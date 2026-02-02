逾100万港人患脂肪肝 研究揭3大日式食物最护肝 做好5件事逆转病情

脂肪肝是本港常见的都市病之一，曾有统计指本港有逾100万人患脂肪肝。要预防脂肪肝，日本有研究发现，有3种日式食物具备护肝功效。除了日式食物，日常做好5件事也能逆转脂肪肝。

防脂肪肝必吃3大日式食物 护肝效果最佳

日本大阪公立大学研究团队进行了一项研究，旨在探讨日本饮食模式与非酒精性脂肪肝病患者（NAFLD）肝纤维化程度之间的相关性，并探讨骨骼肌质量、饮食因素与脂肪肝的影响。此项研究成果已于2023年2月在《Nutrients》发表。

防脂肪肝｜吃甚么日式食物最护肝？

防脂肪肝｜研究有何发现？

研究团队于2021年9月至2022年11月期间，招募200名非酒精性脂肪肝患者，并以就读大阪都立大学医学院的20岁以上学生展开前瞻性研究，而研究将日式饮食定义为包含以下12类食物：

米饭 味噌汤 腌渍物 豆制品 绿色或黄色蔬菜 水果 海鲜 蘑菇 海藻 绿茶 咖啡 牛肉和猪肉

研究团队根据以上12种食物进行「日本饮食评分」（mJDI12），结果显示：

遵循日本饮食模式中以海鲜、海藻和大豆，与非酒精性脂肪肝患者肝纤维化进程减缓最为明显。

研究结果进一步揭示，大豆类食品具有双重效益，既能降低肝纤维化风险，又可增加骨骼肌质量。深入分析发现，大豆中的活性成分大豆异黄酮，虽未直接影响非酒精性脂肪肝患者的肝酵素指数，但确实能显著改善体脂率、缩减腰臀围度并调节血脂水平。

此外，大豆中的β-伴大豆球蛋白更在非酒精性脂肪肝动物实验中展现抑制疾病恶化的效果。

做好5件事逆转脂肪肝 多食1类蔬菜可降风险

除了以上3种食物有助预防脂肪肝，根据《哈佛健康出版社》指出，医学博士Howard LeWine表示，虽然目前美国食品药物管理局（FDA）现阶段尚未核准任何针对非酒精性脂肪肝各病程阶段的专用治疗药物，但透过做好以下6件事亦可以逆转脂肪肝：

防脂肪肝｜1. 管理体重

由于多数非酒精性脂肪肝炎患者伴有超重或肥胖问题，体重管理是预防脂肪肝恶化为非酒精性脂肪肝的首要措施，更能降低患糖尿病、高血压、高胆固醇及心血管疾病等风险。

Howard LeWine表示，若体重超重，建议减轻5%体重即可减少肝脏脂肪堆积；而减掉7%至10%更能改善肝脏发炎与细胞损伤，甚至部分逆转纤维化。此外，建议以每周减0.5至1公斤为目标。对于糖尿病患者或难以达标者，可在医生指引下使用减肥药物。

值得注意的是，正常体重者也可能罹患非酒精性脂肪肝，需要留意体内脂肪分布位置，尤其是腹部，这属于重要风险指标，建议以腰围作为评估标准，而男性理想腰围应不超过身高的一半。

防脂肪肝｜2. 地中海饮食

虽然任何有助于减重的饮食方式都能改善非酒精性脂肪肝，但低热量的地中海饮食模式被视为首选方案，该饮食强调摄取水果、蔬菜、全谷类、豆类、坚果及橄榄油，限制摄取减少红肉并以富含脂肪的鱼类与瘦肉、禽类替代。

防脂肪肝｜3. 多吃十字花科蔬菜

有研究指出，多食用十字花科蔬菜。例如羽衣甘蓝、椰菜花、西兰花及抱子甘蓝，与降低非酒精性脂肪肝风险之间存在关联。

防脂肪肝｜4. 喝咖啡

喝咖啡亦具保护作用，部分研究发现，每日饮用3至4杯咖啡能降低从单纯性脂肪肝进展为NASH及肝纤维化的风险。

防脂肪肝｜5. 多运动

据2021年10月于《Frontiers in Nutrition》发表的研究发现，规律运动除了以下减肥，也能直接减少全身脂肪，尤其是与肝脏发炎相关的内脏脂肪。研究显示有氧与无氧运动，例如高强度间歇训练和肌力训练对非酒精性脂肪性肝患者均有助益。一项研究指出，每周进行3至4次、每次20至60分钟的中等强度有氧与无氧运动，能有效减少肝脏脂肪并逆转非酒精性脂肪肝的肝损伤。

脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：《Nutrients》、衞生防护中心

