海俊杰太太离世｜拆解急性肝衰竭6大成因 4周内致严重肝损伤 现2大并发症最高危

1994年新秀冠军海俊杰的太太莫家慈（Effie），早前患上急性肝衰竭急需换肝治疗，惜《星岛头条》昨日独家报道她日前已不敌病魔离世。事实上，急性肝衰竭病程进展迅速，能够在4周内造成严重肝脏损伤，当中如出现2大并发症更可能直接危及生命。

海俊杰太太离世 生前患急性肝衰竭待换肝

海俊杰日前透过Instagram透露，其担任化妆师的妻子莫家慈（Effie）确诊急性肝衰竭，他向医生了解后，太太情况并不乐观，决定转往广州中山大学附属第一医院接受治疗。医院进行专业处理及全面检查后，由于太太状况严重，住院约五日后病情出现诸多未预期变化，需转入ICU进行紧急治疗。

因可能进行器官配对移植，他表示医院初步估算手术费用为50万，但除手术外仍持续产生各项医疗支出，经计算总额恐达百万以上，难以负担不断增加的医疗开销，海俊杰因此在心情徬徨下拍摄影片求助。他在Instagram发布影片后，获得多位演艺圈友人协助筹措医疗费用。

海俊杰太太患急性肝衰竭病逝：

他在文中写下：「太太嘅状况每日需要同医护团队紧密去协调同部署，所以呢段时间确实需要同屋企人守候及陪伴太太。」「再次感谢各位对呢件事嘅关注，多谢帮助过我哋嘅人，希望大家可以继续为我太太祷告，所有人都要身体健康。」但近日不幸地《星岛头条》收到独家消息指，莫家慈不敌病魔，与世长辞。

海俊杰太太离世｜拆解急性肝衰竭6大成因 4周内致严重肝损伤

根据香港中文大学肝脏护理中心资料，急性肝衰竭俗称「猛爆性肝炎」，强调过程迅急猛烈。按亚太肝病学会的定义，急性肝衰竭是指在没有肝病之下，4星期内出现严重肝损伤。因发病期短，加上肝病初期通常没有痛楚等明显症状，最多只有食欲不振、容易疲倦、恶心等反应，往往让人猝不及防。引发急性肝衰竭常见以下6大原因：

急性病毒性肝炎：甲、乙、丙、丁、戊五种肝炎病毒感染人体，都有可能急剧发作。

药物性肝炎：有些中药或西药吃多了会伤害肝脏；然而，也有因服药而随机突发造成肝损伤甚至肝衰竭的案例，即使已依剂量服药，却还是触发肝衰竭。

短时间大量喝酒，或俗称的「劈酒」。

误食发霉或有毒食物：霉菌、含有黄曲毒素等格外伤肝的物质；或者在山间采野菇进食，也容易误食毒菇，中毒而导致肝衰竭。

自身免疫性肝炎。

感染非肝脏疾病，但因为身体的整体炎症反应而「殃及池鱼」。

虽然急性肝衰竭原因众多，但病例十分罕见，只要好好防治肝炎、不乱服药、不酗酒和不乱吃东西，就无需过分忧虑肝脏会突然垮掉的。

而根据本港衞生署资料，少部分严重的急性肝炎病患者会出现肝衰竭，导致脑部功能受损，甚至死亡。大约百分之一的急性甲型或乙型肝炎病者的肝脏会出现严重发炎及肝衰竭。

海俊杰太太离世｜急性肝衰竭2大并发症最高危 换肝才能保命？

中心资料指，急性肝衰竭病发迅速、治疗困难，且容易引发致命并发症。肝脏是人体的「化工厂」，一旦丧失功能，会并发众多疾病，例如黄疸、出血、败血症、血糖异常、肾衰竭等病变，其中以肝性脑病和细菌/病毒感染最为危险。

肝性脑病 ：肝脏分解很多人体新陈代谢时产生的毒素，当肝脏衰竭，毒素会随血液流送至身体各处，若积聚在脑部，会造成神智不清、思维混乱、脑水肿、昏迷而危及性命。

：肝脏分解很多人体新陈代谢时产生的毒素，当肝脏衰竭，毒素会随血液流送至身体各处，若积聚在脑部，会造成神智不清、思维混乱、脑水肿、昏迷而危及性命。 细菌/病毒感染：肝衰竭病人的免疫力会变得非常差，若有外来细菌、病毒感染，或者本来患有的慢性疾病爆发，便难以抵御，病况迅速恶化或并发更多疾病。

现时没有专门药物治疗肝衰竭，所以万一出现急性肝衰竭，唯有维持病人生命并控制并发症，或视乎情况著手治疗肝病病因（例如施药抑制肝炎病毒），监察肝脏会否自行修复。然而，多数肝衰竭病人都要寻求肝脏移植，短期内换肝以解燃眉之急。

