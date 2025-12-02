防癌饮食｜医生推荐2款自制蔬果汁 每早喝1杯当早餐 防癌/抗衰老/稳血压

【防癌饮品】蔬果汁是健康饮品吗？有些人担心果汁糖分高，不利血糖控制，不过有医生十分推崇饮蔬果汁的保健及抗衰老好处，是补充维他命提升免疫力的好方法。他更推介2款做法简单的蔬果汁，分别具有稳定血压和防癌的效果，非常适合作为忙碌上班族的早餐。

医生推荐2款自制蔬果汁 每早喝1杯当早餐防癌稳血压

根据日媒《女性自身》报道，日本顺天堂大学医学部教授小林弘幸医生指，维持自主神经系统的平衡对于改善血液循环和肠道环境至关重要，这些都是维持健康的关键因素。交感神经和副交感神经在一天中交替活跃，晨间活动对于维持其节律非常重要。但老化、压力、天气等因素都会扰乱自律神经系统，使之在日间难以保持平衡。肠道与自主神经系统密切相关，吃早餐则是刺激肠道重要的程序。然而，很多人却因为忙碌或没有食欲而忽略早餐。

因此，他建议早上喝一杯蔬菜汁，由于一些营养素如维他命会在加热过程中会被破坏，榨汁饮用可以保留所有营养成分。另外，透过混合不同的食材，可以轻松摄取多元的维他命、矿物质、酵素等营养物质，从而获得预防高血压、美肌、抗衰老、减肥等健康益处。

他亦特别推介2款分别有预防高血压和防癌功效的蔬果汁，各自只需5种材料，非常适合想快速解决早餐且蔬菜摄取不足的上班族。

自制蔬果汁防癌稳血压：

预防高血压蔬果汁：

材料：

低脂牛奶150ml

小松菜半棵，约20g，切成3-4cm的小段

蜂蜜2汤匙

亚麻仁油2茶匙

水 100ml

好处：

不是很多人知道原来缺钙会导致高血压，钙的缺乏会导致血管老化，使血液流动变得缓慢。低脂牛奶含有钙，可以促进血管细胞的活性。小松菜的钙含量约为菠菜的3.5倍，不只能有效预防骨质疏松，还能缓解烦躁不安，与乳制品一起饮用还能提高钙的吸收率。

小林医生大赞小松菜是非常理想的蔬果汁材料，更是每天都应该坚持食用的食物。小松菜富含的丰富维他命，包括维他命E可促进血液循环，维他命B群有助新陈代谢和缓解疲劳，β-胡萝卜素和维他命C能够保护皮肤和黏膜，增强免疫力。

小松菜还富含膳食纤维，可以调节肠道环境，搭配蜂蜜中的低聚糖和葡萄糖酸增加肠道有益菌的数量。肠道不仅负责消化吸收食物，还控制著免疫系统。肠道环境健康有助于增强免疫系统。

防癌蔬果汁：

材料：

乳酪200g

番茄2个，约300g，去蒂并切成易于放入搅拌机的块状

蜂蜜2汤匙

亚麻仁油2茶匙

少许盐

好处：

小林医生表示，即使是健康人士，体内癌细胞也会以每天5000个的速度生长。番茄中的茄红素是强效的抗氧化剂，能够消除癌细胞，还有其他抗氧化成分如β-胡萝卜素、维他命E和维他命C。蜂蜜，以及乳酪中的乳酸菌有助增加肠道益菌的数量，从而增强免疫系统。每天早上喝一杯，不只有助于预防感冒和流感，还能抑制癌细胞的生长。

---

