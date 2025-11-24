27款「健康」食物藏伤身陷阱 吃过量恐致心脏病/癌症 吞拿鱼1原因上榜！

不少人一日三餐自问吃得健康，却可能在无意间已经踩中饮食地雷。有营养师特别列出27种看似「健康」的食物，原来暗藏伤身减寿陷阱，这些食物可能致癌、引发糖尿病，或导致其他健康问题，连普遍被认为营养价值高的鸡蛋竟也名列其中。

27款「健康」食物藏伤身陷阱 吃过量恐致心脏病/癌症

据日媒《女性セブンプラス》报道，注册营养师望月理恵子指出，许多人为了追求长寿健康或体态管理，常摄取各种被标榜为「健康」的食品。然而她提出警示，实际上以下27款广受推崇的健康食物可能正在无形中缩短人们的寿命，不一定适合所有人经常吃，部分更可能增加患癌和糖尿病风险：

哪些「健康」食物暗藏健康陷阱？

1.吞拿鱼

作为富含DHA与EPA的优质蛋白质来源，但因生物累积效应含有较高浓度甲基汞，若过量摄取可能引发神经发育障碍、认知功能衰退并提升心血管疾病风险。

2.动物肝脏

虽富含铁质等多种营养素，但过度摄取肝脏中的维他命A与铜可能导致中毒，例如呕吐与视力受损，建议每周只食用一次。

3.鸡蛋

含有几乎除维他命C与膳食纤维外所有必需营养素，是能轻松补充蛋白质的食物。但因其含有较高胆固醇与甾醇成分，血脂异常者应控制每日摄取量一个为宜。

4.糙米

富含维他命、矿物质与膳食纤维，能有效稳定血糖波动。然而肠胃功能较弱者可能难以消化和吸收其中的营养，从而导致胃痛。

5.乳制品

作为钙质优质来源有助预防骨质疏松，但过量摄取可能增加动脉硬化风险，停经后女性过度补钙更会提高心脏病发生机率。

6.泡菜

发酵食品中的乳酸菌对肠道健康有益，但不选择经过乳酸菌发酵的传统泡菜，仅以辣椒和调味料腌制的腌渍菜，可能对健康带来影响。

7.椰菜

具有增强免疫力与保护胃肠黏膜的功效，但其活性成分对热敏感，经烹煮后的椰菜会丧失预期的保健效果。

8.海藻类

富含膳食纤维与矿物质，但因含碘量高，过量摄取却可能反而会增加甲状腺癌的发生风险。

9.菠菜

菠菜的植物性铁质吸收率较低，相较之下建议选择动物性血红素铁，例如鱼类血液，在预防贫血方面效果较为有效。

10.石榴

富含植物雌激素，有助缓解更年期不适。但需注意有调查指出，石榴汁与萃取片剂通常不含雌激素成分。

11.十字花科蔬菜

例如西兰花、绍菜，能降低癌症与心脏病风险，但其中含有的硫氰酸盐会抑制碘吸收，过量食用可能导致甲状腺功能低下。

12.坚果

坚果热量密度高，例如每4克核桃即含27kcal，过度摄取易引发肥胖，反而增加心血管疾病风险。

13.无麸质食品

对于未罹患乳糜泻或麸质不耐症的人群而言，刻意选择无麸质饮食反而可能导致维他命、矿物质与膳食纤维摄取不足，进而破坏营养均衡状态，但尚不至于对健康造成立即危害。若健康人士开始全面采用无麸质食品，需注意营养替代补充。

14.大豆制品

虽为优质蛋白质来源，但需注意加工程度越高的大豆产品，往往含有更高浓度的盐、糖分、食品添加物及填充剂。

15.肉桂

虽然富含抗氧化成分，但若过量摄取会强烈刺激酵素活性，进而削弱或增强药物疗效，引发预期外的副作用。服用任何药物期间均需谨慎控制肉桂摄取量。

16.醋

醋具有降低胆固醇功效，而含有的醋酸菌能激活免疫系统运作，但需注意清澈的醋液通常不含醋酸菌，仅混浊未过滤的醋才保留这些活性菌种。

17.水

每日饮用2公升水能发挥排毒效益，若透过三餐时补充水分，约可摄取1.5至2公升液体总量。但若强制过量饮水，可能导致血液稀释引发低钠血症、水肿与畏寒等不适反应。

18.甘酒

虽营养丰富被誉为可饮用的点滴液，但需注意甜味甘酒含糖量偏高，可能增加糖尿病风险。建议选择无额外添加糖分的米曲发酵版本。

19.口服补液溶液

当户外活动大量排汗时可适量补充，但若处于室内环境则不建议常规饮用，因其含有的糖分与盐分将加速体液吸收负荷。

20.红酒

少量饮酒者的死亡率可能低于完全禁酒者，但世界卫生组织最新指出，不论酒类或即使微量摄取酒精，仍会提升癌症发生风险。特别值得注意的是，统计数据显示，约16.4%的乳癌病例与饮酒行为存在直接关联性。

21.咖啡

富含抗氧化物质能降低糖尿病与肝病发生率，但每杯约含80毫克咖啡因，每日摄取总量若超过400毫克安全标准，可能对神经系统造成负担，引发失眠、压力、胃痉挛、心悸等。

22.DHA

摄取DHA能降低血液中中性脂肪浓度，有助预防动脉硬化。但研究显示，每日摄取超过1克，会使心房颤动发生率提升13%，中风风险增加5%。

23.高蛋白补充品

高蛋白补充品是经过优化消化吸收率的蛋白质浓缩体，摄入后会瞬间被人体吸收，对身体造成负荷。此外，若长期持续摄取超过每公斤体重1.5克/日的蛋白质量，可能导致肾脏负担加重。常见的蛋白饮品每100毫升通常含有约10克蛋白质，建议每日饮用总量不应超过500毫升。

24.维他命D

虽然能促进钙质吸收并有助维持骨骼健康，然而有研究发现，对健康成年人而言服用维他命D补充剂并未显现有效预防骨折的效果。

25.姜黄

日常饮食中适量使用可支持肝脏机能，但若以补充剂形式摄取，因含铁量较高反而可能增加肝脏代谢负担，甚至引发肝损伤。

26.圣约翰草

虽然能改善失眠与更年期不适的功效，有研究证实，它对忧郁症治疗具疗效，但可能降低其他药物效果或引发严重并发症，服用其他药物者需确认是否可以同时服用。

27.复合维他命

虽然可缓解疲劳与增强免疫力，但研究发现，服用保健补充品的女性比未服用者具有更高的早逝风险。

资料来源：《女性セブンプラス》

延伸阅读：营养师推介12种健康早餐食物 防癌/糖尿病/心脏病 咖啡/乳酪选哪种最好？

---

相关文章：

3种健康食物降胆固醇效果差！燕麦功效低？这种保健品也上榜？

很多人都怕吃的「10大健康食物」芫荽超有营养？1种菜很苦但防癌？

8类「健康」食物越吃越伤身？恐致糖尿病心血管病 牛油果1原因上榜

33位营养师票选5大健康食材 第1名击败鸡蛋、西兰花 防高血压/稳血糖