有蛀牙更短命？研究揭口腔不洁恐生6大恶果 死亡风险增5成

长期忽略口腔衞生，不只会出现牙周病、蛀牙等问题，有内媒综合多个研究指，更可能增加患上癌症、中风、心血管病等致命疾病的风险。当中，研究发现长者在口赋衞生上如果少做2件事，死亡风险更增约五成。要健康长寿、维持口腔健康，除了早晚刷牙外，到底还要注意甚么？

口腔健康是长寿关键？少做2件事死亡风险高五成

口腔衞生如何影响全身健康？根据内媒《生命时报》报道，《中华老年医学杂志》的一项研究显示，长寿地区老人口腔中乳酸杆菌丰富程度更高，这可能是他们健康长寿的原因之一。世界卫生组织同样指出，牙周病等口腔疾病会诱发或加重心脑血管疾病、糖尿病等。

近期，《The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences》期刊上发表了一篇牙科领域全球最大规模流行病学研究，显示没有定期接受口腔检查的老年人死亡风险会大幅上升。日本大阪大学牙科及医科研究生院的研究团队，以符合当地公共牙科检查计划参加条件的94.67万名75岁以上老年人作为对象，并根据有无口腔检查和牙科诊疗数据分为4组，分析定期口腔检查和牙科就诊频率与死亡风险之间的关系。

结果发现，与定期进行口腔检查且无牙科就诊记录的老人相比，既不做定期口腔检查又没有牙科就诊记录的老人死亡风险明显增加，其中，男性增加45%，女性增加52%。研究人员强调，口腔健康对老年人延长健康寿命有关键影响。借此鼓励老年人进行定期口腔检查，及时发现问题并予以治疗，不仅能维护和改善个人口腔卫生，还能延长国民的健康寿命。

另外，在2021年，清华大学开展的一项针对48万人刷牙行为的研究。结果显示，长期刷牙人群患慢性代谢疾病及心脑血管疾病的风险低23.6%，平均寿命更长。

不注重口腔衞生6大恶果 恐致癌症/中风

《生命时报》引述其他研究指，注重刷牙及口腔健康，有助于健康长寿。相反，如果忽略口腔卫生，可能引发或加重身体其他疾病：

1. 风湿性心脏病

上海同济大学附属口腔医院牙髓病科副主任葛剑平医生表示，口腔不健康，最常见的连锁反应要数风湿性心脏病。牙周病患者的口腔里富含细菌，例如诱发风湿性心脏病的元凶链球菌。

当链球菌在牙齿和牙龈交界处堆积繁殖，极有可能通过牙龈炎破损处进入血液循环，继而引发心血管疾病。

2. 消化道疾病

2020年发表在英国《肠道》杂志的研究显示，口腔中常见细菌如福赛斯坦纳菌、牙龈卟啉单胞菌等，与食道癌有关。有牙龈疾病史者患食道癌或胃癌风险分别增加43%和52%。

美国《细胞》期刊则有研究显示，一种名叫梭杆菌的口腔微生物可随血液到达结直肠，通过一种糖结合蛋白与宿主细胞结合，并在肿瘤部位增殖，促使结直肠癌的产生及发展。

3. 阿兹海默症

近年，有科学家将阿兹海默症的发生和进展，部分归咎于患者口腔中的牙龈卟啉单胞菌。有研究指出，这些致病微生物会突破口腔黏膜屏障侵入血液，损伤中枢神经系统。

4. 代谢类疾病

一项研究显示，2型糖尿病患者的口腔微生物与健康人群存在差异，且糖尿病并发症的部分表现为口腔疾病，如牙齿脱落。

5. 癌症

有研究指出，牙龈疾病患者与健康人群相比，一生中患癌的风险高20%。

6. 中风

一项涵盖一万多名健康志愿者的研究跟踪了15年发现，患有牙龈疾病参加者之中风风险，是没有牙龈疾病者的两倍多。

做好5件事保护牙齿口腔更长命

世界卫生组织指出，口腔健康是指牙齿清洁、无龋洞、无痛感，牙龈颜色正常，以及无出血现象。无论是何年龄，都应重视口腔健康，做好以下5件事：

1. 做好清洁

保持口腔清洁是抑制致病菌的最好方法。每天早晚刷牙，每次正确刷牙至少3分钟。可以的话，最好每餐之后都要刷牙，饭后坚持使用牙线清洁牙缝。注意，含杀菌成分的漱口水会影响口腔菌群平衡，应遵医嘱使用。

2. 常做叩齿训练

平时多做叩齿锻炼，每次空口咬牙15下左右，可促进口腔血液循环。

3. 多吃杂粮、蔬果

多摄取富含蛋白质、矿物质和维他命的食物，多吃粗粮，在咀嚼中达到自洁的效果；多吃蔬果，有助降低炎症风险。葛剑平医生亦提醒，即使是零糖碳酸饮品，也会影响口腔健康，喝完饮料最好及时用清水漱口。

4. 尽早戒烟戒酒

吸烟会降低口腔菌群多样性，引发菌群失衡。有研究指出，吸烟者口腔内10%的物种为链球菌，可促使蛀牙形成。酒精同样会影响口腔菌群平衡，使致病菌繁殖，引发牙周病、口腔溃疡等。

5. 定期检查

建议成年人每隔半年或一年进行一次口腔检查。要注意，定期口腔检查是指在没有口腔疾病或没感觉口腔有问题的情况下，定期去专业牙科检查，而不是到出现口腔问题才就医。

延伸阅读：吃白饭薯片也有敏感牙齿？牙医揭6类食物可致敏

---

相关文章：

男子用1方法清洁牙齿 半年就肾衰竭须终生洗肾

20岁港男患牙周病难箍牙 牙医拆解成因/症状/预防方法 病情严重恐增患糖尿病风险？

1种呼吸法可延寿？哈佛医生教做2件事防老化 这时间刷牙最好？

口气闻出7大疾病先兆 这味道恐属肺癌/胃癌警号 医生教自测方法3秒知结果