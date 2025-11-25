94岁传奇超模公开4大长寿秘诀 每早必喝1饮品 促进代谢/抗衰老

【长寿秘诀/长寿饮食/抗衰老】不少女生都想优雅地老去，但有甚么抗老逆龄秘诀呢？有医生分析了94岁传奇超模Carmen Dell'Orefice的长寿抗老习惯，这位传奇模特女王自15岁登上时尚杂志封面后，至今仍活跃于时尚圈，到底日常她有甚么养生长寿习惯，可以优雅老去至今？

94岁传奇超模优雅老去 公开4大长寿秘诀

家医科医生李思贤早前在个人Facebook分享传奇超模Carmen Dell'Orefice的长寿抗衰老秘诀，并非靠昂贵医美，而是日常生活中累积出的健康哲学。

长寿秘诀｜1. 正向心态 不抗拒变老

Carmen不抗拒变老、接纳每个阶段的自己，也不避讳谈论年龄。李医生分析这种正向心理，让她得以在面对人生起伏时保持平衡，这有效降低「细胞老化元凶」压力荷尔蒙（皮质醇）与慢性发炎反应。

长寿秘诀｜2. 不压抑食欲的饮食哲学

Carmen的饮食之道在于「顺应身体」而非严格控制食欲，她认为「节制比压抑更重要」，与其完全戒断，不如控制好份量，更可维持心理愉悦。日常餐单如下：

早餐 吃一份含益生菌的乳酪，维持肠道健康 主食 以蔬果为主，偶尔摄取鱼类，以植物性饮食为主

摄取优质、营养丰富的蛋白质，与全球长寿地区的饮食模式不谋而合 零食 不抗拒甜食，常吃雪糕

长寿秘诀｜3. 慢性补水法 维持细胞年轻

Carmen的补水习惯贯彻一整天，她每早起床会先喝一杯温柠檬水（约250–300ml），启动身体代谢，维持活力。她是一名典型的「慢性补水者」，其方法如下：

随身带水樽：运动或工作中，水樽也不离身。

小口慢饮：定时补充水分，从不等到口渴才喝水。

这种持续补水的习惯，能确保细胞处于水合状态，促进血液循环与代谢，是许多长寿者的共通点。

长寿秘诀｜4. 规律运动、作息与性生活

Carmen运动哲学是「让身体动起来，但不要逼太紧」。她的每日必做运动包括：

散步30分钟

柔软伸展

室内单车

这套运动组合能有效维持关节灵活及基础肌力、稳定自主神经系统，是适合高龄者的运动强度。生活习惯方面，Carmen不吸烟、不酗酒，确保睡眠充足规律，她视「健康性生活」为平衡的一部分，能促进催产素与内啡肽分泌，带来深度放松与幸福感。

资料来源：家医科医生李思贤、Carmen Dell'Orefice Facebook专页

