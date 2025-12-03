多饮汤可天然护肝？推介2款汤水茶饮防癌去肝火 肝病患者喝半年后肝病毒量大降

肝脏是负责解毒代谢的重要器官，日常如何改善肝功能？有中医推介2款护肝汤水茶饮，长期饮用更有望减低肝病毒量，配合穴位按摩加强清肝火，保护肝功能。但他提醒大众切忌误信偏方，自行服用草药治疗肝病，以免养肝不成变中毒伤肝。

中医推介2款汤水茶饮防癌去肝火 吃2水果可逆转脂肪肝

中医师吴宏干在《健康2.0》节目指出，中医治疗肝病的原则是著重以清热解毒、活血化瘀、扶正固本等方式，改善有利于癌细胞生长的发炎体质。他分享中医护肝养肝2大方法，包括穴位按摩与食疗，有助调整体质、预防肝癌。

肝脏保健穴位按摩

位于脚背中央的太冲穴，以及脚趾公与第二趾交汇点的行间穴，使用刮痧板从太冲穴刮至脚尖即可。功效是降肝火、清肝明目。

肝脏保健茶饮「去肝火茶」

材料：白花蛇舌草、半枝莲、绞股蓝、三棱、莪术各10g

做法：将药材以1500cc水煮滚3分钟，降至适当温度后饮用。

肝脏保健汤水「千金养肝汤」

适合对象：一般人作日常养肝，特别适合乙型及丙型肝炎患者，有患者饮用半年后病毒量大减。

材料：白芍、白术、白扁豆、茯苓、黄耆、甘草和红枣各6g、生姜5片，茵陈蒿9g。

做法：将药材以1500cc饮用水煮滚3分钟，降至适当温度后饮用。

内科医生林恭弘亦推介2种水果，加强身体抗氧化，改善肝指数，促进代谢。

百香果 ：富含维他命C与抗氧化物，减少自由基对肝脏的氧化伤害。有动物研究证实，连续饮用百香果汁15日，肝功能AST、ALT指数明显下降。

：富含维他命C与抗氧化物，减少自由基对肝脏的氧化伤害。有动物研究证实，连续饮用百香果汁15日，肝功能AST、ALT指数明显下降。 牛油果：含谷胱甘肽与抗氧化物，有助修复肝细胞、降低脂肪肝风险；富含的维他命B群和E，亦有助维持肝脏代谢正常，改善脂肪肝。

误用中西药易伤肝 2种草药无助养肝更恐中毒

吴医师提醒，大家不要误信「以毒攻毒」的偏方，自行服食草药治疗肝病。坊间盛传一些能「养肝」的草药，包括火巷草和雷公藤，其实具有强烈毒性，误食反而会伤及肝功能。

恐有肝毒性草药：火巷草

正确名称为金刚纂，乳汁有毒，不可接触皮肤和眼睛。一旦接触到伤口或黏膜会产生红肿热痛。不适宜自行采集入药。

恐有肝毒性草药：雷公藤

含有雷公藤内酯和雷公藤碱，食用过量可引致肠胃中毒症状，包括出血、食道烧灼感、恶心呕吐、腹痛腹泻等，严重甚至可致肝功能损伤。

胃肠肝胆科医生朱光恩则提醒，用药不当也是常见的肝损伤原因。含扑热息痛止痛药、降血脂药、抗霉菌药与部分抗生素都有可能造成药物性肝损伤，虽然大多数情况停药后肝功能可逐渐恢复，但用药前应先咨询医生意见。



