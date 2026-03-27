三高/肥胖更易诱发心血管病 医生点名4款高危食物 过量摄取1种蛋白质食物也出事！

心血管疾病是全球的头号杀手，与日常饮食息息相关。有医生指出，有4款常见的食物，若过量摄取不但增加患三高、肥胖等风险，严重恐诱发不同心血管疾病，随时威胁生命。其中竟包括一种蛋白质食物！

4款食物超伤心血管 1种蛋白质食物也出事

据日媒《President Online》报道，日本心脏血管外科医生渡边刚指出，要避免血管老化的关键在于打造优质血液状态，最切实可行的方法是改善饮食。尽管预防不同疾病通常会建议从透过饮食与运动双管齐下，但对没有运动习惯的人来说，骤然建立运动计划实属艰难挑战。相较之下，调整饮食随时都可执行，只要愿意就能从下一餐起改变。

渡边刚医生表示，之所以优先推荐从改善饮食著手，不只执行门槛低，更是血液会因应食物而有所变化，因此采取能避免形成劣质血液的饮食方式至关重要。动脉硬化的危险因子，包括高血压、血脂异常、糖尿病、肥胖和吸烟，当中除了吸烟外，其他因素都与饮食密切相关。换言之，改善饮食可让血管中持续流动优质血液，不仅能维护血管健康，更能全面预防各类生活习惯病的发生。他提醒大家，日常饮食中需要注意以下4种食物，可能会有损心血管：

甚么食物超伤心血管？

4款食物易损心血管

1.糖

当提及含糖食品时，多数人会联想到蛋糕、雪糕、铜锣烧等甜品。然而除了甜品外，糖分也隐藏于番茄酱、沙律酱等日常调味料中。这种纯度达100%的碳水化合物之所以具有潜在健康风险，关键在于其极易被人体迅速分解吸收的特性。碳水化合物可分为以下3类：

单糖类：属于分子结构简单但分解吸收速度较快。

双糖类：主要成分为蔗糖，由葡萄糖和果糖组成，进入人体后会立即分解，葡萄糖会被小肠吸收。

多糖类：则是由多个单糖结合在一起组成。

值得注意的是，这种快速吸收机制会造成血糖浓度骤升，引发餐后高血糖现象。当血糖急剧上升时，胰脏必须大量分泌胰岛素。这种帮助葡萄糖进入细胞的激素，长期超负荷工作将导致胰脏功能逐渐衰竭，而导致糖尿病。此外，餐后高血糖通常会在糖尿病确诊前10年左右就开始发展，但往往要到后期才会在空腹血糖、糖化血红蛋白等常规检测中显现异常。

过量摄取含糖食品导致肥胖，是因为血糖急升后又剧烈下降，触发强烈饥饿感，进而促使过度进食而堆积脂肪。更严重的是，血糖剧烈波动会刺激体内产生过量活性氧分子，虽然适量活性氧具有抵抗病原体的保护作用，但过量时反而会攻击自身细胞和DNA，这种氧化压力现象被证实会加速动脉硬化进程。

2.面粉

面粉制作的食品种类繁多，涵盖各类面包、意大利粉、乌冬、拉面、蛋糕、泡芙，甚至油炸食品和天妇罗的面衣，或是咖哩的勾芡皆需使用。面粉主要分为经过精制处理的高筋与低筋面粉，以及保留完整麸皮与胚芽的全麦面粉。

其中精制面粉在加工过程中刻意去除富含膳食纤维的麸皮与胚芽，导致其碳水化合物吸收速率与砂糖相似，可能引发血糖急升，进而增加肥胖、糖尿病及动脉硬化的危机。值得注意的是，虽然小麦粉源自天然谷物，但高度精制过程使其营养价值显著流失。作为主食原料，也容易在每餐中摄入过量精制碳水化合物，因此相较于砂糖，更需要严格控制摄取量与频率。

3.盐

盐作为烹饪中不可或缺的调味料，其潜在健康风险主要来自主要成分钠离子。当体内钠浓度过高时，会启动生理调节机制，促使血管周围组织液体渗入血管内以稀释浓度，此过程将导致血容量增加与血压上升，长期可能造成血管壁承受过高压力而受损。值得注意的是，无论是哪种盐类，其对血管健康的影响机制均源自钠离子作用，本质相同。

需特别警惕的是，即便标示为低盐或清淡的食品，若过量摄取仍可能导致钠超标，而维护心血管健康的首要关键，在于严格控制每日钠的摄取量。

4.蛋白粉

蛋白粉除了健身时进行补充，近年来亦成为儿童与女性群体皆可轻易摄取的营养补充品。蛋白粉本质上是将蛋白质从原料中分离纯化而成的粉末状制品，确实能高效摄取蛋白质。然而其潜在健康风险主要来自肾脏代谢压力，其作用机制可分3阶段：

摄入的蛋白质分解为氨基酸后，多余氨基酸在肝脏代谢会产生氨。 氨属于有害物质，随即在肝脏中会转化为尿素。 尿素经肾脏过滤后，随尿液排出体外。

虽然此代谢路径与天然蛋白质食物相同，但关键差异在于蛋白粉经粉末化处理后，其吸收速率远快于天然食材，使肾脏必须在短时间内处理大量代谢产物。根据2010年一项研究显示，健康参加者长期采用高蛋白饮食后，其肾功能负荷明显高于正常蛋白质摄取组。更值得关注的是，蛋白粉摄取过于便利，往往会不自觉地超量补充，导致肾脏超负荷。一旦确诊为慢性肾脏病，肾功能将不可逆转，甚至导致心肌梗塞、心绞痛等。

实际上，蛋白质补充不必一定要依赖蛋白粉，建议透过肉类、鱼类、鸡蛋、奶类等天然食物摄取，能同时获取其他多元营养素。而蛋白粉仅应作为日常饮食无法满足需求时的补充选择，而非蛋白质主要来源。

血管硬化因脂肪积聚 可致中风心脏病

本港衞生署指出，当脂肪积聚，血管内壁形成一层沉积物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受损，可导致身体的主要器官缺血和缺氧，造成心脏病、高血压、脑中风等心血管疾病。而心血管疾病是全球的头号杀手，更是导致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

预防心血管病建议：

健康饮食

不吸烟或戒烟

恒常适量运动

预防肥胖或控制体重

防止高血压

恰当处理压力

资料来源：《President Online》、衞生署

延伸阅读：专家严选10大最强通血管食物 护心血管降血压防中风 牛油果/洋葱不入三甲？

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