儿童湿疹｜11岁男童四肢关节爆湿疹 揭因1饮食习惯惹祸 中医解构成因

都市人外食多，小心令湿疹大爆发。注册中医师欧嘉慧向《星岛头条》分享湿疹病例指，一名11岁男童近数月因经常进食外卖，导致湿疹急性发作及反复肠胃炎，遂寻求中医治疗。经过中药治疗1个月后，皮肤逐渐愈合，肠胃症状改善。

11岁男童关节红肿渗黄水 经常肠胃炎

该男童母亲诉儿子湿疹急性发作3个月，主要集中在双侧肘、膝关节，皮肤破溃糜烂及渗黄液，伴剧烈瘙痒。另见左侧颈项红斑，夜间瘙痒剧烈，现暂靠外用药膏控制，惟皮损情况未能有效控制。同时，男童亦多次出现肠胃不适，如胃口差、容易反胃作呕，甚或呕吐食物残渣、腹痛及腹泻等。

男童湿疹治疗前后对比：

油腻炸物吃太多 吃出湿疹

欧医师问及男童发病前有否突然改变的生活习惯，其母表示近数月经常进食外卖，如辛辣油腻煎炸等食物。另外其母扶著拐杖步进诊室，一问之下发现原来是3月前意外「拗柴」致骨折，近月需靠拐杖辅助走路。因脚患不便煮饭，才致近月家里以外食为主。

湿疹集中四肢弯曲处 「四弯风」如何治理？

欧嘉慧医师指，肘膝关节湿疹，多见于儿童，中医亦称为「四弯风」，好发于四肢弯曲处，如肘窝、腘窝。《外科大成》曰：「四弯风，生于腿弯脚弯，一月一发，痒不可忍，形如风癣，挠破成疮。」

她认为，此例与饮食失节有密切关系。过量进食肥甘厚味助湿生热，影响脾胃运化。长远而言，脾虚湿盛、湿热内蕴，与皮肤卫外功能失调均导致湿疹反复发作。

处方以清热祛湿，调和脾胃，外用自备的消炎止痒药膏以减轻炎症及修复皮肤受损屏障，达到内外兼治之效。此外，改善饮食习惯对于促进皮疹愈合并预防复发尤为重要。经综合治疗一个月后，患者湿疹显著减轻，肘关节皮肤逐步愈合，肠胃症状亦明显改善。

欧医师指，此病例反映了儿童因饮食习惯不良导致急性湿疹及肠胃不适的情况，透过内服中药及外用治疗，患者恢复良好。她又提醒，患湿疹的儿童切记忌口，避免进食「发物」。

湿疹伤口护理4大贴士

欧嘉慧医师分享4招护理湿疹伤口，帮助愈合，预防感染或出现疤痕：

避免搔抓：搔抓容易导致皮损破溃，增加感染风险。

冷敷止痒：冷敷有助血管收缩，减轻炎症反应，以缓解痒感。

敷料覆盖：若伤口有渗液，可使用亲水性人工皮敷料，或用干净纱块轻轻覆盖，有助伤口愈合并预防疤痕。

即时就医：若伤口出现渗出、流脓或金黄色痂皮等，务必立即就医，并遵从医生指示使用药物或进行伤口护理。

---

