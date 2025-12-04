大埔宏福苑五级火︱港大中医药学院派发安神茶冲剂 4类人免费享用 推荐3款茶饮清肺润喉｜附中大/浸大中医义诊详情

大埔宏福苑五级大火震惊全港，各界亦纷纷对灾民伸出援手。当中，香港多间大学均提供中医义诊服务，赠医施药。其中，香港大学中医药学院将向包括灾民在内的4类人士，免费派发安神茶冲剂，并分享3个清肺润喉处方茶饮，供大家为受灾亲友及有需要人士送上关心。

大埔宏福苑五级火︱港大中医药学院派发安神茶冲剂 4类人免费享用

香港大学中医药学院为大埔宏福苑火灾的受灾人士提供中医药支援，免费派发「清肺润喉安神茶」冲剂，以缓解因吸入浓烟引起的呼吸道不适，纾缓心绪不宁及压力：

大埔宏福苑五级火︱港大中医药学院免费派发「清肺润喉安神茶」冲剂详情：

对象：受灾居民、消防员、前线救援及搜证人员

功效：清肺润燥、止咳化痰、清心安神、利尿排毒

服法：颗粒冲剂，溶于热水即可服用

领取方法：相关受影响人士可到港大中医药学院辖下2间临床教研中心领取，也可由亲友代领。每人限取1次，可额外为最多2名亲友领取。

领取地点： 专科临床教研中心：香港薄扶林沙宣道3号医学院学术楼2楼 中区临床教研中心：香港中环皇后大道中号嘉轩广场703室



大埔宏福苑五级火︱推荐3款茶饮配方 清肺润喉改善睡眠

港大中医药学院另外特别公开3款中医茶饮，有助纾缓呼吸道不适及改善睡眠质素，为一众受灾人士及坚守岗位的现场救援人员提供健康支援。

《润肺健脾茶》

适用症状：口干咽干，干咳或咳嗽少痰，鼻干，大便常稀

材料：荸荠（马蹄）8-10粒、南北沙参各8克、南北杏各10克、桔梗10克、白茅根10克、芦根10克、生熟薏米各15克、陈皮10克、无花果4粒、生姜3片（后下）

功效：润肺止咳，健脾化痰，利尿排毒

做法：所有食（药）材放入锅加足量清水1000毫升，大火煮沸后转中火20分钟。可翻煎，加热水400毫升，煮取300毫升，两煎混均，即可饮用。

服法：以上为1人1日份量，可分2-3次饮用。每周2-3剂。孕妇需在中医师指导下使用。

《清肺润喉茶》

适用症状：口干咽干，干咳或咳嗽少痰，鼻干；易腹泻慎用

材料：雪梨2个（去芯带皮切块）、北沙参15克、南北杏各10克、桔梗10克、无花果4粒、罗汉果1/4个、白茅根10克、芦根10克、甘草3克

功效：清肺润燥，止咳化痰，利尿排毒

做法：所有食（药）材放入锅加足量清水1000毫升，大火煮沸后转中火20分钟。可翻煎，加热水400毫升，煮取300毫升，两煎混均，即可饮用。

服法：以上为1人1日份量，可分2-3次饮用。每周2-3剂。孕妇需在中医师指导下使用。

《清肺安神茶》

适用症状：口干咽干，干咳或咳嗽少痰，鼻干，睡眠不安

材料：荸荠6-8粒、桑叶10克、南沙参10克、南北杏各10克、桔梗10克、淡豆豉5克、栀子5克、合欢花10克、白茅根10克、芦根10克、生熟薏米各15克

功效：清肺止咳，养阴清心，利尿排毒

做法：所有食（药）材放入锅加足量清水1000毫升，大火煮沸后转中火20分钟。可翻煎，加热水400毫升，煮取300毫升，两煎混均，即可饮用。

服法：以上为1人1日份量，可分2-3次饮用。每周2-3剂。孕妇需在中医师指导下使用。

港大中医药学院提醒，如对个人体质或对茶饮有疑问可致电：8100 1927

大埔宏福苑五级火︱中大浸大同设中医义诊 免费看诊/中药/针灸推拿

除了香港大学中医药学院，香港中文大学及香港浸会大学亦为大埔火灾受影响人士提供中医赠医施药的服务，包括诊症、中药及针灸推拿，协助灾民身心恢复。各义诊计划如下，有需要人士可致电预约：

香港中文大学医学院「大埔灾后赠医施药中医调治计划」

对象：大埔宏福苑居民（只需携带住址证明，如相片、电子帐单或智方便资料登记即可），以及全港消防员（只需携带委任证登记即可）

目标：若居民因吸入浓烟而出现咳嗽、痰多、咽喉灼热等呼吸道不适，中药可清肺排毒、化痰止咳；若因焦虑悲伤而导致失眠、心悸、多梦、肌肉疼痛等症状，可透过疏肝解郁、宁心安神，以助改善睡眠与舒缓身心。

服务内容：由2025年11月26日起，1年内提供10次全科（方脉）连5剂内服中药（只限颗粒），费用全免

门诊地点：

香港中文大学中医专科诊所暨教研中心：香港中文大学崇基学院信和楼

香港中文大学中医学院中西医结合医务中心：新界沙田银城街30-32号威尔斯亲王医院旧座4楼4L

查询及预约：（教研中心）3943 9933、3943 5172（WhatsApp）；（医务中心）2873 3100、9834 5714（WhatsApp）

香港浸会大学「浸会宏福中医关怀义诊计划」

对象：大埔宏福苑住户（只需提供住址证明，正本或电子版本均可）及参与是次救灾的消防员（提供委任证）

目标：协助受影响人士尽快恢复健康，尤其是吸入浓烟后常见的咳嗽、痰多、咽喉不适等呼吸道症状，疏散逃生过程中出现的扭挫伤、肌肉疼痛，以及后续产生的睡眠不安、易醒安梦、心悸等不适。

服务内容：

中医诊治：相关常见病症的诊治和调理

针灸推拿：针对肌肉劳损、疼痛、失眠、焦虑等症状

中药：每次免费提供1周7天用的中药配方颗粒（需自行领取，不提供配送服务）

健康讲座：包括饮食调理、防病要点、艾灸保健等主题

视像服务：为行动不便人士提供电话视像咨询

门诊地点：香港浸会大学中医药学院5间直属诊所

九龙塘诊所：九龙塘浸会大学道7号赛马会中医药学院大楼1楼（预约电话：3411 2968、3411 2988）

太子疾病预防中心：太子弥敦道771-775号柏宜中心3楼全层（预约电话：3793 3428）

尖沙咀诊所：尖沙咀堪富利士道12号宏贸发展大厦11楼（预约电话：2721 1292、2721 1984）

北角诊所：北角丹拿道8号隽悦．汇3-4号舗（预约电话：3589 6988）

上环诊所：上环干诺道中133号诚信大厦17楼（预约电话：2591 0666、2591 6079）

延伸阅读：抑郁失眠易哭恐伤肺肾肝脾 中医教按压8大安神穴位 助眠/疏肝解郁/减焦虑

---

相关文章：

面对生死常焦虑感压力 恐惹8大癌症上身？营养师教多吃5类食物防癌摆脱负能量

接收太多火灾资讯情绪满载难入眠 赛马会教5招改善睡眠 脱离情绪风暴

失眠救星！专家教11招放松大脑加快入睡 更防睡眠窒息症 睡前不能饮水？

寒咳要饮陈皮水？炖橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8种咳嗽成因/症状