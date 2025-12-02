Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

防癌饮食｜医生推荐2款自制蔬果汁 每早喝1杯当早餐 防癌/抗衰老/稳血压

保健养生
更新时间：13:12 2025-12-02 HKT
发布时间：13:12 2025-12-02 HKT

【防癌饮品】蔬果汁是健康饮品吗？有些人担心果汁糖分高，不利血糖控制，不过有医生十分推崇饮蔬果汁的保健及抗衰老好处，是补充维他命提升免疫力的好方法。他更推介2款做法简单的蔬果汁，分别具有稳定血压和防癌的效果，非常适合作为忙碌上班族的早餐。

医生推荐2款自制蔬果汁 每早喝1杯当早餐防癌稳血压 

根据日媒《女性自身》报道，日本顺天堂大学医学部教授小林弘幸医生指，维持自主神经系统的平衡对于改善血液循环和肠道环境至关重要，这些都是维持健康的关键因素。交感神经和副交感神经在一天中交替活跃，晨间活动对于维持其节律非常重要。但老化、压力、天气等因素都会扰乱自律神经系统，使之在日间难以保持平衡。肠道与自主神经系统密切相关，吃早餐则是刺激肠道重要的程序。然而，很多人却因为忙碌或没有食欲而忽略早餐。

因此，他建议早上喝一杯蔬菜汁，由于一些营养素如维他命会在加热过程中会被破坏，榨汁饮用可以保留所有营养成分。另外，透过混合不同的食材，可以轻松摄取多元的维他命、矿物质、酵素等营养物质，从而获得预防高血压、美肌、抗衰老、减肥等健康益处。

他亦特别推介2款分别有预防高血压和防癌功效的蔬果汁，各自只需5种材料，非常适合想快速解决早餐且蔬菜摄取不足的上班族。

自制蔬果汁防癌稳血压：

预防高血压蔬果汁：

材料：

  • 低脂牛奶150ml
  • 小松菜半棵，约20g，切成3-4cm的小段
  • 蜂蜜2汤匙
  • 亚麻仁油2茶匙
  • 水 100ml

好处：

不是很多人知道原来缺钙会导致高血压，钙的缺乏会导致血管老化，使血液流动变得缓慢。低脂牛奶含有钙，可以促进血管细胞的活性。小松菜的钙含量约为菠菜的3.5倍，不只能有效预防骨质疏松，还能缓解烦躁不安，与乳制品一起饮用还能提高钙的吸收率。

小林医生大赞小松菜是非常理想的蔬果汁材料，更是每天都应该坚持食用的食物。小松菜富含的丰富维他命，包括维他命E可促进血液循环，维他命B群有助新陈代谢和缓解疲劳，β-胡萝卜素和维他命C能够保护皮肤和黏膜，增强免疫力。

小松菜还富含膳食纤维，可以调节肠道环境，搭配蜂蜜中的低聚糖和葡萄糖酸增加肠道有益菌的数量。肠道不仅负责消化吸收食物，还控制著免疫系统。肠道环境健康有助于增强免疫系统。

防癌蔬果汁：

材料：

  • 乳酪200g
  • 番茄2个，约300g，去蒂并切成易于放入搅拌机的块状
  • 蜂蜜2汤匙
  • 亚麻仁油2茶匙
  • 少许盐

好处：

小林医生表示，即使是健康人士，体内癌细胞也会以每天5000个的速度生长。番茄中的茄红素是强效的抗氧化剂，能够消除癌细胞，还有其他抗氧化成分如β-胡萝卜素、维他命E和维他命C。蜂蜜，以及乳酪中的乳酸菌有助增加肠道益菌的数量，从而增强免疫系统。每天早上喝一杯，不只有助于预防感冒和流感，还能抑制癌细胞的生长。

延伸阅读：自榨蔬果汁如饮农药？4类蔬果高危！营养师教3大榨汁安全贴士

---

相关文章：

如何4个月减6kg？专家推荐3款天然蔬果汁 这时机饮用体重不反弹

38岁女大肠癌扩散肝脏 医生教自制抗癌蔬果汁 癌细胞锐减病情10年不复发｜附详细制法

67岁教授两度患癌需切肝 喝1饮品12年来不复发 公开抗癌/护肝/排毒秘诀

高血压饮食不只减钠 盘点7种降血压碳水食物/水果 每日2杯果汁都有效

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 殉职消防员家属及同袍路祭
突发
14分钟前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
5小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
5小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
11小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
生活百科
23小时前