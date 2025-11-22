小雪节气2025︱气温下降易高血压 中医推荐必吃必吃8款补身御寒食材 温肺润肠补脾胃

【小雪节气2025】今日（11月22日）是二十四节气中的「小雪」。注册中医师叶扬舟接受《星岛头条》访问指出，冬季气温下降易引发忧郁及高血压，她推介8款补身御寒食材及3款滋养脾肺的汤水，又分享初冬的日常保暖防寒原则，如何晒背最有效？

小雪节气2025︱气温下降易高血压 中医推荐必吃8款补身御寒食材

叶扬舟医师表示，「小雪」是冬季的第二个节气，约在11月22日或23日。之所以称为「小雪」，并非指少量的降雪量，而是反映气候变化的趋势。此时北方冷空气势力增强，气温明显下降，空气中的水汽在低温下开始凝结，但量还不大。小雪三候的「一候虹藏不见」、「二候天气上升，地气下降」，以及「三候闭塞而成冬」，描述了此时的气候变化，从不再出现彩虹，到天气阳气上升、地气阴气下降，最终万物闭塞，进入冬季。

小雪期间天气特点与变化：

气温下降，寒中带燥：天气转冷，但降水量少，空气湿度低，呈现「寒燥」的特性。

昼短夜长：阳气潜藏，阴气渐盛，日照时间持续缩短。

万物闭藏：许多动物开始冬眠，植物进入休眠状态，为来年春天做准备。

小雪养生原则及常见不适：

叶医师指，小雪养生原则在于「御寒保暖，滋阴润燥，养精蓄锐，保持心情愉悦」。而肾、心和肺都是容易出现不适的脏腑：

肾：中医认为冬气通于肾，寒气易伤肾阳，可能导致腰膝酸软、畏寒怕冷、夜尿频多。

心：冬季阳气内藏，气血循环趋缓，加上日照时间减少，容易影响心情，导致情绪低落、郁闷，所谓「季节性忧郁」与心脏功能息息相关。冬天气温下降，容易引起血管收缩，导致血压上升，高血压患者也需注意控制盐分摄取量，同时做好保暖工作。

肺：干冷的空气容易损伤肺阴，引发喉咙干痒、咳嗽、皮肤干燥等问题。

小雪节气应如何进补？叶医师提醒，进补原则应以平补为主，不宜大温大热。重点在于透过生活细节和饮食「滋阴补肾」，为身体打下基础，而非立即进行猛烈进补。以下是适合在小雪时期进补的体质：

气虚体质：容易精神疲乏、四肢倦怠、少气懒言者，可健脾益气，适量饮用参茶或者煲四神汤等。

阳虚体质：平时怕冷、手脚冰凉、精神不济者，可适度温补，例如饮姜茶、肉桂茶和热红茶等。

阴虚体质：容易口干舌燥、皮肤干燥、大便干硬者，可滋阴润燥，多吃雪耳、饮杏仁露等。

叶扬舟医师建议，在小雪时期可吃一些润燥的食物，帮助滋补肺肾。

小雪养生食材︱1. 黑芝麻

性味：甘，平

功效：补肝肾，益精血，润肠燥。

小雪养生食材︱2. 核桃

性味：甘，温

功效：补肾固精，温肺定喘，润肠通便。

小雪养生食材︱3. 白萝卜

性味：辛、甘，凉

功效：下气消食，化痰清热，适合冬天吃多积食时。

小雪养生食材︱4. 山药

性味：甘，平

功效：补脾养肺，固肾益精，性质平和，适合各种体质。

小雪养生食材︱5. 黑木耳

性味：甘，平

功效：滋阴润肺，养血驻颜，还能帮助清除体内废物。

小雪养生食材︱6. 南瓜

性味：甘，温

功效：补中益气，温暖脾胃，富含维他命A，保护黏膜。

小雪养生食材︱7. 枸杞

性味：甘，平

功效：滋补肝肾，益精明目，是平补的佳品。

小雪养生食材︱8. 牛肉

性味：甘，平

功效：补脾胃，益气血，强筋骨，提供优质蛋白质御寒。

叶医师推荐3款适合在小雪时期饮用的补汤：

小雪进补汤水︱1. 何首乌黑豆乌鸡汤

材料：何首乌20g、黑豆50g、新鲜山药100g、乌鸡1只、生姜3片。

做法：将何首乌及黑豆放在室温水中浸泡1小时以上，与切好的山药及乌鸡、生姜共同熬煮3小时后加入适量调味即可食用。

食材/汤水功效：何首乌补肾润肠，黑豆补肾利水，山药补脾肺肾，生姜驱散风寒，全汤能养肾填精，适合大部分冬季容易感冒、鼻敏感发作的人。

小雪进补汤水︱2. 核桃芡实猪腰汤

材料：核桃30g、枸杞15g、芡实15g、猪腰1对、生姜3片。

做法：核桃及芡实放在室温水中浸泡2小时以上，后加入姜片炖煮1小时后加入切好的猪腰及枸杞再煮5分钟后即可，也可以加入适量麻油增添风味。

食材/汤水功效：猪腰以形补形，核桃温肾补脑，枸杞滋补肝肾，芡实益肾固精。此汤平补而不燥，适合大多数人作为冬季补身汤水。

小雪进补汤水︱3. 当归枸杞瘦肉汤

材料：当归15g、枸杞15g、桂圆10g、红枣5颗、瘦肉200g。

做法：瘦肉炖煮2小时后加入当归、桂圆、红枣再炖1小时，最后5-10分钟加入枸杞。

食材/汤水功效：当归、桂圆补血养血，枸杞滋补肝肾，红枣健脾生津。适合因秋冬天气转变而睡眠质素欠佳、常觉疲劳的人。

叶扬舟医师提醒，在小雪时期应少吃以下4类食物，以免加剧内燥症状及引致脾胃损伤。

生冷食物（如生鱼片、冰饮）：易损伤脾胃阳气，容易导致胃口变差、消化不良、腹泻。

油炸烧烤类：性质燥热，在本就干燥的季节容易加重身体燥性，导致口干、便秘或口舌生疮等上火表现。

过度辛辣（如辣椒、花椒、胡椒）：少量可通阳气，但过量会耗伤阴液，加剧内燥。

黏硬难消化的食物：冬季人体消化机能较弱，这类食物会增加肠胃负担。

叶医师列出小雪期间的保暖要点：

重点部位：保护好头部（戴帽）、颈部（颈巾）、腹部（发热贴）和脚部（厚袜、中长袜），因为这些地方最容易受寒邪侵袭。

层次穿著：采用「洋葱式穿搭法」，方便根据室内外温差调整衣物，预防因温差导致的感冒或呼吸道不适。

热水泡脚：每晚用约40°C的热水泡脚15-20分钟，水中可加入艾叶，加强温经散寒之效。

她又提到，晒背是补充阳气的天然方法，透过背部的足太阳膀胱经及督脉吸收阳气，增强身体免疫力，特别适合以下2类人士。

阳虚体质：平时特别怕冷、容易手脚冰冷、精神不振者。

情绪低落者：有助于改善因为日照时间减低而发作的「季节性忧郁症」。

晒背可选择上午10点前或下午2点后，阳光和煦时（避免日照过猛之时）进行，背对太阳晒20-30分钟。注意穿著合适衣物，避免风口，晒后要亦要适度补充水分。

叶医师提醒，总括而言，小雪的养生核心在于顺应自然界「闭藏」的规律，通过饮食、起居和情志的调节，为身体储备足够的能量，安然过冬。

