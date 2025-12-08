大脑垃圾致脑退化？ 医生推「防失智饮食法」 5招清除脑垃圾/抗发炎/护神经

大脑变得迟钝、反应慢及记性差，可能是被大量废物垃圾堵塞了。有医生大推一种新兴的护脑饮食法，并提出5大执行原则，有效清除大脑垃圾，保护认知功能，从而远离认知障碍症的威胁。这套饮食法尤其适合50岁以上人士，趁年轻开始保护大脑，预防脑退化。

不良饮食致大脑积满「垃圾」 阿兹海默症风险增

根据日媒《halmek》报道，大脑健康权威、精神科医生今野裕之指出，阿兹海默症约占认知障碍症病例的60%，其中一大诱发因素是一种名为「β-淀粉样蛋白」的特殊蛋白质的积累造成的，这种物质也被称为「大脑垃圾」。当体内长期发炎、营养缺乏，以及汞、化学物质等毒素积聚，就会造成β-淀粉样蛋白增加。

高危饮食模式包括：

饮食以碳水化合物为主，以白米饭、面包、面条等为主食，容易导致血糖升高，并造成维他命、矿物质等营养素缺乏。

长期食用油炸和加工食品会增加发炎风险，令血管受损和硬化，从而致使营养物质难以顺利输送到大脑，导致大脑功能下降。

防脑退化新兴饮食法 5大原则助清除脑垃圾

今野裕之医生表示，新兴的「Ketoflex 12/3饮食法」旨在预防β-淀粉样蛋白堆积，维持大脑健康。当中「Keto」代表「生酮」，旨在促使身体产生酮体作为大脑能量；「Flex」代表「弹性蔬食」，强调以蔬菜为主；「12/3」代表时间，晚餐后3小时才睡觉，且晚餐与早餐间隔12小时的轻断食食方式。

他解释，酮体可如葡萄糖般为大脑提供能量，但阿兹海默症患者的大脑无法正常吸收葡萄糖，大脑长期能量不足。酮体可取代葡萄糖，解决患者的脑能量不足问题。更有研究发现，酮体本身具抗发炎、护神经的功效，可预防认知障碍症。而Ketoflex 12/3饮食法不只适用于认知障碍症的高风险人士，也能帮助50至60多岁人士维持大脑年轻，建议可从50岁开始尝试，或者养成其他健康的饮食习惯。

如何进行「Ketoflex 12/3饮食法」？

1. 至少睡前3小时吃完晚餐

「12/3」的意思是晚餐后3小时才睡觉，晚餐和早餐之间相隔12小时。这样能够活化身体的自噬机制，以清除老废细胞，减缓身体的衰老过程。

2. 吃好脂肪，助生成酮体

补充优质油脂是预防认知能力下降的关键之一。首推椰子油和MCT油，当中富含的中链脂肪酸是酮体的主要组成部分，注意拣选富含C8辛酸的油，诱导酮体生成的效率更好。建议每日摄取1-2汤匙，可以加在餐点或饮料。惟小心一次摄取过多可能会引起胃部不适。

其他推荐的优质油脂包括橄榄油、紫苏油和亚麻仁油。橄榄油能够降低低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇），紫苏油和亚麻仁油则以改善血液循环和抑制发炎而闻名。

3. 以蔬菜为主，多吃绿叶蔬菜

以蔬菜为主的饮食有助减缓餐后血糖升高，并促进酮体生成。多吃蔬菜能够大量摄取多酚等具有抗氧化和抗炎特性的营养物质，特别是富含叶酸的生菜、椰菜和小松菜等绿叶蔬菜，加强抑制细胞氧化和脑部炎症，从而减少β-淀粉样蛋白的积聚。建议每餐都吃一杯蔬菜，以绿叶蔬菜为主。

配搭其他有助维持大脑功能的食物，相得益彰，例如姜黄中的姜黄素，被认为有助维持记忆力和注意力。

4. 限制碳水化合物，吃够蛋白质

摄取大量碳水化合物会抑制酮体的生成，注意糖分摄取量，避免吃过多的面包、意粉、小麦和米饭，还有糕点、即食食品等加工食品，以及高糖水果。沙律酱、番茄酱等调味料，也可能含有意想不到之多的碳水化合物，因此都要适量为之。

蛋白质对于保持活力和精力充沛也至关重要。高蛋白食物富含胆碱，它是大脑神经传导物质的必要部分，对于改善记忆力等认知功能有帮助。优质的来源包括豆制品、鱼类、鸡蛋、乳制品，建议均衡摄取，但最好避免红肉，尤其是火腿、香肠等加工肉制品。

5. 留意进食顺序

吃饭时，先吃蔬菜和配菜，避免血糖水平上升过快。细嚼慢咽也很重要，咀嚼这行为本身就能刺激大脑，又能促进消化，一举两得。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

