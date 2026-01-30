护肾食物｜餐餐戒盐反早死？医生教7招降血压拯救肾功能 必吃6类食物护肾/抗氧化

【护肾食物】肾病是本港第7大死亡杀手，全港约有10%人患慢性肾功能衰退。想改善肾脏健康，不少人以为只要少吃盐即可。但有医生解释，钠并非越少越好，一味盲目减盐反增死亡风险；强调要护肾应该从7大饮食习惯入手，更可多吃6类抗氧化食物，帮助身体降血压，预防肾脏发炎。

护肾食物｜餐餐戒盐反早死？7招降血压拯救肾功能

家医科医生李思贤早前曾在个人Facebook专页分享，肾脏有如人体的「天然滤水器」，负责排除废物、调节体内水分与电解质平衡，维持血压稳定。肾病大多时是无征兆，因此许多人甚至在肾功能受损前毫无察觉；想要让肾脏功能维持良好，最好从饮食和生活习惯下手，留意护肾7招：

护肾｜1. 钠不是越少越好

钠一直被视为高血压的「元凶」，但事实并非如此：

过量摄取钠（每日超过 6g）对于「盐敏感型」的人来说，可能会导致血压升高。

过度限盐（每日少于3g）反而可能增加死亡风险，特别是糖尿病、心血管疾病或肾病患者。

人体具有调节钠的机制，只要肾脏健康，多余的钠会透过尿液排出。

与其盲目减钠，不如增加钾的摄取，维持钠钾平衡，比单纯少吃盐更有效稳定血压。

护肾｜2. 健康人士不用怕吃太多钾

很多人以为「钾会伤肾」，会刻意避免吃高钾食物；其实摄取钾不但无害，反而有助肾脏运作。：

钾的作用是帮助排走钠，减少高血压风险，同时维持肌肉与神经的正常功能。

只有肾脏功能严重受损、无法正常排钾的患者才需要控制钾的摄取。

一般人可以放心食用富含钾的天然食物：

蔬菜 坚果 牛油果 南瓜籽

护肾｜3. 适量摄取蛋白质

蛋白质是人体不可或缺的营养，帮助修复肌肉、调节荷尔蒙与免疫功能，但过量摄取可能会增加肾脏的负担。

高蛋白饮食对一般人的肾脏影响不大，甚至可以帮助降低血压、稳定血糖。

对已有肾病的人，要适量控制蛋白质摄取，每公斤体重可每日摄取0.6-0.8g，帮助减少肾脏的负担，延缓肾功能恶化。

护肾｜4. 6类食物防肾脏发炎/氧化压力

肾脏每日都帮身体排毒，易受氧化压力影响。多吃抗氧化食物可以帮助中和自由基，减少肾脏细胞损伤。推荐以下6类护肾的抗氧化食物：

莓果类：如蓝莓、蔓越莓，富含多酚类抗氧化物质，有助保护肾脏细胞。 坚果：含有Omega-3 脂肪酸与维他命E，减少发炎。 深色菜叶：富含维他命C和镁，但草酸含量较高，肾结石患者应适量摄取。 黑朱古力：适量摄取有助肾脏微血管的氧气供应。 橄榄油：含有丰富的单元不饱和脂肪酸和多酚类抗氧化物质，有助降低发炎反应，保护肾脏血管。 Omega-3 鱼油：如三文鱼、沙丁鱼、鱼油补充品等，含有EPA与DHA，能够降低肾脏发炎、改善血流循环，对于糖尿病、肾病与高血压患者特别有益。

护肾｜5. 别等口渴才喝水 定时补充水分

水是肾脏最重要的「工作伙伴」，帮助稀释尿液、降低肾结石风险、促进代谢废物排出体外。

一般人建议每日摄取2.5L水；运动或大量流汗人士需额外补水。

可以透过尿液颜色判断身体水分状况：

淡黄色：水分足够 深黄色：需要补充水分

护肾｜6. 肾功能指标「肌酐」不完全准确

当进行健康检查时，常见的肾功能指标是肌酐（Creatinine, Cr），但这数值其实并不完全准确，容易受到肌肉量与饮食状况影响：

运动员或肌肉量大的人，即使肾功能正常，肌酐数值也可能偏高 。

老年人或营养不良者，即使肾脏受损，肌酐数值可能偏低。

脱水或高蛋白饮食人士，也可能暂时提高肌酐数值。

如果想更准确评估肾功能，可以考虑胱蛋白C（Cystatin C）指标，不受肌肉量影响，能更精确反映肾脏的健康状态。

护肾｜7. 维持肾脏健康的生活习惯

除了饮食，生活习惯也会大大影响肾脏健康，护肾的关键习惯包括：

避免吸烟

控制酒精摄取

维持健康体重

适量运动

稳定血糖与血压（糖尿病与高血压是肾病的主因）

肾病/肾衰竭10大初期症状不明显

据本港医管局资料显示，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。

当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

医管局提醒，肾功能衰竭可影响身体所有器官的运作，当发展至末期肾衰竭，若没有透析治疗或肾脏移植，则可致命。

资料来源：家医科医生李思贤、医管局

延伸阅读：护肾蔬菜｜1种浓味蔬菜集3大护肾好处 更可抗癌/降胆固醇 医生教这食法功效加倍！

---

相关文章：

20岁男患肾病险洗肾 医生教吃1种鱼 3个月逆转病情

护肾｜肾虚者必吃6大食物 这种蔬菜更防癌！专家教每日按1穴位护肾去疲劳

本港肾病致命率排第7 专家票选护肾食物排名 这种蔬果击败清水/奇异果夺冠！

9大懒人习惯防肾病 睡足几小时可降洗肾风险？晚餐前做1件事护肾更稳血糖