不是橄榄油！医生揭这款油防脂肪肝/降血糖 每日吃30克3个月见效

说到健康好油，不少人都会想到橄榄油。不过有医生引述研究指，有一款好油的的稳血糖功效，甚至比橄榄油、芥花籽油、葵花籽油优秀，有效预防糖尿病、脂肪肝，而且只要每天摄取约30g就有效！

这款油防脂肪肝/降血糖 每日吃30克见效

胃肠肝胆科医生钱政弘在个人Facebook专页分享指，相比橄榄油、芥花籽油、亚麻籽油等，这一种好油在控血糖的表现更会突出。他引述一项刊登在《BMC Nutrition》的新研究指，研究中这种好油的的控血糖表现，远远超过葵花籽油：

研究有何发现？

研究团队将60位患脂肪肝女性参加者分成2组、进行临床随机试验，有以下发现：

2组人每日各吃30g麻油或葵花籽油，搭配低卡饮食，持续12周；

麻油组及葵花籽油油组参加者都成功变瘦；

麻油组的血糖控制比葵花籽油组更佳，在空腹血糖（FBG）、空腹胰岛素（FSI）、胰岛素阻抗（HOMA-IR）及胰岛β细胞功能（HOMA-β）数值都表现出色。

麻油组 葵花籽油组 空腹血糖（FBG） 下降18.2mg/dL 下降4.3mg/dL 空腹胰岛素（FSI） 下降3.2µIU/mL 下降0.5µIU/mL 胰岛素阻抗（HOMA-IR） 下降1.4 下降0.3 胰岛β细胞功能（HOMA-β） 提升15.6 提升3.2

钱医生指，麻油不只是「减肥时的调味料」，更能有效降低血糖、改善胰岛素效率，增强胰岛β细胞功能，或有效延缓及预防糖尿病。

防糖尿病｜为甚么芝麻油可稳血糖/防脂肪肝？

钱医生解释，过去多项研究均指麻油在血糖控制上特别突出，麻油主要透过以下3个方式帮助控制血糖：

1. 代谢途径

麻油单元不饱和脂肪酸（MUFA）能保护胰岛β细胞、改善胰岛素敏感度，并调节脂质代谢基因，减少胰岛素阻抗。

2. 荷尔蒙途径

麻油单元不饱和脂肪酸（MUFA）可刺激升糖素样肽-1（GLP-1）分泌，促进胰岛素释放，并增强胰岛β细胞功能。

3. 抗氧化途径

芝麻素、维他命E等抗氧化物能清除自由基，保护胰岛β细胞，促进葡萄糖摄取与胰岛素分泌。

麻油富含抗氧化物 防脂肪肝

钱医生建议有脂肪肝的人最好适量摄取芝麻或芝麻油，因为芝麻富含维他命E，有助改善肝脏发炎、减少肝细胞受损；同时还含有多种木酚素，例如芝麻素、芝麻林和芝麻酚，能抗氧化及稳定血糖。

高温或破坏麻油营养 医生推荐3招健康食法

钱医生提醒大家，上述研究是以麻油「冷用」为基准，没有用以煎炸煮热。为了避免高温破坏麻油内的芝麻素、维他命E等营养素，大家食用麻油时可采取以下3招：

淋在沙律上 拌在饭或面条内 加在煮好的菜肴上

脂肪肝6大常见症状 可演变为肝硬化/肝癌

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

糖尿病8大初期症状

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：胃肠肝胆科医生钱政弘、衞生署、医管局

专家履历：钱政弘医生

现为台湾基隆长庚纪念医院胃肠肝胆科助理教授级主治医生、肝病防治中心主任。专长为肝病治疗及消化道内视镜检查。

延伸阅读：2年逆转脂肪肝减近40磅 医生公开一日三餐餐单 早餐必喝3饮品

