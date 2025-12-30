花生1部位常遭丢弃 医生揭富含长寿成分 每日吃25克回春抗衰老

【长寿食物】花生又有「长生果」的美誉，亦是不少人日常喜爱的零食之一。一项新研究揭开，花生有1个常被丢弃的部位，竟然含有丰富的抗氧化「长寿成分」，可能有助延缓细胞衰老；有医生分析，每日食用这份量的花生有助回春！

花生1部位常遭丢弃 医生揭富含长寿成分 端粒决定细胞老化速度

遗传优生科医生张家铭近日在个人Facebook专页分享，2025年发表于《Antioxidants》的一项西班牙临床试验探讨，每日食花生会否影响健康年轻人唾液样本的端粒长度，追踪了58名18-33岁的参加者；参加者被分为3组：

每日吃25g连皮烤花生（Skin-roasted peanuts） 每日吃32g花生酱（Peanut butter） 每日吃32g由花生油制成、不含酚类化合物和膳食纤维的对照牛油（Control butter），为对照组别

研究团队总结，每日食用连皮花生6个月，或可减慢年轻成人的端粒缩短速度，有机会延缓疾病与衰老的脚步。对于食用连皮花生或可减慢端粒缩短速度的原因，有机会因为花生中含有丰富的单元不饱和脂肪（MUFA）等活性成分；但花生酱并未表现出类似的益处。

张家铭解释，端粒是决定老化速度的关键密码。他将染色体比喻为「鞋带」，人体的DNA是卷在染色体内，染色体尾端有一段叫「端粒」的保护结构，如「鞋带头的胶套」般保护著人体的遗传讯息。端粒的主要功能如下：

端粒状态如何影响寿命？

保护人体的DNA在细胞分裂时不会磨损；

每次细胞分裂，端粒就会缩短一些；

当端粒短到一个极限，细胞无法再分裂，人体会进入老化或死亡；

端粒缩短越快，细胞老化越快。端粒缩短得越慢，就更有机会延缓疾病与衰老的脚步。这就是所谓的「生物年龄」。

「端粒延长」代表在某些生活方式或饮食介入下，原本在变短的端粒，出现了「回升」现象；就好像鞋带头胶套本身快磨烂了，重新包胶后，保护力变好。张家铭指，在花生研究可见，食用连皮花生代表细胞或可能老得慢一点、退化减慢，可能延缓老年疾病的风险。

花生衣富含抗氧化物 烤焗保存营养

张家铭提醒，普遍人在吃花生时，常常丢弃那层薄薄的「花生衣」，其实那层「花生衣」才是保健的核心，更含以下天然抗氧化物质：

间香豆酸（m-coumaric acid）

白藜芦醇（resveratrol）

多酚类（polyphenols）

这些天然抗氧化物质不但能清除自由基，更能减少DNA损伤，从而减缓端粒缩短速度。张家铭解释，烤焗处理不但让花生更香脆，也保留了纤维与植化素的完整性；但加工花生酱的过程，却会破坏部分活性成分与纤维结构，无法提供相同的细胞保护力。

医生教4招健康吃花生

每天吃约25g连皮的烤焗花生，就可能让细胞年轻及健康一点。张家铭指大家不需要大费周章改变饮食结构，更教大家4招简单吃法：

早餐的燕麦粥或乳酪中，加入一小撮花生 下午肚饿时可当小零食 洒在沙律、饭盒、汤上增加口感 选择「无调味、非油炸、连皮」的版本，效果最好

消委会：花生益心血管健康 惟勿进食太多

消委会资料显示，大部分花生和坚果样本均是「高脂」食品，有些人听到「高脂」，或会认为等于肥胖或不健康，避免食用。但许多研究已经证明了坚果的健康益处，尤其是心血管健康。根据流行病学研究，无论男女老少，吃坚果都对健康有帮助。每人每日食用多少花生和坚果应该取决于他们的整体饮食、能量需求和活动量。美国心脏协会建议：

成年人每周吃大约4份无添加盐和油的坚果。1份坚果大约是一小把（约30g）的坚果或2汤匙坚果酱（无添加油、盐、糖）。

应以坚果取代不健康的零食、高度加工食品和红肉，并减少饮食中烹调用油，以降低饱和脂肪、反式脂肪和整体脂肪的摄入量，从而保护心脏健康，以及避免不必要的体重增加。

但须注意进食太多花生和坚果容易摄入过多能量，导致肥胖；进食太多添加了糖或盐的花生和坚果，更有机会引发其他健康问题。

消费者应选择无添加油、盐、糖的坚果，以防止摄入过多的糖、盐和油；亦应注意食用坚果的份量，避免过量食用，并且于食用后调节当天饮食，减少从其他食物中摄取脂肪，避免导致体重增加。

未必适合食用花生和坚果人士

消委会指，有部分人士未必适合食用花生和坚果：

对花生和坚果过敏的人士，即使食用少量，仍可在短时间内出现严重的过敏反应。

吞咽困难或咀嚼困难的人士或需避免食用，以防止出现窒息风险。

需要限钾的慢性肾病患者或需要限制食用坚果，因为大多数坚果（花生除外）都含有丰富的钾质。坚果总体上对健康有益，肾病患者没有必要完全避免进食坚果，但最好咨询注册营养师，了解适合其健康状况的饮食建议。

婴幼儿的气管和食道比较狭窄，而且未能完全咬碎花生和坚果，食用原粒或片状的花生或坚果可能会引致窒息风险。坚果可以糊状的形式引入。

资料来源：遗传优生科医生张家铭、News Medical、消委会

