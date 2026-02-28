蜜粉推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 5款获A级 可修饰毛孔/持久度高！

【蜜粉推介】蜜粉是遮盖毛孔和防止脱妆的必备化妆品。日本杂志《LDK》测试市面10款蜜粉，当中包括「Sofina」、「LANEIGE」及「wakemake」等热门品牌，全面对比各款产品的妆感、持久度和使用感，最终有5款产品获A级。

日本《LDK》评测10款蜜粉 5款获A级

《LDK》于2025年公布10款蜜粉的测试结果，其中3大评分标准如下：

妆感 ：化妆师会根据产品修饰毛孔和美化皮肤的能力、以及粉末品质和使用后的皮肤质地来评判其效果。

：化妆师会根据产品修饰毛孔和美化皮肤的能力、以及粉末品质和使用后的皮肤质地来评判其效果。 持久度 ：我们将蜜粉涂抹在易溶的粉底液上，然后涂抹人工油脂并进行蒸气测试，以测试其持久度。

：我们将蜜粉涂抹在易溶的粉底液上，然后涂抹人工油脂并进行蒸气测试，以测试其持久度。 使用感：监测员对容器的易用性进行评分，包括打开及取粉的难易程度以及配件的易用性。

《LDK》指，整体评分著重于妆效，尤其是毛孔修饰的能力。

LDK实测：10款蜜粉使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测蜜粉完整名单：

第10位（2.90分）C级：DAISY DOLL by MARY QUANT（日圆¥1540，约HK$80）

第9位（3.13分）C级：Curumy丝滑贴身UV蜜粉（日圆¥3630，约HK$189）

第8位（3.40分）B级：Clear Last Lucent Cover Powder（日圆¥1450，约HK$75）

第7位（3.63分）B级：wakemake ステイフィクサーマルチカラーパウダー/02 ライトスキン（日圆¥2750，约HK$143）

第6位（3.67分）B级：muice Loose Powder（日圆¥990，约HK$51）

第5位（4.00分）A级：LANEIGE ネオ トーンアップ フィニッシュパウダー（日圆¥3300，约HK$171）

第4位（4.04分）A级：tfit Translucent Set Finishing Powder（日圆¥1760，约HK$91）

第3位（4.23分）A级：Luna Pro Photo Finisher Pact（日圆¥2750，约HK$143）

第2位（4.33分）A级：THE FLOWER SHOP蜜粉（日圆¥2750，约HK$143）

第1位（4.33分）A级：Sofina Primavista smooth lasting loose powder（日圆¥2390，约HK$124）

《LDK》评测冠军蜜粉有何优点？

在各款产品中，「DAISY DOLL by MARY QUANT」获得最后一名，《LDK》测试员指，「DAISY DOLL by MARY QUANT」的持久度非常出色。它的珠光效果很明显，甚至凸显肌肤瑕疵，而且容器使用起来很麻烦，内盖很难打开，粉末四处飞溅。

「Sofina Primavista smooth lasting loose powder」排名第1位，获得Best Buy的称号。这款散粉带有淡淡的粉色调，可让肌肤呈现通透健康的光泽。《LDK》测试员指，这款散粉品质卓越，完美贴合肌肤，在测试中也展现出极佳的持久力，而且大容量容器方便使用，是一大亮点。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

