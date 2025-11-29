天气转凉心血管易出事 营养师教多吃6类食物通血管 1类脂肪食物竟上榜？

随著天气转凉，血管会收缩，容易导致栓塞形成，诱发心脏病、中风等心脑血管疾病。因此，有营养师盘点6类「通血管」食物，有助血管回春，预防脑中风、心肌梗塞，当中竟然包括一类脂肪食物？

天气转凉心血管易出事 营养师教多吃6类食物通血管

气温骤降会让血管拉响健康警报，内地营养师谷传玲分析，天冷活动量大减，血管栓塞更易形成，遂随著血液流动堵塞血管，导致下游组织缺氧、缺营养，功能严重受损。然而，血栓已不再是长者专利，发病年龄正逐年下降，成为年轻人不可忽视的威胁。谷传玲解释，要预防血栓，关键在于保持血管柔软、光滑、有弹性，同时降低血液黏稠度，当中包括可多吃以下6类「通血管」食物降风险：

通血管食物｜1. 健康脂肪

推荐食物： 紫苏油、亚麻仁油（富含Omega-3脂肪酸）、橄榄油、茶油（富含Omega-9脂肪酸）

营养功效：Omega-3和Omega-9脂肪酸可抗发炎、保护血管内皮细胞，降低总胆固醇、三酸甘油酯和「坏胆固醇」水平。Omega-3脂肪酸更能提升「好胆固醇」，扮演「血管清道夫」的角色。

食用建议：每日用油量控制在25-30克，减少使用葵花籽油、大豆油等Omega-6脂肪酸含量高的油品。

通血管食物｜2. 新鲜蔬果

营养功效： 丰富的抗氧化物和抗炎成分能保护血管内皮细胞，减慢动脉粥样硬化斑块形成。

食用建议： 每日5拳头蔬菜，配合2至3拳头水果。

通血管食物｜3. 高脂肪鱼类

推荐食物： 三文鱼、鲭鱼、沙丁鱼、吞拿鱼。

营养功效： 富含DHA，能抗氧化、抗发炎，减少血小板凝集，有助减少血栓。

食用建议： 每周至少2次，每次进食巴掌大小分量。

通血管食物｜4. 富含β-葡聚糖食物

推荐食物： 燕麦、青稞（裸大麦）。

营养功效： 减少胆固醇吸收，维持正常血液胆固醇水平。

食用建议： 优先选择燕麦粒、生燕麦片，其次才是即食燕麦片。

通血管食物｜5. 大豆卵磷脂食物

推荐食物：豆浆、豆腐、腐竹、豆腐丝、豆干。

营养功效：调节胆固醇与体内脂肪沉积，清除多余的三酸甘油酯，降低血液黏稠度，预防心脑血管疾病。

通血管食物｜6. 充足水分

食用建议：女性每日最少喝1.5升水、男性1.7升水。早上起床后身体特别缺水，须补充水分。

少吃4类食物 避开血管栓塞陷阱

除了聪明选择健康食物，建立「通血管」保护网外，谷传玲指以下4类食物也要少吃，避开血管栓塞陷阱：

血管栓塞陷阱｜1. 高盐食物

食物陷阱： 高盐食物会增加高血压风险，损伤血管内皮细胞功能，增加动脉粥样硬化及血栓风险。

食用建议： 每日盐摄取不超过5克（约1啤酒瓶盖量）。

血管栓塞陷阱｜2. 饱和脂肪酸

食物陷阱： 肥肉、猪油、奶油、椰子油、棕榈油。

健康影响： 升高「坏胆固醇」水平。

血管栓塞陷阱｜3. 反式脂肪酸

食物陷阱：糕点、三合一咖啡、蛋糕。

健康影响：升高「坏胆固醇」同时降低「好胆固醇」水平。

血管栓塞陷阱｜4. 高胆固醇食物

食用建议：血脂异常者应适量控制，如隔天吃一个全蛋，选择低脂或脱脂奶制品，吃火锅时避免选吃肥牛等。

运动+戒烟双管齐下通血管

在日常生活方面，也要进行适量运动、不要吸烟，维持良好生活习惯：

适量运动：打破久坐习惯，定期活动能降低三酸甘油酯和「坏胆固醇」，提升「好胆固醇」，加速血流速度。

戒烟：香烟中的尼古丁会破坏血管内壁，降低「好胆固醇」，特别是女性吸烟者会面临更高风险。

血管栓塞恐致中风/心肌梗塞 有何常见症状？

据本港衞生署资料，当脂肪在血管内壁积聚形成一层沉积物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受损，可导致身体的主要器官缺血和缺氧，造成心肌梗塞等心脏病、高血压、脑中风等心血管疾病。

心脏病、脑血管疾病均为港人主要死因，于2022年，死亡率分别排第4及第5位。维持血管健康十分重要，若出现以下症状，不仅血管受损，更可能已引发中风、心肌梗塞等病。

中风常见症状

衞生署表示，中风患者一般会出现以下症状：

身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动

半身不遂、言语不清或失去说话能力嘴歪、眼斜

视力模糊不清、吞咽困难、头部剧痛

行动不稳或跌倒、大小便失禁、流口水，严重者更可能会昏睡，甚至死亡。

心肌梗塞常见症状

根据医管局资料，急性心肌梗塞的症状包括：

胸部疼痛或不适、有时会延伸至下颚和左臂疼痛

冒汗、呼吸困难、消化不良、头晕、心脏骤停

注意：由于心肌梗塞是一种可以危及生命的疾病，因此一旦出现症状并怀疑急性心肌梗塞，就要尽早接受治疗。



