小雪节气2025︱气温下降易高血压 中医推荐必吃必吃8款补身御寒食材 温肺润肠补脾胃
发布时间：07:05 2025-11-22 HKT
【小雪节气2025】今日（11月22日）是二十四节气中的「小雪」。注册中医师叶扬舟接受《星岛头条》访问指出，冬季气温下降易引发忧郁及高血压，她推介8款补身御寒食材及3款滋养脾肺的汤水，又分享初冬的日常保暖防寒原则，如何晒背最有效？
小雪节气2025︱气温下降易高血压 中医推荐必吃8款补身御寒食材
小雪节气2025︱天气有何特点和变化？
叶扬舟医师表示，「小雪」是冬季的第二个节气，约在11月22日或23日。之所以称为「小雪」，并非指少量的降雪量，而是反映气候变化的趋势。此时北方冷空气势力增强，气温明显下降，空气中的水汽在低温下开始凝结，但量还不大。小雪三候的「一候虹藏不见」、「二候天气上升，地气下降」，以及「三候闭塞而成冬」，描述了此时的气候变化，从不再出现彩虹，到天气阳气上升、地气阴气下降，最终万物闭塞，进入冬季。
小雪期间天气特点与变化：
- 气温下降，寒中带燥：天气转冷，但降水量少，空气湿度低，呈现「寒燥」的特性。
- 昼短夜长：阳气潜藏，阴气渐盛，日照时间持续缩短。
- 万物闭藏：许多动物开始冬眠，植物进入休眠状态，为来年春天做准备。
小雪养生原则及常见不适：
叶医师指，小雪养生原则在于「御寒保暖，滋阴润燥，养精蓄锐，保持心情愉悦」。而肾、心和肺都是容易出现不适的脏腑：
- 肾：中医认为冬气通于肾，寒气易伤肾阳，可能导致腰膝酸软、畏寒怕冷、夜尿频多。
- 心：冬季阳气内藏，气血循环趋缓，加上日照时间减少，容易影响心情，导致情绪低落、郁闷，所谓「季节性忧郁」与心脏功能息息相关。冬天气温下降，容易引起血管收缩，导致血压上升，高血压患者也需注意控制盐分摄取量，同时做好保暖工作。
- 肺：干冷的空气容易损伤肺阴，引发喉咙干痒、咳嗽、皮肤干燥等问题。
小雪节气2025︱有何进补原则？3种体质宜这样吃
小雪节气应如何进补？叶医师提醒，进补原则应以平补为主，不宜大温大热。重点在于透过生活细节和饮食「滋阴补肾」，为身体打下基础，而非立即进行猛烈进补。以下是适合在小雪时期进补的体质：
- 气虚体质：容易精神疲乏、四肢倦怠、少气懒言者，可健脾益气，适量饮用参茶或者煲四神汤等。
- 阳虚体质：平时怕冷、手脚冰凉、精神不济者，可适度温补，例如饮姜茶、肉桂茶和热红茶等。
- 阴虚体质：容易口干舌燥、皮肤干燥、大便干硬者，可滋阴润燥，多吃雪耳、饮杏仁露等。
小雪节气2025︱推介8种养生润燥食材
叶扬舟医师建议，在小雪时期可吃一些润燥的食物，帮助滋补肺肾。
小雪养生食材︱1. 黑芝麻
- 性味：甘，平
- 功效：补肝肾，益精血，润肠燥。
小雪养生食材︱2. 核桃
- 性味：甘，温
- 功效：补肾固精，温肺定喘，润肠通便。
小雪养生食材︱3. 白萝卜
- 性味：辛、甘，凉
- 功效：下气消食，化痰清热，适合冬天吃多积食时。
小雪养生食材︱4. 山药
- 性味：甘，平
- 功效：补脾养肺，固肾益精，性质平和，适合各种体质。
小雪养生食材︱5. 黑木耳
- 性味：甘，平
- 功效：滋阴润肺，养血驻颜，还能帮助清除体内废物。
小雪养生食材︱6. 南瓜
- 性味：甘，温
- 功效：补中益气，温暖脾胃，富含维他命A，保护黏膜。
小雪养生食材︱7. 枸杞
- 性味：甘，平
- 功效：滋补肝肾，益精明目，是平补的佳品。
小雪养生食材︱8. 牛肉
- 性味：甘，平
- 功效：补脾胃，益气血，强筋骨，提供优质蛋白质御寒。
小雪节气2025︱推介3款滋润汤水 改善疲倦防感冒
叶医师推荐3款适合在小雪时期饮用的补汤：
小雪进补汤水︱1. 何首乌黑豆乌鸡汤
- 材料：何首乌20g、黑豆50g、新鲜山药100g、乌鸡1只、生姜3片。
- 做法：将何首乌及黑豆放在室温水中浸泡1小时以上，与切好的山药及乌鸡、生姜共同熬煮3小时后加入适量调味即可食用。
- 食材/汤水功效：何首乌补肾润肠，黑豆补肾利水，山药补脾肺肾，生姜驱散风寒，全汤能养肾填精，适合大部分冬季容易感冒、鼻敏感发作的人。
小雪进补汤水︱2. 核桃芡实猪腰汤
- 材料：核桃30g、枸杞15g、芡实15g、猪腰1对、生姜3片。
- 做法：核桃及芡实放在室温水中浸泡2小时以上，后加入姜片炖煮1小时后加入切好的猪腰及枸杞再煮5分钟后即可，也可以加入适量麻油增添风味。
- 食材/汤水功效：猪腰以形补形，核桃温肾补脑，枸杞滋补肝肾，芡实益肾固精。此汤平补而不燥，适合大多数人作为冬季补身汤水。
小雪进补汤水︱3. 当归枸杞瘦肉汤
- 材料：当归15g、枸杞15g、桂圆10g、红枣5颗、瘦肉200g。
- 做法：瘦肉炖煮2小时后加入当归、桂圆、红枣再炖1小时，最后5-10分钟加入枸杞。
- 食材/汤水功效：当归、桂圆补血养血，枸杞滋补肝肾，红枣健脾生津。适合因秋冬天气转变而睡眠质素欠佳、常觉疲劳的人。
小雪节气2025︱4类食物宜少吃 易损消化致便秘
叶扬舟医师提醒，在小雪时期应少吃以下4类食物，以免加剧内燥症状及引致脾胃损伤。
- 生冷食物（如生鱼片、冰饮）：易损伤脾胃阳气，容易导致胃口变差、消化不良、腹泻。
- 油炸烧烤类：性质燥热，在本就干燥的季节容易加重身体燥性，导致口干、便秘或口舌生疮等上火表现。
- 过度辛辣（如辣椒、花椒、胡椒）：少量可通阳气，但过量会耗伤阴液，加剧内燥。
- 黏硬难消化的食物：冬季人体消化机能较弱，这类食物会增加肠胃负担。
小雪节气2025︱解构保暖防寒原则 哪些人适合晒背？
叶医师列出小雪期间的保暖要点：
- 重点部位：保护好头部（戴帽）、颈部（颈巾）、腹部（发热贴）和脚部（厚袜、中长袜），因为这些地方最容易受寒邪侵袭。
- 层次穿著：采用「洋葱式穿搭法」，方便根据室内外温差调整衣物，预防因温差导致的感冒或呼吸道不适。
- 热水泡脚：每晚用约40°C的热水泡脚15-20分钟，水中可加入艾叶，加强温经散寒之效。
她又提到，晒背是补充阳气的天然方法，透过背部的足太阳膀胱经及督脉吸收阳气，增强身体免疫力，特别适合以下2类人士。
- 阳虚体质：平时特别怕冷、容易手脚冰冷、精神不振者。
- 情绪低落者：有助于改善因为日照时间减低而发作的「季节性忧郁症」。
晒背可选择上午10点前或下午2点后，阳光和煦时（避免日照过猛之时）进行，背对太阳晒20-30分钟。注意穿著合适衣物，避免风口，晒后要亦要适度补充水分。
叶医师提醒，总括而言，小雪的养生核心在于顺应自然界「闭藏」的规律，通过饮食、起居和情志的调节，为身体储备足够的能量，安然过冬。
