罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖

罐头价格低廉、方便携带，而且保质期长。但因为是加工食品，所以总让人有种不健康的感觉。有营养专家却表示，某些罐头食品的营养价值可能高于新鲜食物，并列出5款家中必备罐头食品，集合了防癌、护心、改善消化等强大功效。

专家推介10元罐装超级食品

根据《Daily Mail》报导，有营养专家表示，看似不健康的罐头食品也能够在健康饮食中发挥重要的作用，在某些情况下，它们的营养价值甚至可能高于新鲜食品。以下多位营养师推介的5款适合作为家中存粮的罐头食品：

1. 罐装番茄

罐装番茄用途广泛。英国注册营养师Nichola Ludlam-Raine指，罐装番茄的营养价值甚至比新鲜的更高。除了富含维他命C，可以算作每日5份蔬果中的其中1份，罐装番茄的茄红素含量比新鲜番茄更高。茄红素是一种强效抗氧化剂，与降低前列腺癌、肺癌、胃癌等慢性疾病的风险有关，同时对心血管也有保护作用。茄红素是番茄呈现标志性红色的原因。在煮熟后，这种抗氧化剂的功效会更强，因此，经过高温加工保存的罐装番茄更胜一筹。她也建议在熬汤或炖菜时加入番茄，以增加茄红素的含量。

另外，饮用番茄汁也有助于运动后肌肉恢复。一项希腊研究指，运动员在剧烈运动后饮用番茄汁，比起能量饮品，肌肉恢复得较快，血液中的发炎指标也更低。

2. 罐装鲭鱼

营养师Emma Shafqat指，罐装鱼是钙的绝佳来源，尤其是对于不太吃乳制品的人来说。她建议选择沙甸鱼、鲭鱼等小型鱼，其鱼刺细小，方便食用。罐装沙甸鱼富含Omega-3脂肪酸，对大脑、心脏和细胞健康都至关重要，但人体无法自行合成。

她补充道，罐装吞拿鱼虽然是低脂蛋白质的优质来源，但与其他罐装鱼相比，并不具备同样的益处，因为其中的Omega-3脂肪酸往往已被提取出来用于保健品中。

3. 罐装鹰嘴豆

有研究表明，每天吃一罐鹰嘴豆可能是降低胆固醇的关键。高胆固醇是心脏病和中风的主要原因之一。美国科学家的新研究发现，将罐装鹰嘴豆加入日常饮食3个月，原本较高的有害脂肪水平降至正常范围。

鹰嘴豆富含纤维、铁、叶酸、维他命C等营养物质，半杯就含有近20克蛋白质，不仅有益心脏健康，还有助于管理体重、控制血糖和改善消化。

Emma Shafqat提到，自己喜欢把鹰嘴豆搅碎加入酱汁里，以额外补充铁质，而且吃的时候根本感觉不到它们的存在。另外，白芸豆的效果相近，且同样富含膳食纤维。

4. 罐装扁豆

Emma Shafqat指，扁豆同样是优质的植物性蛋白质来源，同时也富含纤维、铁、叶酸、镁和钾。一杯就含有高达18克的蛋白质和16克的纤维，而且研究表明，它还能促进肠道益生菌的生长。罐装扁豆毋需像新鲜扁豆般需要隔夜泡发，特别方便。

一顿米饭配扁豆就能提供每日所需的所有氨基酸，也可以加到沙律中或作为配菜。她补充说，黑扁豆尤其好，其蛋白质和纤维含量比红扁豆或棕扁豆更高。

5. 罐装水果

营养师 Nichola Ludham-Raine 认为，任何种类的罐头水果都非常适合加入乳酪作为早餐或健康甜点。她指，80克的罐头水果可以算作每日5份水果中的1份，罐装菠萝、桃、橘子或梨都可以。

虽然蔬果在罐装过程中会损失维他命C，但对骨骼、皮肤和眼睛健康至关重要的维他命A和E，实际上在罐装过程中保存得很好。她补充指，一定要买果汁浸泡的罐头水果，而非糖浆浸泡的，避免摄取额外的糖分，并且在食用时应把大部分汁水倒掉。

资料来源：《Daily Mail》

