防癌必吃3类甜点 吃这种防5大癌症 患癌风险降40%

【防癌食物】常吃甜食会致肥，超重或肥胖则会致癌，因此普遍觉得吃甜食对身体有坏处，但原来有些甜食有抗癌功效的！日本有名医推荐了3种有助防癌的甜食，满足口腹之欲时也可保护身体。其中1种糖更有助防胃癌/乳癌，每日吃1次更可将患癌风险降4成？

防癌必吃3类甜点 吃这种防5大癌症

据日媒《周刊女性PRIME》报道，日本癌症名医、帝京大学福冈医疗技术学部教授佐藤典宏指，摄取太多高糖甜食，会增加肥胖、代谢症候群、糖尿病以及癌症的风险；但原来想维持健康，不一定要戒甩甜食，有研究指以下3种甜食有助降低癌症风险：

甚么甜食有助防癌？

防癌甜食｜1. 黑糖防胃癌/乳癌

日本鹿儿岛奄美大岛的居民会在下午茶时段一边喝绿茶、一边吃黑糖。日本一项研究针对奄美大岛超过5,000位居民为研究对象，进行了长达10年以上的追踪调查。研究团队分析奄美大岛居民的饮食后发现，每日食用1次以上黑糖的人，比起不常吃的人，整体患癌风险降低了约40％；其中男女的胃癌风险皆显著降低，女性则减低了乳癌风险。

为甚么黑糖可防癌，白糖等精制糖却会增加癌症风险？佐藤教授指，具体防癌的机制不明，但黑糖含「糖蜜」，这类糖类保留了原料植物中的矿物质与多酚（Polyphenols），而这些成分有机会发挥了保护作用。因此与精制糖相比，黑糖对身体更有益。对于爱吃甜食的人来说，黑糖或是一个理想选择。

防癌甜食｜2. 黑朱古力防高血压/中风

不习惯黑糖口味的人，还有另一个好选择。根据芬兰一项针对超过2.7万名男性的大型研究指，每日平均摄取约12g朱古力的人群，其癌症死亡风险比完全不吃的人低12%。

佐藤教授指，朱古力的原料可可富含多酚，特别是高纯度的黑朱古力（Dark Chocolate），其多酚含量甚至超过红酒与咖啡；多酚具有抗氧化与抗炎作用，有助预防动脉硬化、高血压与中风。有些人担心朱古力会升高血糖，但可选择无糖黑朱古力，几乎不影响血糖，是理想的甜食。

防癌甜食｜3. 「超级水果」巴西苺

吃水果可防癌？一项针对日本人的研究发现，比起几乎不吃水果者，每周至少吃1次水果的人，患胃癌机率约低30%。至于哪种水果最有效？虽然目前尚未证实有「吃这一种就能防癌」的特定水果，但有「超级水果」在动物实验中已展现显著效果。

佐藤教授推介巴西莓（Acai berry），它含有丰富的花青素与多酚，具有抗氧化、抗炎、抑制肿瘤血管新生等作用，有效抑制癌症。巴西莓的多酚含量是可可的4.5倍、蓝莓的18倍，同时富含铁质、膳食纤维、钙与维他命C，是极佳的「超级水果」。建议平日习惯吃乳酪或果昔/沙冰的人士，可以试著将巴西莓加入同吃。

资料来源：《周刊女性PRIME》

延伸阅读：癌症名医揭3类早餐易致癌 这种肉吃2块易中招？常喝这饮品患大肠癌率高60%！

