，打边炉汤底看起来清淡，却暗藏高热量、高油脂与高钠的陷阱。她列出17款常见打边炉汤底的热量，打边炉爱好者可以参考一下：

17款打边炉汤底热量大比拼（每700ml计算）

1. 高油高盐的打边炉汤底：尽量不选

麻辣锅810kcal

番茄锅415kcal

叻沙锅412kcal

酸菜白肉锅375kcal

芝士牛奶锅305kcal

沙茶锅285kcal

2.中等热量的打边炉汤底：可偶尔吃

牛奶锅210kcal

南瓜锅165kcal

药膳锅170kcal

石头锅160kcal

泡菜锅160kcal

3. 热量较低的打边炉汤底：优先吃

酸白菜锅95kcal

胡椒豚骨锅93kcal

菌菇锅80kcal

味噌锅75kcal

昆布锅35kcal

白开水锅0kcal

高敏敏表示，许多人以为番茄锅属于清爽的蔬菜汤底，但其实有些火锅店会先用油炒番茄，并加入奶油、糖或番茄酱调味，使汤头更浓郁的同时也隐藏了高热量。建议选择汤色清澈、浮油少的版本，才能吃得健康又安心。

4大骤步进食打边炉 避免摄取脂肪/稳血糖

打边炉除了挑选低热量汤底，高敏敏也列出打边炉时的进食次序和食材建议，学会聪明吃法，既能享受美味，也有助维持体态与稳定血糖。

打边炉进食顺序：

1.选清汤底，越干净越好

选择清爽的汤底，能减少油脂与钠的摄取，也不易越煮越咸。

2.先煮蔬菜

以蔬菜为主角，多加入高纤维的菜叶、菇类、豆腐、根茎类等，能让汤底更清澈、减少浮油，更能帮助油脂代谢、促进肠胃蠕动。

3.再放肉片下锅

肉类选择瘦肉或低脂海鲜类，不仅热量较低，能避免肉类的油脂残留于锅中，更减少饱和脂肪的摄取。

4.最后吃淀粉类

将饭、面和冬粉放在最后食用，有助延缓血糖上升。

高敏敏提醒，尽量少吃加工品，如贡丸、鱼浆、火锅饺等，这类食品容易隐藏高钠与高油。此外，打边炉时搭配白开水或无糖茶饮，取代含糖饮料。

资料来源：营养师 高敏敏

专家履历：高敏敏

台湾营养师、台湾中山医学大学营养学士、台北商业大学企管硕士。

延伸阅读：比拼18种火锅食物卡路里 吃28件仅600kcal？营养师教饱住瘦

---

相关文章：

打边炉2行为易致心脏衰竭 死亡率达50%！出现3症状即求医

医生揭打边炉7大超伤肾行为 这样煮致癌物恐高10倍 1种汤底最伤肾

30岁男打边炉后心肌梗塞倒地险死 医生揭吃火锅2大致命因素

打边炉易肠胃不适？食肥牛响铃易肚痛？医生教避开5陷阱 防胃痛/肠胃炎