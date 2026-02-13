Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

脑专家82岁仍坚持研发新药 公开日常护脑秘诀 早上起床必做4大运动！

更新时间：16:30 2026-02-13 HKT
发布时间：16:30 2026-02-13 HKT

【防脑退化/长寿饮食】活脑关键在于保持运动与良好饮食习惯。随著年龄增长，记忆力和思考等能力开始下降，并可能影响日常生活。日本一名脑退化专家虽然年届82岁，但仍坚持研发新药，更分享自己日常护脑秘诀——包括每日早上起床后必做1类运动1小时、必吃5种抗氧化食物，护血管、预防脑退化。

防脑退化｜82岁脑专家研新药 公开日常护脑秘诀

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，杉本八郎是阿兹海默治疗药物「アリセプト」的开发者，虽然现而82岁但仍坚守认知症研究第一线，他指，脑退化症是指记忆力与判断力等大脑功能衰退，约9成病例由3大原因引起：

  • 阿兹海默症
  • 血管性认知症
  • 路易氏体失智症

杉本八郎表示，预防脑退化症的关键在于避免致病蛋白质在大脑积累，同时维持脑血管健康。缺乏运动与饮食失衡等生活习惯是导致脑内蛋白质积累的重要因素；脑血管病变同样由血管脆弱与血液黏稠引发，所以不良的生活习惯恶化正是脑退化症的诱发关键。脑退化症在65岁以后更容易发生，但实际上β淀粉样蛋白早在发病前20年就已经开始累积。若想预防退化症，最好尽早开始，他更公开自己日常5大护脑秘诀：

防脑退化｜杉本八郎的护脑秘诀：

防脑退化｜杉本八郎有甚么护脑秘诀？

护脑秘诀｜1.运动

杉本八郎指，特别是有氧运动，当充足血液流经大脑时，丰富的营养与氧气将被输送至大脑，从而活化脑细胞。其中步行是最简单的选择，有数据显示每日步行时间越长，患脑退化风险越低。

杉本八郎每日起床后4个运动习惯：

  • 进行1小时步行
  • 随后完成掌上压
  • 仰卧起坐
  • 竹刀空挥动作（融合坚持练习60年的剑道）

护脑秘诀｜2.独立生活

独立生活即不盲听从他人指示，而是自主决策并行动，过于被动跟随他人的生活方式，容易诱发脑退化症。因此，长者因病住院后易患脑退化症的原因，在于医院环境充满既定规则，使患者失去自主决策与处理家务机会。若能持续思考今日该做甚么、下一步该如何规划，便能有效降低脑退化症风险。

杉本八郎习惯将学习新知识融入日常生活，例如：

  • 阅读论文与资料
  • 至今仍持续进行认知症新药研究
  • 积极与学生及年轻研究者保持交流对话

护脑秘诀｜3.拥有爱好

培养兴趣至关重要，例如选择绘画，首先需主动选购颜料材料，也可为欣赏名画特地去参观展览，这种过程本身就需要主体性决策。若是音乐欣赏，则会主动参加音乐会、结交同好并展开交流。

杉本八郎散步时会创作10句短诗定为目标，除了投稿外，更主持研讨会进行作品评选，透过创作让结交志同道合的朋友。

护脑秘诀｜4.健康饮食

体内产生的活性氧是保护身体免受细菌病毒侵害的重要物质，但过量时会损伤细胞，成为老化与动脉硬化等生活习惯病的成因。而具有抗氧化作用的物质能有效中和活性氧的毒性。因此，透过积极摄取抗氧化食品，既能抑制老化又能维持血管健康，进而有助于预防脑退化症。

杉本八郎特别推介5大食物，皆富含多酚类抗氧化物质能保护大脑神经细胞免受活性氧伤害；而含有DHA与EPA，则能改善血流并提升认知功能：

  • 咖哩
  • 绿茶
  • 红酒
  • 青鱼

杉本八郎特别指出，多酚有多元功效，例如咖哩姜黄中的姜黄素、绿茶的儿茶素、橙的川陈皮素等，皆具抑制脑内蛋白质凝集的作用。此外，高抗氧化力的红酒与深色蔬菜、能稀释血液的洋葱与青鱼等，均被证实具预防脑退化症效果。

他则坚持每日仅食用午餐，以避免暴饮暴食，并尽量均衡饮食和选择多样化的食物。他对于喜爱的酒类则会适量饮用，并以豆腐与鱼类等作为下酒菜。

护脑秘诀｜5.对家人心怀感谢

持续保持快乐的关键在于感恩，不忘对周遭表达感谢并将这份心意化为言语。受到感谢的一方会展现笑容，从而建立良好的人际关系与环境，使大脑运转顺畅。

因此，杉本八郎始终不忘对家人特别是妻子的感谢，每次都会即时表达谢谢，而心怀感恩能让人保持谦逊并衍生对他人的尊重，使人际关系更加和谐。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：《周刊女性PRIME》医管局

