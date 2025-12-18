心悸翳闷按手1部位可救命？中医教2招护心按摩 活血化瘀稳定情绪

心肌梗塞不只有即时生命危险，心肌一旦缺血坏死更会引发中风、各种器官衰竭等并发症。中医师分享2招护心按摩，分别有效活血化瘀、除心火。当出现急性心脏危机时，可以刮手上特定部位急救，在关键时刻保护心脏，纾缓翳闷不适。

心悸翳闷按手1部位可救命？中医教护心按摩活血化瘀

中医师吴宏干在《健康2.0》节目中提到，人体手臂有一条名为「心包经」的经络，中医理论认为「心包经代心受邪」，意思是心包能代替心脏承受外来伤害，而刺激「心包经」具有活血化瘀、补心气之功效。因此当患者发生急性心肌梗塞，出现心悸、胸闷时，在就医途中如果患者还清醒时，可透过刮患者的「心包经」保护心脏，减轻损伤。

做法：

使用手指或刮痧板加上按摩油，从手肘肘窝的曲泽穴一直往下刮，经间使穴、大陵穴、劳宫穴，直至中指尖的中冲穴，刮至皮肤呈粉红色即可。

此举除了有急救作用，平时早晚各按5分钟，也可以作为日常的心脏保养，以预防心肌梗塞。

按摩心经缓和情绪去心火

情绪也会影响心脏，特别是怒气。吴宏干医师建议按摩另一条经络「心经」：包括少海、灵道、神门、少府和少冲穴，有助缓和情绪，调养心神，改善心火和肝火。早晚各5分钟，从肘窝内侧，顺著手臂内侧往下刮，一直到尾指尖，帮助养心安神，避免情绪伤及心肝。

心肌梗塞症状/并发症 不只是胸痛

根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）普遍称为「心脏病发」，通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

